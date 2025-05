THẾ GIỚI 24H: Mỹ và EU nối lại đàm phán thương mại sau nhiều tuần bế tắc

TPO - Sau nhiều tuần đình trệ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức trao đổi tài liệu đàm phán, mở đường cho các cuộc thương lượng về thuế quan, thương mại số và đầu tư.

Theo ghi chú nội bộ của EU và các nguồn tin thân cận do Financial Times tiếp cận, nội dung đàm phán bao gồm nhiều lĩnh vực then chốt như thuế quan, thương mại điện tử và cơ hội đầu tư song phương. Các cuộc trao đổi diễn ra sau khi Mỹ thể hiện rõ sự không hài lòng về việc EU chưa đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào bằng văn bản. Ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại của Mỹ, đã cảnh báo riêng các nhà ngoại giao châu Âu rằng nếu không có động thái cụ thể từ Brussels, Nhà Trắng sẽ tái áp dụng đầy đủ các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố hồi ngày 2/4.

Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán công dân khỏi Libya. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành sơ tán công dân khỏi Libya, sau khi xảy ra tình trạng bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này trong những ngày qua. Nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 cho biết, nước này đã sơ tán 82 công dân khỏi thủ đô Tripoli của Libya về nước. Động thái này diễn ra khi các cuộc giao tranh ác liệt và biểu tình đã xảy ra tại Tripoli. Các cuộc đụng độ dữ dội xảy ra tại thủ đô Tripoli từ tối 12/5, giữa các phe nhóm vũ trang Lybia. Chính quyền địa phương xác nhận, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh xuyên đêm ngày 12/5.

Mỹ sắp công bố mức thuế mới với từng quốc gia. Chính quyền Washington có thể sẽ thông báo những mức thuế mới đối với nhiều đối tác thương mại trong vòng 2 - 3 tuần tới. Đó là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong bối cảnh chính quyền của ông vẫn đang tiến hành đàm phán thỏa thuận thương mại với hàng chục đối tác. Phát biểu sau khi kết thúc chuyến công du bốn ngày tại vùng Vịnh, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng, Washington có thể sắp công bố các biểu thuế mới được tính riêng theo từng quốc gia nếu muốn tiếp tục kinh doanh tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không nêu cụ thể những quốc gia nào sẽ nhận được thư và cũng không tiết lộ chi tiết các mức thuế.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tổ chức một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin càng sớm càng tốt. Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS sáng 18/5 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS News, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ lưu ý rằng hiện tại, Washington và Moscow cần xác định khi nào và ở đâu cuộc gặp như vậy sẽ diễn ra, cũng như những chủ đề chính sẽ được bàn thảo.

Cảnh sát Anh bắt nghi phạm thứ hai trong vụ phóng hỏa nhà Thủ tướng. Reuters đưa tin ngày 17/5, cảnh sát Anh cho biết họ đã bắt giữ người thứ hai liên quan đến hàng loạt vụ phóng hỏa tại các địa điểm có liên quan tới Thủ tướng Keir Starmer ở Bắc London, 1 ngày sau khi một công dân Ukraine bị tạm giam vì các vụ hỏa hoạn này. Cảnh sát tuyên bố người đàn ông 26 tuổi này đã bị bắt tại sân bay Luton ở London với cáo buộc âm mưu phóng hỏa gây nguy hiểm đến tính mạng của Thủ tướng Starmer.

Mỹ: Nổ "bom đặt trong xe ô tô" gây thương vong ở bang California. Ngày 17/5, vụ nổ mạnh do bom gây ra đã làm hư hại một cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản ở thành phố Palm Springs thuộc bang California miền Tây nước Mỹ. Thị trưởng Palm Springs, ông Ron deHarte, cho biết "quả bom đặt trong hoặc gần một chiếc xe ôtô đỗ cạnh tòa nhà" đã gây ra vụ nổ vào khoảng 11 giờ sáng 17/5 (giờ địa phương). Vụ nổ khiến ít nhất một người tử vong và 5 người khác bị thương. Các nhân viên làm việc tại cơ sở y tế này được cho là vẫn an toàn.

Sau xung đột quân sự, Ấn Độ và Pakistan đối đầu trên mặt trận ngoại giao. Chưa đầy 2 tuần sau khi nổ ra cuộc xung đột song phương kéo dài 4 ngày, và tròn 1 tuần sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Ấn Độ và Pakistan lại tiếp tục đối đầu trong cuộc chiến mới trên mặt trận ngoại giao. Ngày 17/5, cả hai quốc gia láng giềng Nam Á đã công bố danh sách các đoàn đại biểu chính trị dự kiến đi vận động ngoại giao, để giành lợi thế xung quanh cuộc đối đầu quân sự này. Truyền thông địa phương khẳng định việc Ấn Độ phát động chiến dịch ngoại giao rộng khắp để khẳng định vị thế của mình trên toàn cầu sau vụ tấn công khủng bố ở vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir khiến 26 khách du lịch thiệt mạng. Nỗ lực này nhằm “chống lại các động thái của Pakistan để gạt vấn đề khủng bố sang một bên, trong khi lại đẩy tranh chấp lãnh thổ tại Kashmir lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận quốc tế”.

Phần Lan: 2 máy bay trực thăng va vào nhau, 5 người thiệt mạng. Cảnh sát địa phương cho biết cả 5 người trên 2 chiếc trực thăng đều thiệt mạng ngày 17/5 khi 2 máy bay này va chạm giữa không trung và rơi xuống đất. Vụ tai nạn máy bay trực thăng xảy ra gần sân bay Eura của Phần Lan. Theo kế hoạch bay, một chiếc chở 2 người và chiếc còn lại chở 3 người. Hai chiếc máy bay này đã cất cánh từ thủ đô Tallinn của Estonia và đang trên đường đến làng du lịch Piikajarvi, cách nơi bị rơi vài km.

Ông Trump thông báo thời gian điện đàm với ông Putin. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngày giờ cụ thể diễn ra điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Trong bài đăng mới nhất trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Vladimir Putin lúc 10 giờ sáng thứ Hai (19/5). Cuộc điện đàm tập trung vào việc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev cùng các vấn đề thương mại khác.