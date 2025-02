THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Serbia xin lỗi vì nhầm lẫn khi bỏ phiếu về Ukraine

TPO - Serbia đã bỏ phiếu chống Nga trong một nghị quyết về Ukraine tại Liên Hợp Quốc, nhưng là do "nhầm lẫn".

Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ khi thừa nhận rằng đất nước đã phạm sai lầm khi bỏ phiếu chống Nga, ủng hộ nghị quyết của phương Tây về Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu trước người dân tại Belgrade, ông Vucic đã công khai xin lỗi về quyết định này, nhấn mạnh rằng nó không phản ánh đúng lập trường của Serbia. Động thái trên đã gây ra nhiều tranh cãi trong và ngoài nước, do mối quan hệ vốn khó khăn giữa Serbia với phương Tây và mong muốn cân bằng giữa các cực địa - chính trị khác nhau. Ông Aleksandar Vucic nhấn mạnh rằng đất nước vẫn cam kết theo đuổi chính sách trung lập và không tìm cách tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga, bất chấp áp lực từ Liên minh châu Âu

Ukraine đã nhất trí các điều khoản thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết nước này đã nhất trí về các điều khoản của một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ và có thể ký kết sớm nhất vào ngày 28/2 trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một nguồn tin cấp cao Ukraine giấu tên cho hay, theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ cùng Ukraine khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, với doanh thu được chuyển vào một quỹ mới thành lập mà sẽ là "của chung của cả Ukraine và Mỹ."

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xin lỗi người dân. Phát biểu tại phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul, Hàn Quốc, hôm 25/2, Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol gửi lời cảm ơn, xin lỗi người dân và nói sẽ tập trung vào việc sửa đổi Hiến pháp nếu được tái bổ nhiệm. Ông cũng ám chỉ về việc có thể từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm.

Nhân sĩ Hàn Quốc yêu cầu Tòa Hiến pháp bãi bỏ luận tội tổng thống. Truyền thông Hàn Quốc cho hay, trong bối cảnh việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol đang gây nhiều tranh cãi giữa các giới, lại xuất hiện một tình tiết mới, có lợi cho tổng thống. Ngày 25/2, tờ Chosun online của Hàn Quốc cho biết, 100 nhân sĩ bao gồm các học giả tên tuổi, luật gia uy tín, người có ảnh hưởng tại các địa phương của Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội nước này để đưa ra một tuyên bố, trong đó yêu cầu Tòa án Hiến pháp bãi bỏ việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, đồng thời, yêu cầu phục chức cho tổng thống.

Nga nêu các bước bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nguyên thủ hai nước đã thể hiện ý chí chính trị trong nối lại đối thoại. Giai đoạn tiếp theo hai bên sẽ phải tiến hành bước đi cụ thể nhằm ổn định hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao, biện pháp này sẽ được thảo luận ở cấp chuyên gia. Sau đó hai bên mới chuyển sang vấn đề giải quyết xung đột Ukraine. Còn về hợp tác kinh tế, ông Peskov cho biết hoạt động kinh tế - thương mại và đầu tư sẽ được xem xét và ở đây “triển vọng rất rộng."

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất thỏa thuận đất hiếm và nhôm với Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất kim loại đất hiếm. Thông tin này được đưa ra sau khi ông Putin chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng và cố vấn kinh tế để bàn thảo về kim loại đất hiếm. Cuộc họp diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đang "thảo luận nghiêm túc" với Nga về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine và sắp có “các giao dịch phát triển kinh tế lớn” giữa hai nước.

Iraq đề xuất Hiệp ước an ninh mới với Mỹ. Ngày 25/2, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, ông Thabit Al-Abbasi cho biết nước này đã đề xuất với Mỹ về việc thống nhất một hiệp ước an ninh mới, trong đó có hợp tác tình báo. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Saudi Al-Hadath, Bộ trưởng Al-Abbasi thông báo “đã đề xuất một thỏa thuận an ninh mới với Mỹ”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận an ninh mới sẽ mang lại "quan hệ đối tác an ninh bền vững và hợp tác trong lĩnh vực tình báo".

Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào Syria và Lebanon. Bất chấp phản đối của dư luận khu vực, quân đội Israel hôm qua (25/2) tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích vào hai quốc gia Ả rập láng giềng là Syria và Lebanon, đánh dấu bước leo thang đáng lo ngại mới tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vừa xác nhận không quân nước này hồi đêm qua đã tập kích một số vị trí ở khu vực phía Nam thủ đô Damascus của Syria. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định sẽ không cho phép khu vực phía Nam Syria trở thành một “miền Nam Lebanon” thứ hai.

Châu Âu bất đồng về cách thức xử lý tài sản Nga. Ngày 25/2, tờ Politico đưa tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và các nước thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) phản đối việc chuyển giao tài sản nhà nước của Nga đã bị đóng băng cho Ukraine do lo ngại điều này sẽ ảnh hướng tới tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài. Các ý kiến phản đối cho rằng việc chuyển giao tài sản đóng băng của Moscow cho Kiev sẽ khiến EU mất đi đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Nga.

Hamas đạt thỏa thuận trong vấn đề hoãn thả tù nhân Palestine. Hamas ngày 25/2 thông báo đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề trì hoãn thả các tù nhân Palestine mà lẽ ra phải được phóng thích trong đợt gần nhất. Thông báo của Hamas cho hay những tù nhân này sẽ được thả tự do cùng thời điểm trao trả thi thể những con tin Israel mà hai bên đã thỏa thuận bàn giao trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.