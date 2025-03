THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin đề xuất Liên Hợp Quốc tạm thời quản lý Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất thiết lập chính quyền tạm thời tại Ukraine, dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc và một số quốc gia.

Ngày 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu của kế hoạch này là tổ chức bầu cử tại Ukraine trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024. Moscow cho rằng hiện chưa có cơ sở rõ ràng để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev, bởi “ngày mai có thể lại xuất hiện những lãnh đạo khác”, ông Putin nói. “Trong những trường hợp như vậy, thông lệ quốc tế thường đi theo con đường đã được Liên Hợp Quốc áp dụng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Trên thực tế, đã có nhiều tiền lệ về việc thiết lập chính quyền tạm thời hoặc quản lý từ bên ngoài” - ông Putin đề xuất.

Mỹ thu hồi thị thực của ít nhất 300 sinh viên nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 27/3 cho biết chính quyền nước này đã thu hồi thị thực của ít nhất 300 sinh viên nước ngoài. Tuyên bố của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt chính sách nhập cư, tìm cách trục xuất các công dân nước ngoài tham gia biểu tình phản đối Israel. Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã bảo vệ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump khi trục xuất các công dân nước ngoài phản đối Israel và gây rối trật tự công cộng tại khuôn viên một số trường đại học: “Chúng tôi cấp visa cho các bạn để đến đây học tập và lấy bằng cấp, không phải để trở thành một nhà hoạt động xã hội phá hoại các khuôn viên đại học của chúng tôi”.

Trung Quốc lên tiếng về đề xuất của ông Trump dùng thuế quan đổi lấy TikTok. Ngày 27/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn bác đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẵn sàng giảm thuế đối với Trung Quốc nếu ByteDance (công ty mẹ của TikTok) đi đến thỏa thuận bán lại ứng dụng này ở Mỹ, theo thông cáo đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc. “Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về vấn đề TikTok. Quan điểm của Trung Quốc phản đối việc áp dụng thuế quan bổ sung cũng nhất quán và rõ ràng” - ông Quách nói.

Ba Lan và Pháp sẽ ký hiệp ước an ninh chung mang tính đột phá. Ngày 27/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan và Pháp sắp ký kết một thỏa thuận an ninh chung sau cuộc hội đàm song phương giữa ông và Tổng thống Macron bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris. Thỏa thuận được cho là sẽ đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực đảm bảo an ninh của Ba Lan và châu Âu.

Mỹ tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới. Truyền thông Mỹ dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu chính phủ. Theo thông tin ban đầu, Mỹ đã tạm dừng các khoản thanh toán ngân sách năm 2024 và 2025 cho WTO trong khuôn khổ đợt rà soát các khoản đóng góp cho các tổ chức quốc tế. Thời điểm thông báo quyết định cụ thể cho WTO vẫn chưa được xác định. Quyết định này của chính quyền Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh nước này đẩy mạnh thực hiện chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

Hội nghị Paris về Ukraine nhất trí tiếp tục siết chặt trừng phạt Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 27/3 cho biết hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Paris của Pháp đã nhất trí duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga đồng thời xem xét siết chặt hơn nữa các biện pháp này cho đến khi xung đột tại Ukraine chấm dứt hoàn toàn. Cũng theo Thủ tướng Starmer, hội nghị thượng đỉnh lần này đã thảo luận về các kế hoạch đảm bảo hòa bình cho Ukraine, bao gồm một “liên minh các quốc gia tự nguyện” và các phương án hỗ trợ quân sự cả trên không, trên bộ và trên biển cho Kiev.

Tàu ngầm du lịch bị chìm ở Ai Cập khiến 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Giới chức thành phố Hurghada, Ai Cập thông báo, 6 du khách Nga đã thiệt mạng và 39 du khách khác đã được cứu khi một tàu ngầm du lịch mang tên Sindbad gặp nạn. Lãnh sứ quán Nga tại Hurghada cho biết, tàu ngầm Sindbad chở theo 45 du khách Nga cùng phi hành đoàn. Văn phòng thống đốc Hurghada cũng cho biết, ngoài 6 người thiệt mạng có nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Tất cả số hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã được tìm thấy, song không rõ số thành viên thủy thủ đoàn của tàu ngầm Sindbad.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cảnh báo hậu quả nếu Ba Lan bị tấn công. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ba Lan hoặc một thành viên khác của liên minh cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ. Ông đồng thời tái khẳng định cam kết của khối trong việc bảo vệ sườn phía Đông. Ba Lan hiện là một trong những quốc gia thành viên NATO phía đông được trang bị vũ khí mạnh nhất của liên minh này, khi dành 5% GDP cho quốc phòng.