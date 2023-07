THẾ GIỚI 24H: Rơi máy bay trong cuộc tập trận Australia và Mỹ, toàn bộ binh sĩ tử nạn

TPO - Một vụ tai nạn máy bay trực thăng quân sự đã xảy ra ở bang Queensland của Australia và toàn bộ 4 người có mặt trên chiếc trực thăng xấu số được cho là đều đã tử nạn.

Theo 9News, chiếc máy bay trực thăng đang tham gia cuộc tập trận giữa quân đội Australia và Mỹ thì gặp nạn ngoài khơi đảo Hamilton thuộc quần đảo Whitsundays. Vụ rơi máy bay xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 28/7 (giờ địa phương). Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về chiếc trực thăng và chưa biết rõ chiếc đây là máy bay của quân đội Australia hay quân đội Mỹ. Tuy nhiên, 9News đã xác nhận được thông tin chiếc trực thăng đang tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre và các nỗ lực tìm kiếm đang được tiến hành. Talisman Sabre là một cuộc tập trận quân sự chung giữa Australia và Mỹ bắt đầu được thực hiện từ năm 2005, nhưng năm nay đã được mở rộng với sự tham gia của 13 quốc gia và 30.000 binh sĩ và nhân viên quân sự.

Tướng Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở bang Maryland. Thiếu tướng Anthony Potts, sỹ quan phụ trách vấn đề mua sắm, người đứng đầu Văn phòng Điều hành Chương trình Chỉ huy, Kiểm soát và Liên lạc-Chiến thuật, là người duy nhất trên chiếc máy bay gặp nạn. Trang Defense News ngày 28/7 dẫn lời Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Harford (bang Maryland, Mỹ) cho biết chiếc máy bay trên đã rơi xuống một cánh đồng hôm 25/7.

Nổ lớn rung chuyển một thành phố ở Nga, nghi do bị tên lửa tấn công. Thống đốc Vùng Rostov thông báo một vụ nổ đã xảy ra ngày 28/7 ở thành phố cảng Taganrog, nghi do bị tên lửa tấn công. Vụ nổ rung chuyển trung tâm thành phố, tạo ra một cột khói lớn, làm hư hại nhiều tòa nhà và xe cộ. Thống đốc Vasily Golubev của Vùng Rostov cho biết ít nhất 15 người đã bị thương nhẹ do các mảnh vỡ từ vụ nổ và hiện đang được các bác sĩ điều trị. (XEM CHI TIẾT...)

Anh gửi nhầm hàng loạt thông tin quốc phòng cho đồng minh của Nga. Ngày 28/7, giới chức Anh cho biết họ đang điều tra các email của Bộ Quốc phòng bị gửi nhầm địa chỉ, sau khi báo chí đưa tin rằng những thư điện tử đáng lẽ phải gửi cho tình báo quân đội Mỹ rút cục lại bị chuyển cho Mali, một quốc gia đồng của Nga. Theo bản tin của The Times, các quan chức Bộ Quốc phòng Anh gửi thư cho Lầu Năm Góc, tới địa chỉ có tên miền là ".mil", nhưng lại vô tình gửi thư đến Mali, quốc gia có tên miền ".ml".(XEM CHI TIẾT...)

Triều Tiên duyệt binh hoành tráng, khoe vũ khí tối tân với Nga và Trung Quốc. Tối ngày 27/7, Bình Nhưỡng đã tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 70 năm ký hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Các vũ khí tối tân đã diễu qua lễ đài, với sự hiện diện các quan khách đến từ Nga và Trung Quốc.

Liên hợp quốc tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Niger bất chấp cuộc đảo chính. Liên hợp quốc (LHQ) vẫn đang chuyển hàng viện trợ đến Niger mặc dù các quan chức của LHQ tại nước này ngày 28/7 cho biết rằng họ không có bất kỳ liên lạc nào với quân đội sau cuộc đảo chính vừa diễn ra. Trước đó cùng ngày, các sĩ quan quân đội Niger đã tuyên bố tướng Abdourahamane Tiani là nguyên thủ quốc gia mới của Tây Phi, tuyên bố đình chỉ Hiến pháp và giải tán tất cả các thể chế cũ sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Hàn Quốc, UAE tham vấn cấp cao về hợp tác hạt nhân. Ngày 28/7, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tổ chức các cuộc tham vấn cấp cao và thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai nước này Oh Young-ju đã gặp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp UAE Suhail Al-Mazrouei tại hội nghị Tham vấn cấp cao về hợp tác hạt nhân lần thứ 5 ở Seoul để thảo luận về hợp tác hạt nhân song phương, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên như vậy trong 4 năm qua.

Mỹ hối thúc khôi phục quy định quản lý "súng ma". Trong một yêu cầu khẩn cấp ngày 27/7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Tòa án Tối cao nước này ngăn chặn phán quyết đã vô hiệu hóa các quy định về "súng ma" - loại súng được bán trên toàn quốc dưới dạng các bộ phận tự chế, tự lắp ráp và khó truy tìm nguồn gốc.

Nhật Bản công bố Sách trắng Quốc phòng 2023. Nhật Bản vừa công bố Sách trắng Quốc phòng 2023, nhấn mạnh nhu cầu phải có “các khả năng phản công” khi đất nước đối mặt “môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau Thế chiến Hai”. Theo đài NHK, Sách trắng Quốc phòng 2023 của Nhật Bản nêu ra những mối quan ngại của nước này, như các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cuộc xung đột Nga – Ukraine... Sách trắng cho hay, Nhật Bản sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng thủ của đất nước bằng cách tập trung vào khả năng của các đối thủ tiềm năng cũng như các hình thức chiến tranh mới.

Na Uy, Phần Lan đối mặt với đợt cúm gia cầm lớn nhất từ trước đến nay. Na Uy và Phần Lan cho biết hai nước này đang đối mặt với các đợt bùng phát cúm gia cầm lớn nhất từ trước đến nay, làm chết hàng nghìn con mòng biển và các loài khác, tiềm ẩn nguy cơ với gia súc và dẫn đến hạn chế đi lại tại một số khu vực. Chính quyền thành phố Vadso ở Bắc Cực, thuộc hạt Finmark của Na Uy thông báo đã thu được hơn 10.000 con gia cầm chết trong khu vực, trong khi Cơ quan An toàn thực phẩm Na Uy (NFSA) ngày 27/7 áp đặt lệnh cấm đi lại đối với 3 khu bảo tồn thiên nhiên.