THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Trump tiếp tục bị truy tố với 4 cáo buộc

TPO - Cựu Tổng thống Donald Trump vừa bị truy tố lần 3, với 4 cáo buộc liên quan nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo thông báo của Công tố viên đặc biệt Jack Smith, ông Trump bị truy tố với 4 tội danh bao gồm âm mưu lừa gạt nước Mỹ bằng cách ngăn cản Quốc hội công nhận chiến thắng của Tổng thống Biden và tước đi quyền bầu cử công bằng của các cử tri Mỹ. Ông Trump được cho là đã âm mưu cùng 6 cá nhân không được nêu tên khác nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đây là lần thứ 2 ông Trump bị truy tố hình sự cấp liên bang. Trước đó, ông Trump đã bị truy tố do đã giữ lại các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm. Ngoài ra, ông Trump cũng bị truy tố bởi một tòa án ở bang New York do đã làm giả giấy tờ kinh doanh trong vụ chi tiền bịt miệng cho một diễn viên trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Nga cấp thị thực điện tử cho công dân của 55 quốc gia. Hãng thông tấn TASS cho hay công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin thị thực điện tử vào Nga kể từ 10h (giờ Moscow ngày 1/8/2023). Theo đó, công dân của 55 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia châu Âu, có thể xin thị thực điện tử. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thị thực này cho phép một lần nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân hoặc công tác, du lịch, cũng như tham gia vào các sự kiện khác nhau. Thời hạn hiệu lực của thị thực là 60 ngày kể từ ngày cấp với thời gian lưu trú được phép ở Nga không quá 16 ngày.

Bà Aung San Suu Kyi được miễn 5 tội danh hình sự. Truyền thông quốc gia Myanmar ngày 1/8 đưa tin, cựu Cố vấn Nhà nước-bà Aung San Suu Kyi đã được chính quyền quân sự nước này ân xá và bà sẽ bị quản thúc tại gia sau hơn 2 năm bị giam kể từ biến cố chính trị hồi tháng 2/2021. Đây là một phần trong lệnh ân xá đối với hơn 7.000 tù nhân nhân dịp lễ tôn giáo.

Nga bắt đầu khai thác mỏ lithium lớn hàng đầu thế giới. Việc phát triển thăm dò và chính thức bước vào giai đoạn khai thác đối với mỏ lithium có trữ lượng lớn nhất tại nước Nga - mỏ Kolmozerskoye đã bắt đầu ở vùng Murmansk. Sự kiện nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì một "cuộc chiến" thực sự đã nổ ra trên thế giới để chiếm hữu nguồn tài nguyên này và nước Nga có mọi cơ hội để giành được khoáng sản trên.

Mỹ áp đặt hạn chế đi lại đối với công dân Hungary. Ngày 1/8, Mỹ đã quyết định áp đặt các hạn chế đi lại mới đối với công dân Hungary giữa bối cảnh có những lo ngại về việc danh tính của gần 1 triệu người nước ngoài đã nhận hộ chiếu Hungary những năm gần đây chưa được xác minh đầy đủ.

Đức kêu gọi công dân ở Niger sơ tán trên các chuyến bay của Pháp. Bộ Ngoại giao Đức ngày 1/8 đã kêu gọi công dân nước này ở Niger nhận lời đề nghị của nhà chức trách Pháp để lên các chuyến bay sơ tán rời khỏi quốc gia Tây Phi sau khi xảy ra cuộc đảo chính ngày 26/7. Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng các đồng nghiệp Pháp của chúng tôi đã đề nghị, trong khả năng cho phép, có thể tiếp nhận công dân Đức lên các chuyến bay sơ tán của họ từ Niger." Bộ trên khuyên tất cả các công dân Đức ở Niamey chấp nhận lời đề nghị này.

Ông Tập kêu gọi quân đội Trung Quốc nâng cao năng lực, sẵn sàng tác chiến. Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vào ngày 1/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm lực lượng không quân thuộc Chiến khu miền Tây của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Theo hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Xinhua, trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo quân đội nước này tăng cường năng lực và khả năng sẵn sàng tác chiến.

Rơi trực thăng quân sự ở Chile, khiến 5 sỹ quan thiệt mạng. Lực lượng Không quân Chile ngày 1/8 xác nhận một chiếc trực thăng của lực lượng này đã bị rơi khiến 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Thông báo của FACH trên mạng xã hội Twitter nêu rõ: "Một chiếc trực thăng quân sự Bell-412 đã gặp tai nạn vào ngày 31/7, giờ địa phương tại hạt San Juan de la Costa, vùng Los Lagos. Phi hành đoàn, bao gồm 5 sỹ quan thiệt mạng tại hiện trường." Vụ tai nạn xảy ra khi phi hành đoàn đang thực hiện hoạt động huấn luyện bay đêm.