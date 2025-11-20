Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Thế giới Di động bán 2 công ty con

Duy Quang
TPO - Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty CP Thợ điện Máy Xanh và cho phép Công ty CP Đầu tư Điện máy Xanh chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty CP Dược phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thiện Tâm.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con. Theo đó, MWG chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty CP Thợ điện Máy Xanh mà MWG đang sở hữu cho Công ty CP Đầu tư Điện máy Xanh. Số cổ phần chuyển nhượng là 9.999.890 đơn vị, giá chuyển nhượng tính theo mệnh giá - gần 100 tỷ đồng.

MWG cũng thông qua việc Công ty CP Đầu tư Điện máy Xanh chuyển nhượng 100% cổ phần tại Công ty CP Dược phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thiện Tâm - công ty con do MWG nắm 100% vốn. Tổng số cổ phần chuyển nhượng là 201.294.010 cổ phiếu với giá chuyển nhượng gần 2.013 tỷ đồng.

MWG tái cấu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện hai thương vụ trên dự kiến trước ngày 31/12. Theo MWG, việc này là để thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Trong đó, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách lĩnh vực này. Nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách cùng lĩnh vực.

Tại thời điểm ngày 30/9, MWG có 6 công ty con với tổng giá gốc đầu tư là 20.137 tỷ đồng. Trong đó, Thế giới Di động đã trích lập dự phòng hơn 700 tỷ đồng, phần lớn tại Công ty CP Thế giới Số Trần Anh (gần 552 tỷ đồng) và Công ty CP 4K Farm (149 tỷ đồng).

9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, doanh thu của MWG đạt gần 40.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi hoạt động.

Duy Quang
