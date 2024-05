THẾ GIỚI 24H: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin lại bị truy tố vì tội khi quân

TPO - Ngày 29/5, giới chức Thái Lan thông báo cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ bị truy tố vì cáo buộc xúc phạm chế độ quân chủ. Đây là diễn biến mới trong những rắc rối chính trị kéo dài hàng thập kỷ ở quốc gia này.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan cho biết sẽ truy tố cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về cáo buộc xúc phạm Hoàng gia - xuất phát từ bài trả lời phỏng vấn năm 2015 của ông. Theo Reuters, cựu thủ tướng sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18/6. Mức án tối đa với mỗi lần xúc phạm hoàng gia là 15 năm tù. Ông Thaksin, 74 tuổi, trở về Thái Lan năm 2023 sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Sau đó ông bị kết tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích, bị kết án 8 năm tù, nhưng được tạm tha vào tháng 2 chỉ sau 6 tháng bị giam giữ. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã nhiều lần cam kết trung thành với hoàng gia.

Ukraine nói Nga cản trở hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Theo Pravda, trong bài phát biểu tối 29/5, Tổng thống Ukraine cho hay: "Dù nỗ lực nhưng Nga sẽ không còn có thể làm gián đoạn hội nghị thượng đỉnh hòa bình mặc dù họ đang cố gắng làm điều đó. Nga đang gây áp lực lên các nhà lãnh đạo... Tuy nhiên, hiện giờ gần 100 quốc gia và tổ chức quốc tế hiện đã tham gia các nỗ lực toàn cầu để giải quyết xung đột Nga - Ukraine". Ông Zelensky muốn hội nghị thượng đỉnh, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15-16/ 6 tại Thụy Sĩ, sẽ tạo ra một mặt trận để gây áp lực lên Nga và thúc đẩy "công thức hòa bình" của ông, vốn kêu gọi Nga rút quân và khôi phục biên giới năm 1991 của Ukraine.

Nga kêu gọi các nước không dự hội nghị ở Thụy Sĩ. Cũng trong ngày 29/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi các nước "Nam Bán cầu" từ chối tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ về Ukraine và không khuất phục trước áp lực của phương Tây về vấn đề này. Theo hãng thông tấn Tass, ông Lavrov nhấn mạnh, mục tiêu của sự kiện ở Thụy Sĩ không phải là xem xét cách giải quyết xung đột như đã được tuyên bố mà là phát triển và đưa ra một tối hậu thư mà Nga không thể chấp nhận được. Nga không được mời dự hội nghị tại Thụy Sĩ và Moscow coi sự kiện này là vô nghĩa nếu nước này không tham dự.

Nga và Ukraine tạm dừng trao đổi tù binh. Uỷ viên nhân quyền Nga Tatyana Moskalova cho biết việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tạm ngừng trong vài tháng nay. Dẫn lời uỷ viên Tatyana Moskalova, hãng thông tấn Tass chỉ ra nguyên nhân dẫn tới hoạt động này tạm dừng là do Moscow cáo buộc Kiev có những “yêu cầu không đúng”. Hiện vẫn chưa có bình luận từ phía Ukraine về thông tin trên. Nga và Ukraine đã thực hiện các hoạt động trao đổi tù binh định kỳ thông qua trung gian kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hơn hai năm trước.

Mỹ nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với doanh nghiệp Cuba. Chính phủ Mỹ ngày 28/5 đã công bố một số thay đổi về hạn chế tài chính đối với doanh nghiệp của Cuba, theo đó, Mỹ cho phép các doanh nghiệp tư nhân của đảo quốc Caribe được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ trực tuyến tại Mỹ. Đây là những thay đổi đã được chính quyền của Tổng thống Joe Biden cam kết từ lâu, nhưng đến nay mới chính thức áp dụng.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Ngày 30/5, nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông (của bán đảo Triều Tiên). Đài NHK của Nhật Bản cũng đưa tin dường như tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại vùng biển trên. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc vẫn chưa cung cấp thêm chi tiết và cho biết đang tiến hành phân tích thêm về vụ phóng.

Israel cảnh báo cuộc xung đột ở Dải Gaza có thể kéo dài thêm 7 tháng nữa. Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi hôm qua (29/5) cho biết, cuộc xung đột ở Dải Gaza có thể sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Tuyên bố của ông Hanegbi đưa ra trong bối cảnh dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel tại Gaza và đặc biệt là tại Rafah trong những ngày qua.

Thủ đô Ấn Độ nắng nóng kỷ lục. Ngày 29/5, nắng nóng kỷ lục kéo sang ngày thứ hai liên tiếp tại thủ đô Ấn Độ, nhiệt độ lên tới 52,3 độ C. Hãng thông tấn ANI cho biết, nhiều học sinh ngất xỉu vì nắng nóng tại một trường công lập ở bang Bihar, miền Đông nước này. Ấn Độ tuyên bố đợt “nắng nóng” khi nhiệt độ tối đa cao hơn bình thường từ 4,5 độ C đến 6,4 độ C và đợt “nắng nóng gay gắt” khi nhiệt độ cao hơn bình thường từ 6,5 độ C trở lên.

Houthi tấn công 6 tàu trên 3 vùng biển trong 1 ngày. Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 29/5 tuyên bố nhóm này đã tấn công 6 tàu liên quan đến Israel trên 3 vùng biển khác nhau trong cùng một ngày. Trong một tuyên bố được công bố tối qua, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree khẳng định nhóm này đã tấn công 3 tàu trên Biển Đỏ, 2 tàu trên trên Biển A rập và một tàu trên biển Địa Trung Hải. Tất cả các con tàu bị tấn công đều có liên quan đến Israel. Chủng loại vũ khí sử dụng trong các cuộc tập kích 6 con tàu là tên lửa đối hạm.