THẾ GIỚI 24H: Lo sợ virus chết người Nipah lây lan, Ấn Độ đóng cửa trường học cả một bang

TPO - Ngày 13/9, chính quyền bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đã đóng cửa một số trường học, văn phòng và phương tiện giao thông công cộng nhằm ngăn chặn virus chết người Nipah lây lan.

Quan chức y tế cho biết bang Kerala ghi nhận hai ca nhiễm virus Nipah đang được điều trị trong bệnh viện - gồm 1 người lớn và 1 trẻ em. Giới chức cũng đã xét nghiệm virus cho trên 130 người. Kể từ ngày 30/8 đến nay, đã có 2 người tử vong do nhiễm virus Nipah trong đợt bùng phát thứ 4 của bang kể từ năm 2018, buộc chính quyền phải ban bố vùng dịch tại ít nhất 7 làng ở quận Kozhikode. Giới chức cũng ban hành các quy định cách ly nghiêm ngặt, nhân viên y tế cũng bị cách ly sau khi tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh. Virus Nipah lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể của dơi, lợn hoặc người mắc bệnh. Cuộc điều tra của Reuters hồi tháng 5 đã xác định bang Kerala là một trong những nơi có nguy cơ bùng phát virus dơi cao nhất trên toàn cầu.

Các nước vùng Baltic cấm xe mang biển số Nga. Lệnh cấm của Estonia, Latvia và Litva đối với các phương tiện mang biển số Nga đi vào lãnh thổ của các nước này, là một động thái chung, nhằm thể hiện sự phản đối các nước này về cuộc xung đột hiện nay và ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Moscow. Trong khi đó, Nga cảnh báo có thể sẽ đáp trả tương xứng.

40 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích ở Darfur, Sudan. Theo nguồn tin y tế Sudan, ít nhất 40 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào khu vực Darfur, miền Tây nước này. Nguồn tin từ bệnh viện ở Nyala - thủ phủ của bang Nam Darfur cho biết cuộc không kích nhằm vào 2 khu chợ và một số khu vực lân cận của thành phố này. Các nhân chứng trong khu vực trước đó cũng xác nhận thông tin này và cho biết Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) ở Sudan đã thực hiện vụ tấn công.

Sập mỏ than ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ gây thương vong. Ngày 13/9, đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT đưa tin ít nhất 1 công nhân thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ sập mỏ than ở miền Bắc nước này. Theo nguồn tin trên, mỏ than thuộc sở hữu nhà nước ở gần huyện Eregli của tỉnh Zonguldak. Phát biểu với đài truyền hình NTV, Tỉnh trưởng Zonguldak Osman Hacibektasoglu cho biết 4 công nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong ca làm có 280 người, nhưng 1 trong những công nhân được giải cứu đã thiệt mạng.

Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 4 công dân Nga. Ngày 13/9, Liên minh châu Âu quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 4 công dân Nga, đồng thời gia hạn lệnh trừng phạt với một số cá nhân khác. Điều này đã được Hội đồng châu Âu công bố. Trong quá trình xem xét, Liên minh châu Âu quyết định không gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với bốn cá nhân Nga. Lệnh trừng phạt với 4 công dân này từng được Liên minh châu Âu áp đặt với lý do là “mối đe dọa và làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine”.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết công bố gói kích thích kinh tế mới. Theo hãng tin Kyodo, ngày 13/9, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết nội các mới của ông sẽ đặt mục tiêu soạn thảo một gói kích thích kinh tế mới vào cuối tháng tới, vì giá cả tăng cao đang làm giảm mức chi tiêu của người tiêu dùng. Phát biểu họp báo sau cuộc cải tổ nội các, ông Kishida cho biết chính phủ của ông sẽ đặt trọng tâm vào kinh tế, các vấn đề xã hội, ngoại giao và an ninh làm “trụ cột” chính sách của mình.

Tổng thống Hàn Quốc thay thế 3 bộ trưởng. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tiến hành một đợt cải tổ Nội các quy mô nhỏ, thay thế Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Phụ nữ và Gia đình. Theo đài KBS, Nghị sĩ Shin Won-sik của đảng Sức mạnh quốc dân được tiến cử làm Bộ trưởng Quốc phòng. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống về văn hóa và giáo dục Yoo In-chon được chọn làm ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kim Haing được tiến cử giữ chức Bộ trưởng Phụ nữ và Gia đình.

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ hàng loạt UAV tập kích lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở khu vực Bryansk vào sáng 14/9 (theo giờ địa phương). Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Vào sáng 14/9, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã tiêu diệt các máy bay không người lái ở vùng Bryansk”.