THẾ GIỚI 24H: Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại Ukraine là mục tiêu

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31/3 cho biết, Nga sẽ coi lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là mục tiêu hợp pháp nếu họ được triển khai tới tiền tuyến ở Ukraine.

Trong tuyên bố trên Telegram, ông Medvedev nêu rõ: “Họ sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga nếu họ được đưa lên tiền tuyến mà không có sự đồng ý của Nga với vũ khí trong tay và đe dọa trực tiếp chúng tôi". Theo quan chức này, mục tiêu thực sự của phương Tây là thiết lập một lệnh ngừng bắn trên chiến tuyến có lợi cho họ. "Rõ ràng, những người được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO chỉ đơn giản là sẽ tham gia vào cuộc xung đột và đứng về phía đối phương của chúng ta [Ukraine]... Điều này có thể dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới thứ ba mà họ rất sợ hãi", ông Medvedev nói.

Giẫm đạp lúc nhận đồ miễn phí tại Pakistan, ít nhất 9 người thiệt mạng. Ngày 31/3, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan. Cảnh sát sở tại cho biết vụ giẫm đạp xảy ra khi những người phụ nữ nghèo cùng trẻ em tập trung tại một địa điểm phân phát đồ miễn phí. Quá đông người dẫn tới chen lấn xô đẩy và thảm kịch là khó tránh khỏi.

Belarus tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga. Sau khi đạt thỏa thuận cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, Tổng thống Lukashenko tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận cả vũ khí hạt nhân chiến lược. Tổng thống Lukashenko cũng cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội khôi phục các cơ sở được sử dụng để cất giữ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol và từng là địa điểm phóng tiềm năng của loại tên lửa này vào thời Liên Xô.

Ông Trump không chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội đối với bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn Manhattan ở New York công bố. “Điều đó sẽ không xảy ra. Tôi không biết liệu vụ việc có được đưa ra xét xử hay không vì chúng ta có những thách thức pháp lý đáng kể phải đối mặt trước khi đi đến giai đoạn đó”, luật sư Joe Tacopina nói trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 31/3.

New York siết chặt an ninh. Báo The Hill trích dẫn lời một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) cho biết, cơ quan đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng phải mặc đồng phục và sẵn sàng triển khai kể từ 7h ngày 31/3 nhằm phòng ngừa các rủi ro an ninh, sau khi đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định khởi tố ông Trump. Theo trang web của NYPD, sở này bao gồm khoảng 36.000 sĩ quan cảnh sát và 19.000 nhân viên dân sự. Cảnh sát New York đã tăng cường an ninh từ tuần trước sau khi ông Trump hôm 18/3 ra thông điệp trên mạng xã hội, kêu gọi những người ủng hộ biểu tình phản đối việc ông bị bắt và truy tố.

Tổng thống Biden bác lời kêu gọi trục xuất người Nga. Tổng thống Joe Biden bác yêu cầu của Wall Street Journal trục xuất đại sứ và nhà báo Nga để đáp trả Moscow bắt phóng viên tờ báo này với cáo buộc làm gián điệp. Hôm 31/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục Nga trả tự do cho phóng viên Evan Gershkovich, người đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp. Đồng thời, ông Biden từ chối lời kêu gọi của tờ này về việc trục xuất các nhà báo và đại sứ Nga tại Washington.

Mỹ chuẩn bị viện trợ thêm 2,6 tỷ USD cho Ukraine. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine gói viện trợ vũ khí mới trị giá 2,6 tỷ USD, bao gồm cả tên lửa chống tăng. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới, có thể bao gồm radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe chở nhiên liệu phục vụ cho quân đội Ukraine.

Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy bỏ tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc) hủy bỏ cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chín nước sườn Đông NATO nhóm họp tại Ba Lan. Trong hai ngày 30 và 31/3, Ngoại trưởng 9 quốc gia ở sườn Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hay còn gọi là nhóm B9, đã nhóm họp tại Ba Lan. Một trong những mục tiêu chính của hội nghị là thống nhất lập trường của nhóm trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới liên quan tới vấn đề Ukraine và quan hệ với Mỹ.