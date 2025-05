THẾ GIỚI 24H: Trực thăng của Tổng thống Putin mắc kẹt trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

TPO - Chiếc trực thăng chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị kẹt trong “tâm chấn” của một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine khi ông đang thăm tỉnh Kursk.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Russia 1 phát sóng ngày 25/5, chỉ huy Dashkin tiết lộ trực thăng của Tổng thống Putin đã "ở tâm điểm của một chiến dịch đẩy lùi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái lớn của kẻ thù" ở tỉnh Kursk hôm 20/5. Kiev đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV "chưa từng có" vào khu vực này khi tổng thống ở đó, và lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 46 UAV cánh cố định đang bay tới, theo ông Dashkin. Các đơn vị phòng không trong khu vực phải "đồng thời tiến hành chiến đấu phòng không và đảm bảo an toàn cho trực thăng của tổng thống trên không. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của đối phương đã bị đẩy lùi, với tất cả các mục tiêu trên không đều bị bắn trúng", ông Dashkin tuyên bố.

Quan chức Mỹ đầu tiên phản ứng trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 25/5 (theo giờ địa phương) cho biết đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên phản ứng trước cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine vào ngày 25/5, kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine nhấn mạnh: “Hãy ngừng giết chóc. Ngừng bắn ngay lập tức”. Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 69 tên lửa và 298 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 25/5. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, cuộc tấn công đã làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và hơn 60 người bị thương.

Cựu tổng thống Nga cảnh báo khả năng thiết lập vùng đệm an ninh bao trùm Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga Tass tối 25/5, theo giờ địa phương, cho biết trên kênh Telegram của cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev nêu rõ Một vùng đệm có thể sẽ bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine nếu viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev tiếp tục. Ông Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga viết: "Nếu viện trợ quân sự cho chế độ Kiev tiếp tục, vùng đệm có thể trông như thế này", kèm theo một video cho thấy vùng đệm bao phủ gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ một phần nhỏ ở phía Tây.

Nga gửi công hàm phản đối Thụy Điển sau vụ tấn công đại sứ quán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 nói với hãng tin Tass rằng Nga sẽ gửi công hàm phản đối tới Thụy Điển sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển. Bà Zakharova nói: "Stockholm sẽ nhận được công hàm phản đối. Thụy Điển phải kiểm soát những phần tử cực đoan của mình, kiểm soát tình hình và tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Vienna."

Hungary kiên quyết ngăn lệnh cấm toàn diện của Liên minh châu Âu (EU) đối với dầu khí Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây tuyên bố, Budapest sẽ kiên quyết ngăn chặn đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc cấm hoàn toàn nguồn cung cấp dầu và khí đốt từ Nga cho các nước EU kể từ cuối năm 2027. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Thủ tướng Orban nhấn mạnh, tại các cuộc đàm phán ở Brussels, Hungary sẽ kiên quyết phản đối đề xuất của EC cấm hoàn toàn nguồn cung cấp năng lượng của Nga cho các quốc gia EU kể từ cuối năm 2027. Theo ông Orban, biện pháp này của EC sẽ khiến Hungary chịu thêm mức phí khoảng 2 tỷ euro mỗi năm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi phí sản xuất, hóa đơn năng lượng, dịch vụ và sinh hoạt của người dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc: EU sẽ đáp trả nếu Mỹ tăng thuế. Phát biểu trên truyền thông, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết nếu Mỹ tiếp tục và áp dụng mức thuế tăng 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Liên minh châu Âu từ 1 tháng 6, Châu Âu phải bảo vệ lợi ích của mình và có các biện pháp đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Ngoại giao Séc chia sẻ một gói thuế trả đũa cho việc Mỹ áp thuế đối với EU đã được đàm phán trước đó và nhấn mạnh nhu cầu duy trì sự thống nhất về vấn đề này trong EU. Ông cũng bày tỏ vui mừng vì EU đã phản ứng bình tĩnh và hợp lý, nhằm nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.

Tổng thống Mỹ bảo vệ lệnh cấm sinh viên nước ngoài tại Harvard. Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định trước đó về việc cấm sinh viên nước ngoài học tại Đại học Harvard, sau khi một thẩm phán đã ra phán quyết đình chỉ quyết định này. Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Tại sao Harvard không nói rằng gần 31% lượng sinh viên của họ đến từ nước ngoài và trong đó có những nước hoàn toàn không thân thiện với Mỹ... Chúng tôi muốn biết những sinh viên đó là ai, một yêu cầu hợp lý vì chúng tôi cấp cho Harvard hàng tỷ USD nhưng Harvard hoàn toàn không hợp tác".

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập các căn cứ quân sự tại Syria. Truyền thông khu vực hôm nay cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập các căn cứ quân sự và giúp Chính phủ mới ở Syria xây dựng các lực lượng an ninh. Theo các nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập các căn cứ không quân, hải quân và bộ binh tại Syria để tiến hành cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ Syria xây dựng các lực lượng an ninh để thiết lập trật tự, thực thi pháp luật và bảo vệ biên giới lãnh thổ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng, quy mô và địa điểm đặt các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, không được đề cập.

Nga và Ukraine hoàn tất đợt trao đổi tù binh thứ 3. Ngày 25/5, Nga và Ukraine đã hoàn tất đợt trao đổi tù binh thứ 3 theo thỏa thuận đạt được ngày 16/5 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin từ Moscow cho biết trong đợt trao đổi tù binh thứ 3 này, mỗi bên trao trả 303 người. Trước đó, mỗi bên đã trao đổi 307 người hôm 24/5 và 390 người hôm 23/5.