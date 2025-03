THẾ GIỚI 24H: Ukraine bất ngờ với thỏa thuận khoáng sản mới, từ chối xem viện trợ quân sự Mỹ như khoản vay

TPO - Bên cạnh việc tuyên bố cần đánh giá thêm về thoả thuận khoáng sản mới do Mỹ đề xuất, Tổng thống Volodymyr Zelensky còn nói rằng Ukraine sẽ không công nhận các khoản viện trợ quân sự đã được Mỹ phê duyệt trước đây là khoản vay cần hoàn trả.

Ngày 28/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine kiên quyết bác bỏ việc phân loại viện trợ quân sự của Mỹ như một khoản vay. Ông cũng chỉ trích một thỏa thuận tài nguyên khoáng sản sửa đổi của Mỹ, cảnh báo có thể đe dọa chủ quyền của Ukraine và quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kiev vào ngày 28/3, ông Zelensky nói: “Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ này, nhưng đây không phải là một khoản vay, và chúng tôi sẽ không cho phép điều đó”. Ông Zelensky cũng xác nhận Ukraine đã nhận được một bản dự thảo mới của thỏa thuận tài nguyên khoáng sản bị đình trệ từ Mỹ.

Mỹ ra thông báo hạn chế cấp thị thực tại Cộng hoà Chad. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo về việc Đại sứ quán nước này tại Cộng hoà Chad đình chỉ cấp hầu hết các loại thị thực không định cư trong 90 ngày. Theo đó, lệnh đình chỉ áp dụng đối với khách du lịch không định cư, khách đi công tác, sinh viên và khách trao đổi, cũng như hầu hết các loại thị thực không định cư khác. Bộ Ngoại giao Chad cho biết, Đại sứ quán Mỹ tại nước này đã thông báo về biện pháp nêu trên và phía Chad đang xem xét lý do đằng sau.

Nga phá âm mưu khủng bố ngay trung tâm Moscow. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 28/3 thông báo đã triệt phá một âm mưu khủng bố tại trung tâm Moscow. Đối tượng bị bắt là một công dân Nga có tiền án, bị cáo buộc lên kế hoạch kích nổ thiết bị nổ tự chế tại khu vực đông người. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận hành vi của mình nhưng động cơ chưa được tiết lộ. Hiện giới chức Nga đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ việc.

Tổ chức Y tế thế giới kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 28/3 đã kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp và đang huy động trung tâm hậu cần của mình ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất – UAE) để chuẩn bị vật tư y tế cứu thương cho khu vực xảy ra thảm họa động đất tại Myanmar. Trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,7 đã làm rung chuyển miền Trung Myanmar trong chiều 28/3, gây ra sự tàn phá khủng khiếp và làm rung chuyển cả khu vực Đông Nam Á. Trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia Myanmar tối 28/3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cho biết có ít nhất 144 người thiệt mạng và 730 người bị thương trong thảm họa này. Số thương vong có thể còn gia tăng trong những ngày tới.

Thương vong tiếp tục tăng trong vụ sập tòa nhà 30 tầng do động đất ở Bangkok. Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul tối 28/3 cho biết số người chết trong vụ sập tòa nhà đang xây dựng do trận động đất mạnh xảy ra ở Myanmar gây ra rung chấn ở thủ đô Bangkok đã tăng lên tám người. Chia sẻ với phóng viên tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Anutin cho biết vẫn còn khoảng 100 người mất tích và lo ngại họ có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà văn phòng chính phủ cao 30 tầng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok. Tới tối muộn ngày 28/3, khoảng 12 công nhân đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện gần đó.

Mỹ sẽ cung cấp một số hình thức hỗ trợ Myanmar và Thái Lan sau động đất. Theo Reuters, ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trao đổi với các quan chức tại Myanmar về trận động đất xảy ra ở nước này và tuyên bố chính quyền của ông sẽ cung cấp một số hình thức hỗ trợ. Trao đổi với báo giới, ông Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ giúp đỡ". Cùng ngày, theo một nguồn thạo tin, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ cử một số đội ngũ tới Thái Lan để hỗ trợ nỗ lực phục hồi sau trận động đất xảy ra tại Đông Nam Á.

Anh khuyến cáo công dân ngay lập tức rời Nam Sudan. Chính phủ Anh ngày 27/3 đã khuyến cáo công dân ngay lập tức rời khỏi Nam Sudan do bất ổn an ninh gia tăng khiến quốc gia Đông Phi này có nguy cơ bùng phát cuộc nội chiến mới. Trong khuyến cáo du lịch, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi những công dân đang ở Nam Sudan "rời đi ngay bây giờ" để đảm bảo an toàn. Bộ này đồng thời khuyến cáo công dân Anh không đi du lịch đến Nam Sudan do nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang.