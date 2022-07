THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ không kích khu du lịch miền Bắc Iraq

TPO - Hãng Thông tấn Iraq (INA) đưa tin, ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương trong một vụ không kích do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nhằm vào một điểm du lịch ở tỉnh Dohuk, miền Bắc Iraq.

Theo các nguồn tin an ninh thuộc Chính phủ Iraq, tất cả những nạn nhân đều là khách du lịch và dân thường. Vụ tấn công đã ngay lập tức gây ra phản ứng giận dữ từ phía chính quyền Iraq. Chủ tịch Quốc hội Muhammad al-Halbousi đã kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp cần thiết để điều tra vụ đánh bom, đồng thời áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ đất nước và người dân. Tổng thống Iraq, Barham Salih lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ không kích nhằm vào thành phố Dohuk là hành động vi phạm chủ quyền và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Iraq. Việc lặp lại những hành động này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nga tuyên bố mở rộng mục tiêu quân sự ở Ukraine ra ngoài khu vực Donbass. Nếu Ukraine nhận được các hệ thống vũ khí tầm xa từ phương Tây, các mục tiêu của Nga ở Ukraine sẽ thay đổi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 20/7. Các mục tiêu địa lý của Nga trong chiến dịch ở Ukraine sẽ tiến xa hơn ranh giới hiện tại giữa bối cảnh phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong đó có HIMARS, ông Lavrov cho hay.

Cháy lớn trên tàu sân bay Ấn Độ. Một đám cháy lớn đã bùng phát tối 20/7 trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Hải quân Ấn Độ. Rất may mắn là thủy thủ đoàn của con tàu này đã nhanh chóng kiểm soát được ngọn lửa và làm chủ tình huống. Sự cố xảy ra khi con tàu đang trải qua quá trình thử nghiệm trên biển, sau đợt bảo dưỡng kèm hiện đại hóa trang thiết bị kéo dài 18 tháng.

Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Ukraine. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương vào hôm 20/7 nói rằng Trung Quốc kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" tại Ukraine và nối lại đàm phán giữa các bên liên quan trong xung đột, bao gồm cả Mỹ và NATO. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado, ông Tần cảnh báo, xung đột đang diễn ra ở Ukraine sẽ "lan rộng ra", gây ra nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có suy thoái kinh tế, dòng người di cư và tình trạng thiếu năng lượng, lương thực.

CH Séc gia hạn sứ mệnh bảo vệ không phận các quốc gia Baltic. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc Jiri Taborsky ngày 20/7 cho biết 5 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của nước này sẽ tiếp tục bảo vệ không phận 3 quốc gia Baltic - gồm Litva, Latvia và Estonia - cho tới cuối tháng 9 năm nay theo yêu cầu từ Chính phủ Litva, nghĩa là kéo dài 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Chính phủ Thái Lan thừa nhận theo dõi một số người liên quan an ninh quốc gia. Trong phiên điều trần được tường thuật trực tiếp ngày 19/7, Bộ trưởng Xã hội và Kinh tế số Chaiwut Thanakamanusorn thừa nhận một số cơ quan chức năng Thái Lan đang sử dụng phần mềm để theo dõi, giám sát số ít trường hợp liên quan an ninh quốc gia hoặc ma túy. Trong phần trả lời chất vấn, ông Chaiwut nhấn mạnh phần mềm theo dõi, giám sát chỉ được sử dụng trong một số trường hợp hạn chế liên quan an ninh quốc gia hoặc tội phạm ma túy. Theo đó, cơ quan chức năng cài phần mềm giám sát vào điện thoại di động của các mục tiêu cụ thể và theo dõi nội dung hiển thị trên màn hình, các cuộc gọi và tin nhắn.

EU nhất trí gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga. Ngày 20/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga, trong đó cấm nhập khẩu vàng của nước này và phong tỏa tài sản của ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank. Lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/7.

Mali bất ngờ trục xuất quan chức Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mali ngày 20/7 thông báo trục xuất ông Olivier Salgado, người phát ngôn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ông Salgado có 72 giờ để rời khỏi Mali. Nguyên nhân quyết định trục xuất do quan chức lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã có những bài viết trên Twitter mà phía Mali cho là "không thể chấp nhận được" về quân đội Bờ Biển Ngà, Reuters đưa tin.

Iran lên tiếng khẳng định không thay đổi chính sách hạt nhân. Ngày 20/7, Iran đã lên tiếng đảm bảo chính sách hạt nhân của nước này không thay đổi và Tehran vẫn tuân thủ một sắc dụ Hồi giáo về việc cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sắc dụ Hồi giáo có nội dung tuyên bố cấm sử dụng bom hạt nhân và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác và sắc dụ cũng thường được giới chức Iran trích dẫn như một sự đảm bảo về việc Tehran sẽ sử dụng công nghệ hạt nhân cho những mục đích tốt.

Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Syria quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để đáp trả quyết định tương tự của Kiev hồi tháng 6, SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria cho biết. Theo SANA, Damascus cho rằng Kiev đã thực sự cắt đứt quan hệ từ năm 2018, khi nước này từ chối gia hạn thị thực cho các nhà ngoại giao Syria ở Ukraine, ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngoại trưởng các nước Trung Âu gặp nhau tại Ukraine. Ngày 20/7, các ngoại trưởng Séc, Áo và Slovakia sẽ gặp nhau tại Ukraine để hội đàm với các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà. Chuyến thăm là một hoạt động nhằm thể hiện sự ủng hộ của các quốc gia Trung Âu đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.