THẾ GIỚI 24H: Chính quyền quân sự Niger bắt giữ một số quan chức cấp cao

TPO - Ngày 31/7, đảng Dân chủ và Xã hội Niger (PNDS) cho biết chính quyền quân sự Niger đã bắt giữ bốn bộ trưởng, một cựu bộ trưởng và lãnh đạo đảng PNDS của Tổng thống Mohamed Bazoum - người vừa mới bị quân đội phế truất vào tuần trước.

Các vụ bắt giữ trên diễn ra cùng lúc với tuyên bố của chính quyền quân sự Niger, trong đó yêu cầu toàn bộ các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan giao nộp xe công vụ. Trong thông báo, đảng PNDS nêu rõ sau khi Tổng thống Bazoum bị bắt giữ vào tuần trước, quân đội đã tiến hành thêm các vụ bắt giữ vào sáng 31/7, trong đó có Bộ trưởng Dầu mỏ Mahamane Sani Mahamadou, Bộ trưởng Khai mỏ Ousseini Hadizatou, người đứng đầu ủy ban điều hành quốc gia của PNDS Fourmakoye Gado. Trước đó, quân đội đã bắt giữ Bộ trưởng Nội vụ Hama Amadou Souley, Bộ trưởng Giao thông Oumarou Malam Alma, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kalla Moutari. Đảng PNDS đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhân vật trên. Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Văn phòng tổng thống Niger khẳng định Bộ trưởng Giáo dục hướng nghiệp Kassoum Moctar cũng đã bị bắt giữ.

Trung Quốc và UAE tập trận không quân chung lần đầu tiên. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31/7 cho biết, lực lượng không quân của nước này và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ tập trận chung tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương trong tháng Tám. Theo bộ này, cuộc tập trận mang tên Falcon Shield-2023 sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa không quân hai nước.

Tập đoàn quân sự Wagner sẽ tuyển quân mới trong tương lai. Theo thông báo được công bố hôm 31/7 từ thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin, Tập đoàn quân sự Wagner có khả năng sẽ cần tuyển dụng binh sĩ trong tương lai.

Đức ngừng viện trợ tài chính, hợp tác với Niger sau cuộc đảo chính. Ngày 31/7, Đức tuyên bố ngừng viện trợ tài chính và hợp tác phát triển với Niger, sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống nước này Mohamed Bazoum hồi tuần trước, đồng thời cảnh báo Berlin có thể thực hiện các biện pháp bổ sung. Phát biểu tại cuộc họp báo, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ nước này đã "đình chỉ tất cả các khoản thanh toán, hỗ trợ trực tiếp cho chính quyền trung ương của Niger cho đến khi có thông báo mới... Dựa trên các diễn biến trong những ngày tới, chúng tôi có thể đưa ra thêm biện pháp."

Lính biệt kích Ukraine có thể tấn công Crimea trước Giáng sinh. Tờ Sunday Express đưa tin, hơn 2.000 lính Ukraine đang được các huấn luyện viên người Anh đào tạo để trở thành “lữ đoàn biệt kích tinh nhuệ”, tại một căn cứ tại khu vực Devon. Lực lượng này sẽ thực hiện cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea "trước Giáng sinh". Theo tờ báo Anh, lữ đoàn biệt kích dự kiến sẽ “tạo thành mũi giáo”, và được 2 lực lượng khác hỗ trợ. Chiến dịch nhằm vào Crimea của Ukraine sẽ bao gồm các cuộc tấn công kết hợp từ trên không, trên bộ và trên biển. Dưới sự yểm trợ của các cuộc tấn công tầm xa sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp, các phương tiện bọc thép của Ukraine sẽ cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga.

Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) hôm 31/7 đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng, đồng thời cho biết điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tiến hành Tổng tuyển cử. Tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) do quyền Tổng thống Myanmar U Myint Swe ký cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày hôm nay (1/8).

Mỹ xác nhận cùng Ukraine thảo luận về đảm bảo an ninh. Washington và Kiev sắp bắt đầu các cuộc đàm phán trực tuyến về đảm bảo an ninh mà G7 đã cam kết với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, theo RT. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận hôm 1/8 rằng “những cuộc đàm phán đó sẽ bắt đầu trong tuần này", theo phát ngôn viên Matthew Miller.

Italia dự định rút khỏi sáng kiến Vành đai và Con đường. Italia là quốc gia G7 duy nhất tham gia vào thỏa thuận Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Thỏa thuận sẽ hết hạn vào tháng 3/2024, và sẽ tự động được gia hạn nếu không bên nào thông báo rút lui. Hiện chính phủ Italia đang để ngỏ khả năng rút khỏi thỏa thuận này.