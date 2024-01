THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên thông báo lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới

TPO - KCNA nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục hệ thống vũ khí và là hoạt động “thường xuyên và bắt buộc” của Tổng cục Tên lửa cũng như các viện khoa học quốc phòng trực thuộc.

Ngày 25/1, Triều Tiên thông báo nước này đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới mang tên Pulhwasal-3-31, như một phần của các hoạt động "thường xuyên và bắt buộc" nhằm phát triển các hệ thống vũ khí uy lực.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ phóng tên lửa nêu trên được thực hiện hôm 24/1, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của các nước láng giềng của Triều Tiên và không liên quan gì đến an ninh khu vực.

Mỹ, Nga chính thức lên tiếng về vụ "máy bay chở tù binh Ukraine rơi" ở Belgorod. Tờ Kyiv Independent cho biết phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) hôm 24/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi vụ rơi máy bay ở Belgorod là một "cuộc tấn công khủng bố" và quy trách nhiệm cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Pháp, nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Theo ông Lavrov, lực lượng phòng không Ukraine hoạt động ở tỉnh Kharkiv đã nhắm mục tiêu vào chiếc máy bay xấu số nêu trên trong một "cuộc tấn công chí mạng". Ngoại trưởng Nga cũng lặp lại tuyên bố mà phía Nga đưa ra trước đó rằng trên chiếc máy bay IL-76 bị rơi có 65 tù binh Ukraine và tất cả đã thiệt mạng cùng với 3 sĩ quan Nga và 6 thành viên thủy thủ đoàn.

Saudi Arabia bác bỏ tuyên bố tự vệ của Israel. Phát biểu tại cuộc họp ngày hôm qua (24/1) tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Waleed El-Khereiji bác bỏ tuyên bố tự vệ của Israel và kêu gọi Hội đồng Bảo an có lập trường vững chắc chống lại sự chiếm đóng quân sự của Israel tại dải Gaza. Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia cảnh báo về tình hình ngày càng tồi tệ ở Gaza và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có biện pháp cụ thể để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Israel.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khởi động cuộc tập trận Steadfast Defender 2024. Ngày 24/1, NATO đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh mang tên Steadfast Defender 2024. NATO cho biết khoảng 90.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng này nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của liên minh. Steadfast Defender 2024 sẽ bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ trên phạm vi kéo dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía Đông của NATO, gần biên giới Nga. Khoảng 50 tàu hải quân, 80 máy bay và hơn 1.100 xe chiến đấu sẽ tham gia sự kiện này.

Ấn Độ, Pháp và UAE tập trận không quân chung trên Biển Arab. New Delhi, Ấn Độ, Pháp và UAE ngày 23/1 đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn trên Biển Arab trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về việc lực lượng Houthi ở Yemen gần đây tấn công nhiều tàu thương mại trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực này. Lực lượng không quân của 3 nước đã triển khai một số khí tài và máy bay chiến đấu tới tham gia cuộc tập trận mang tên Desert Knight (Hiệp sĩ sa mạc).

Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị tung đòn trừng phạt mới chống lại Nga. Theo Financial Times, các nước thành viên EU đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Nga. Đòn trừng phạt thứ 13 của EU áp lên Nga sẽ bao gồm các lệnh cấm đi lại mới và phong tỏa tài sản nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân Nga bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Sập mỏ vàng tại Mali khiến hơn 70 người chết. Ngày 24/1, truyền thông địa phương ở Mali đưa tin hơn 70 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm đào vàng xảy ra hôm 19/1 tại khu vực Kangaba, một địa điểm khai thác vàng ở phía tây nam Mali. Theo số liệu được các phương tiện truyền thông đưa ra, vụ sập hầm khai thác vàng này đã khiến 73 người trong tổng số hơn 200 thợ đào vàng đang làm việc tại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn thiệt mạng.

Thương vong lớn trong vụ tấn công trung tâm huấn luyện của Liên Hợp Quốc tại Dải Gaza. Ngày 24/1, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Thomas White cho biết đã có 9 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong vụ trung tâm huấn luyện Khan Younis của LHQ ở Dải Gaza bị tấn công. Trung tâm huấn luyện Khan Younis đang là nơi tạm trú của hàng chục nghìn người Palestine phải di dời do xung đột ở Dải Gaza.