THẾ GIỚI 24H: Nga chấm dứt đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

TPO - Bộ Ngoại giao Nga hôm 21/3 cho biết, Moscow chấm dứt các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình với Tokyo do Nhật Bản áp dụng các biện pháp hạn chế đơn phương với Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Trong tình hình hiện tại, phía Nga không có ý định tiếp tục đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản. Không thể thảo luận về việc ký kết một hiệp ước cơ bản trong quan hệ song phương với một quốc gia có lập trường không thân thiện và cố gắng gây tổn hại đến lợi ích của đất nước chúng tôi". Bộ Ngoại giao cũng cho biết thêm: “Mọi trách nhiệm gây tổn hại đến quan hệ, lợi ích song phương thuộc về Nhật Bản. Tokyo đã lựa chọn ủng hộ chính sách chống Nga thay vì phát triển quan hệ hợp tác và láng giềng cùng có lợi”. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đình chỉ đàm phán về các dự án hợp tác kinh tế với Tokyo tại quần đảo Kuril/Lãnh thổ phương Bắc, đồng thời chấm dứt quy chế đi lại không cần visa với công dân Nhật Bản.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 914.826 trường hợp mắc COVID-19 và 2.105 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 471 triệu ca, trong đó trên 6,1 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Indonesia dỡ bỏ cách ly COVID-19. Giới chức Indonesia cho biết, họ đã cho dỡ bỏ yêu cầu cách ly phòng COVID-19 đối với các khách du lịch nước ngoài. “Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, dựa trên việc chúng tôi cho miễn cách ly trong tháng này đối với những du khách nước ngoài đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, khi họ tới các đảo Bali, Batam và Bintan”, hãng tin Channel News Asia dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Indonesia, ông Sandiaga Uno nói trong buổi họp báo tổ chức hôm 21/3.

Trung Quốc cho phong tỏa thành phố Cát Lâm. Theo hãng tin RT, 4,5 triệu người sinh sống ở thành phố Cát Lâm thuộc đông bắc Trung Quốc kể từ đêm 21/3 sẽ phải tuân thủ biện pháp phong tỏa của chính quyền sở tại, như một phần nỗ lực kiềm chế sự phát tán của dịch bệnh tại đây. Số liệu thống kê từ giới chức y tế Trung Quốc cho thấy, nước này trong ngày 20/3 đã ghi nhận thêm 4.000 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nước này. Gần 70% số ca mắc mới trên được phát hiện ở tỉnh Cát Lâm, nơi có đường biên giới tiếp giáp Triều Tiên và Nga.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/3 đã chính thức thông qua Định hướng chiến lược về an ninh, quốc phòng tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng EU ở Brussels. Kế hoạch bao gồm việc thành lập một lực lượng quân đội gồm 5.000 binh sĩ và cam kết tăng chi tiêu quân sự để có thể thực hiện các biện pháp can thiệp riêng vào năm 2025. Kế hoạch cung cấp cho EU một chương trình hành động đầy tham vọng để tăng cường chính sách an ninh và quốc phòng của liên minh vào năm 2030.

Chính phủ Anh thu toàn bộ tiền bán Chelsea, không cho Abramovich làm từ thiện. Theo trang Inews, Roman Abramovich sẽ không có quyền sử dụng tiền bán CLB Chelsea, ngay cả khi nhà tài phiệt người Nga đã quyết định dùng toàn bộ số tiền này để giúp đỡ nạn nhân của các vụ xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Lý do bởi chính phủ Anh sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc số tiền thu được từ việc bán Chelsea sẽ đi về đâu. (XEM CHI TIẾT...)

Toà án Nga cấm Facebook, Instagram. Toà án quận Tversky tại thủ đô Moscow ngày 21/3 tuyên bố cấm hai mạng xã hội Facebook và Instagram của tập đoàn Meta (Mỹ) hoạt động trong lãnh thổ Nga. Toà án Tversky đã ra phát quyết trên nhằm đáp trả việc tập đoàn Meta tạm thời cho phép người dùng ở Ukraine kêu gọi các hành vi bạo lực nhằm vào quân đội Nga. Ngoài hai nền tảng trên, ứng dụng nhắn tin WhatsApp của Meta vẫn được phép hoạt động tại Nga. Trước đó, Chính phủ Nga đã mở cuộc điều tra hình sự đối Meta, coi đây là một "tổ chức cực đoan".

Singapore sẽ lần đầu tiên mở Đại sứ quán tại Israel. Bộ Ngoại giao nước này ngày 21/3 cho biết Singapore sẽ lần đầu tiên mở Đại sứ quán tại thủ đô Tel Aviv của Israel kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1965. Thông báo trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan. Singapore hiện có Tổng lãnh sự danh dự tại Israel.