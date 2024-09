THẾ GIỚI 24H: Liên minh châu Âu chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine

TPO - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuyển 160 triệu euro từ tài sản bị đóng băng của Nga đến Ukraine trong mùa đông năm nay.

Ngoài khoản tiền mặt phân bổ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo cấp bách của Ukraine, EU dự kiến hỗ trợ sửa chữa và xuất khẩu thêm điện năng cho Ukraine. Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông tin, Ukraine có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt 6 GW điện năng vào mùa đông năm nay khi nhu cầu điện cao điểm tăng lên. Hồi tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố EU đồng ý chuyển một phần lợi nhuận từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa cho Ukraine. Phần lớn số tiền này được bổ sung vào khoản viện trợ quân sự đến Kiev.

Hezbollah tấn công dồn dập, quân đội Israel hứng tổn thất lớn. Cục diện đối đầu giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng đáng lo ngại hơn khi cả hai bên không ngừng gia tăng các cuộc tấn công ác liệt nhằm vào đối phương. Tối 19//9, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận 2 binh sỹ tử vong và 9 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa và máy bay không người lái do Hezbollah tiến hành trong ngày vào hai khu vực Ya’ara và Ramim Ridge, phía Bắc Israel.

Israel tuyên bố phá âm mưu ám sát Thủ tướng Netanyahu theo lệnh Iran. Ngày 19/9, Israel cho biết một dân thường Do Thái đã bị bắt vào tháng trước với cáo buộc âm mưu ám sát Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo lệnh của Iran, tờ The Times of Israel đưa tin. Tuyên bố chung của Cơ quan an ninh Israel Shin Bet và Cảnh sát Israel cho biết nghi phạm đã vượt biên sang Iran hai lần và nhận tiền để thay Tehran thực hiện âm mưu ám sát. Nghi phạm được xác định là ông Moti Maman (73 tuổi) đến từ TP. Ashkelon (miền Nam Israel). Nghi phạm đã bị truy tố trong ngày 19/9.

Mỹ trừng phạt cá nhân, thực thể liên quan tới Nga và Triều Tiên. Ngày 19/9, Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với một mạng lưới gồm 5 nhóm và 1 cá nhân vì giúp Nga và Triều Tiên né tránh các lệnh trừng phạt trước đây. "Hành động hôm nay sẽ buộc các bên phải chịu trách nhiệm vì đã hỗ trợ Triều Tiên và Nga né tránh lệnh trừng phạt", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông báo hôm 19/9. Các biện pháp này cho thấy cam kết của Mỹ trong việc triệt xoá các mạng lưới "tạo điều kiện cho việc tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Triều Tiên và hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine", Bộ Tài chính cho biết thêm.

EU cấp 10 tỷ euro hỗ trợ các nước bị lũ lụt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vừa công bố gói hỗ trợ 10 tỷ euro từ Quỹ Liên kết của EU cho các quốc gia Trung Âu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Trong tuần qua, mưa lớn bất thường đã gây lũ quét tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại Áo, Ba Lan, Romania và Cộng hòa Séc. Thảm họa khiến 24 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề.

Bạo loạn tại vùng lãnh thổ Pháp ở Caribe do chi phí sinh hoạt tăng. Từ ngày 18/9, chính quyền đảo Martinique, vùng lãnh thổ Pháp ở Caribe đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại một số khu vực lân cận ở Fort-de-France sau nhiều đêm bạo lực vì chi phí sinh hoạt tăng. Thống đốc Martinique, ông Jean-Christophe Bouvier, đã ký ban hành “lệnh giới nghiêm” từ 21h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các cuộc biểu tình. Lệnh này sẽ có hiệu lực ít nhất đến ngày 23/9.

Nữ hoàng Đan Mạch nhập viện. Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II, 84 tuổi, phải nhập viện sau khi ngã tại tư dinh nhưng được cho là không bị thương nặng, theo truyền thông Đan Mạch. Sau khi ngã tại Lâu đài Fredensborg ở phía bắc Copenhagen, Nữ hoàng được đưa vào bệnh viện đại học thủ đô Đan Mạch vào cuối ngày 18/9, theo thông tin từ hoàng gia.

Lebanon cấm máy nhắn tin và bộ đàm trên chuyến bay từ Beirut. Chính quyền Lebanon ngày 19/9 thông báo cấm máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay từ sân bay Beirut, sau khi hàng nghìn thiết bị này phát nổ trong cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào phong trào Hồi giáo Hezbollah xảy ra trong tuần này. Theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon, Cục Hàng không Dân dụng nước này đã yêu cầu các hãng có chuyến bay xuất phát từ Beirut thông báo với hành khách việc máy nhắn tin và bộ đàm bị cấm mang lên cho đến khi có thông báo mới. Các thiết bị này cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không.