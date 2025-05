THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc đối mặt khủng hoảng tài chính trầm trọng

TPO - Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) có thể sẽ phải cắt giảm từ 3.000 - 4.000 vị trí làm việc trên toàn thế giới do gặp khó khăn về ngân sách hoạt động.

Thời gian qua, UNHCR là một trong nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ và các nước khác cắt giảm viện trợ. Tính đến tháng này, LHQ mới chỉ nhận được 1,8 tỷ USD trên tổng số 3,5 tỷ USD ngân sách thường niên năm 2025 - tức chưa đạt 50%. Trong thông báo đưa ra ngày 20/5, đại diện cho bộ phận nhân viên của UNHCR, bà Nathalie Meynet thừa nhận rằng đây là khoảng thời gian rất thử thách cho cơ quan này. Mới đây, Tổng Thư ký LHQ, ông Antonio Guterres đã trình bày tầm nhìn và các biện pháp cải cách thiết yếu để tổ chức này duy trì vai trò trung tâm trong hệ thống quốc tế hiện đại. Một trong những đề xuất đáng chú ý là việc giảm 20% nhân sự tại các cơ quan trực thuộc LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và gìn giữ hòa bình thông qua việc loại bỏ các vị trí trùng lặp chức năng.

Pakistan và Ấn Độ nhất trí rút quân "trở lại các vị trí thời bình". Ngày 20/5, một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan yêu cầu giấu tên cho biết nước này và Ấn Độ đã nhất trí rút quân tăng viện được hai bên triển khai trong cuộc xung đột gần đây trở lại các vị trí thời bình vào cuối tháng Năm. Theo quan chức trên, cả hai nước đã nhất trí rút quân và vũ khí theo từng giai đoạn, chủ yếu là dọc theo Ranh giới Kiểm soát (LoC).

Bộ trưởng Y tế Mỹ kêu gọi các nước gia nhập tổ chức mới thay thế WHO. Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. ngày 20/5 đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là "cồng kềnh và trì trệ," đồng thời kêu gọi các nước khác "cân nhắc tham gia cùng chúng tôi" trong việc thành lập các tổ chức mới thay thế. Trong thông điệp video gửi tới Đại Hội đồng WHO, ông Kennedy phát biểu: "Tôi kêu gọi các bộ trưởng y tế trên thế giới và WHO coi việc chúng tôi rút khỏi tổ chức như một hồi chuông cảnh tỉnh... Chúng tôi đã liên hệ với các quốc gia có cùng quan điểm và chúng tôi khuyến khích các nước khác cân nhắc tham gia cùng chúng tôi".

Nga sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tiếp xúc với Ukraine. Ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tiếp xúc với Ukraine và sẽ đề xuất làm việc về một bản ghi nhớ liên quan đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh Nga đã "một lần nữa khẳng định mong muốn đạt được một giải pháp cuối cùng, công bằng cho cuộc xung đột", đồng thời nói thêm rằng tiến trình hướng tới giải quyết xung đột không thể đạt được nếu không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ.

Giao tranh ác liệt tại Sudan. Các cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra vào hôm qua (20/5), giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Omdurman, thành phố nằm bên kia sông Nile, đối diện với Thủ đô Khartoum. Ngoài ra, các cuộc đụng độ cũng xảy ra tại nhiều khu vực khác ở Sudan. Đáp lại, RSF đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhiều khu vực trên khắp Sudan, bao gồm thành phố Port Sudan bên bờ Biển Đỏ, nơi đặt trụ sở của chính phủ được quân đội hậu thuẫn kể từ khi xảy ra xung đột.

Mỹ công bố thay đổi quan trọng về chính sách tiêm vắc xin COVID-19 nhắc lại. Trong một thay đổi chính sách lớn, các quan chức y tế Mỹ dự kiến mũi vắc xin nhắc lại sẽ chỉ được cung cấp cho người từ 65 tuổi trở lên cũng như trẻ em và người trưởng thành trẻ tuổi có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ khiến họ dễ bị COVID-19 nặng.

Ông Trump tuyên bố triển khai dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome. Ông Donald Trump tuyên bố tiếp tục phát triển hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa không gian mang tên "Vòm Vàng" (Golden Dome) trị giá hàng tỷ USD. Hôm 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn dự án Golden Dome đi vào hoạt động trước khi ông rời nhiệm sở và đồng ý phân bổ trước 25 tỷ USD tài trợ ban đầu cho dự án.

Các nước tài trợ cam kết hơn 170 triệu USD dành cho WHO. Tại Khóa họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 78 đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, các nước Trung Quốc, Qatar, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Angola và một số tổ chức quốc tế khác đã cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Danh sách của WHO cho thấy nước chủ nhà Thụy Sĩ tài trợ 40 triệu USD, Thụy Điển quyên góp 13,5 triệu USD, Angola tài trợ 8 triệu USD, Qatar quyên góp 6 triệu USD. Trong khi những cam kết khác đến từ Quỹ Novo Nordisk và Tổ chức từ thiện ELMA.

Anh dừng đàm phán thương mại với Israel. Ngày 20/5, Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do (FTA) với Israel và triệu đại sứ của Israel tới Bộ Ngoại giao để thể hiện lập trường cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza. Phát biểu tại Quốc hội, Ngoại trưởng David Lammy chỉ trích hành động mở rộng các hoạt động quân sự của Israel trên lãnh thổ Palestine là "vô lý". Ông cũng phản đối việc Israel ngăn cản viện trợ, mở rộng xung đột, phớt lờ mối quan tâm của bạn bè và đối tác, đẩy cuộc xung đột vào một “giai đoạn đen tối mới".