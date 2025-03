THẾ GIỚI 24H: Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen

TPO - Phía Ukraine nhất trí thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen cùng với Nga, thông qua trung gian là Mỹ.

Hôm 25/3, Nhà Trắng cho biết Ukraine và Nga đồng ý ngừng bắn ở Biển Đen và ngừng mọi cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng.Đây sẽ là bước tiến quan trọng đầu tiên hướng tới thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy, nhưng rất khó để đạt mục tiêu đó. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng tuyên bố Kiev - Washington đồng ý "bảo đảm an toàn hàng hải, loại bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chặn sử dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự ở Biển Đen".

Israel tấn công 420 mục tiêu Hấm ở Dải Gaza, hạ sát 150 tay súng. Quân đội Israel ngày 25/3 thông báo các lực lượng chiến đấu của nước này đã tấn công tổng cộng 420 mục tiêu của Phong trào Hamas và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 150 tay súng, kể từ khi mở lại chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Dải Gaza hồi tuần trước. Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định, trong số các thành viên Hamas bị hạ sát tuần qua, có ít nhất 10 thành viên cấp cao, gồm cả quan chức chính trị và chỉ huy chiến trường.

Nước Mỹ trước hạn chót áp thuế: Khả năng thay đổi chiến thuật. Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 2/4/2025 là “Ngày Giải phóng” cho nền kinh tế Mỹ, khi chính quyền áp dụng các mức thuế đối ứng nhằm cân bằng thuế quan với các đối tác thương mại đang áp thuế đối với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng có thể không áp thuế dựa trên từng ngành hàng vào ngày 2/4/2025, dù kế hoạch áp thuế đối ứng vẫn sẽ được công bố. "Số phận" của các mức thuế theo ngành, cũng như thuế đánh vào Canada và Mexico với lý do chống buôn bán fentanyl, vẫn chưa rõ ràng. Nhà Trắng chưa phản hồi về khả năng tiếp tục triển khai các loại thuế này.

Ông Alexander Lukashenko nhậm chức Tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 7. Tối 25/3 (giờ Việt Nam), ông Alexander Lukashenko - người đắc cử Tổng thống Belarus nhiệm kỳ thứ 7 trong cuộc bầu cử ngày 26/1- đã chính thức nhậm chức. Lễ nhậm chức Tổng thống Belarus diễn ra tại Dinh Độc lập ở Thủ đô Minsk của nước này với hơn 1.100 người được mời tham dự. Nhà lãnh đạo này cam kết sẽ trung thành phục vụ nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và tự do của nhân dân, tuân thủ và bảo vệ hiến pháp quốc gia.

Anh tiếp tục hợp tác với Mỹ về vấn đề an ninh sau vụ rò rỉ tin nhắn. Ngày 25/3, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ về vấn đề an ninh khu vực ở Trung Đông và tăng cường quan hệ với Washington liên quan đến các vấn đề tình báo và quốc phòng. Khi được hỏi về vụ rò rỉ tin nhắn liên quan nhóm an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc tấn công của Houthi, người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer cho biết London tin tưởng rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào của tình báo Anh với Mỹ sẽ không bị rò rỉ.

Tổng thống Trump bảo vệ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ trong vụ rò rỉ kế hoạch quân sự. Ngày 25/3, trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tin tưởng đối với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Waltz, giữa lúc dư luận và Quốc hội Mỹ đang xôn xao vì vụ rò rỉ thông tin nhạy cảm liên quan đến các cuộc không kích ở Yemen. Phát biểu về vụ việc, Tổng thống Trump cho biết ông Michael Waltz đã rút ra bài học và khẳng định ông là một người đàn ông tốt. Theo Politico, ông Waltz có thể là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này.

Nga tuyên bố không công khai nội dung cuộc đàm phán với Mỹ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định thông tin này trong một cuộc họp báo. "Dù sao thì đây cũng là các cuộc đàm phán kỹ thuật," Peskov nói. "Kỹ thuật - có nghĩa là các cuộc đàm phán đi sâu vào chi tiết, vì vậy chắc chắn rằng nội dung của những cuộc thảo luận này sẽ không được công khai. Đây là điều không nên mong đợi", ông giải thích thêm.

Belarus cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tìm mọi cách kéo nước này vào xung đột. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 cáo buộc quân đội của NATO đang "ở ngưỡng cửa" của Belarus và các nước phương Tây "đang làm mọi thứ" để kéo Belarus vào một cuộc xung đột. Theo ông Lukashenko, thế giới đang bất ổn và đứng trên bờ vực cuộc khủng hoảng địa chính trị.