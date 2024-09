THẾ GIỚI 24H: Bão YAGI khiến ít nhất 226 người chết ở Myanmar

TPO - Cơ quan Thông tin thuộc Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar ngày 16/9 ghi nhận số nạn nhân tử vong vì lũ lụt ở nước này đã tăng lên 226 người, ngoài ra vẫn còn 77 người khác đang mất tích.

Theo cơ quan trên, lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục thị trấn trên khắp đất nước Myanmar. Các khu vực và bang bị ảnh hưởng bao gồm Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Mon, Shan, Ayeyarwady và Naypyidaw. Tổng cộng có 438 nơi trú ẩn đã được thiết lập cho các nạn nhân lũ lụt. Tính đến ngày 16/9, lũ lụt cũng đã làm hư hại 2.116 ngôi nhà, 117 tòa nhà, 1.040 trường học, 386 cơ sở tôn giáo và nhấn chìm khoảng 260,2 héc ta cây trồng. Mưa lớn do bão YAGI gây ra và áp thấp sâu ở Vịnh Bengal là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt lan rộng ở Myanmar.

Phó Thủ tướng Italy đối mặt án tù vì không cho tàu cập cảng.Các công tố viên tại thành phố Palermo, miền Nam Italy, đã đề nghị mức án 6 năm tù giam đối với Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini do đã ngăn chặn con tàu chở hơn 100 người di cư cập cảng nước này vào năm 2019 khi ông còn là Bộ trưởng Nội vụ. Năm 2019, con tàu do tổ chức từ thiện Open Arms điều hành đã bị mắc kẹt ở Địa Trung Hải trong 19 ngày, buộc một số người di cư tự nhảy xuống biển trong tuyệt vọng. 89 người cuối cùng còn lại trên boong sau đó đã được phép xuống tàu ở Lampedusa sau một cuộc chiến tại tòa án. Nếu bị kết tội, ông Salvini có thể bị cấm giữ chức vụ trong chính phủ. Ông đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định làm tất cả để bảo vệ biên giới.

Hai quan chức quốc phòng cấp cao Nga nhận hối lộ. Mới đây, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (SKR) cho biết hai quan chức quốc phòng cấp cao của nước này thừa nhận nhận hối lộ. SKR - Cơ quan thực thi pháp luật xử lý tội phạm nghiêm trọng Nga, cho biết Populovsky và Grigory Zorin thú nhận nhận hối lộ trị giá 120.000 USD trong ba năm từ hai công ty cung cấp sản phẩm điện cũng như cáp cho Bộ Quốc phòng Nga. Kể từ tháng 4, Nga bắt giữ hơn 10 người bao gồm sĩ quan quân đội cấp cao và viên chức bộ do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại cơ quan quốc phòng Nga trong nhiều năm qua.

Tổng thống Vladimir Putin tăng biên chế lực lượng vũ trang Nga lên 1,5 triệu quân nhân. Tổng thống Nga Putin vừa ban hành sắc lệnh tăng số lượng quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga thêm 180.000 người, nâng tổng số lên 1,5 triệu người. Theo sắc lệnh mới này, tổng quân số vũ trang của Nga được quy định ở mức 2 triệu 389 nghìn 130 người (2.389.130 người) so với 2.209.130 người theo quy định trước đó. Số lượng quân nhân cũng tăng tương ứng. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, thay thế cho quy định cũ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Ukraine. Theo Ukrinform, Mỹ đã công bố một gói viện trợ cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không và tên lửa. Thông tin này do Phó chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo quốc gia thuộc Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, ông Yehor Cherniev công bố trên trên truyền hình quốc gia. Ông Cherniev nói: "Chúng tôi thấy rằng các đối tác của chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp cho chúng tôi viện trợ quốc phòng. Gần đây, một gói viện trợ từ Mỹ đã được công bố, bao gồm cả các hệ thống phòng không và tên lửa".

Đức tăng cường kiểm soát biên giới. Từ ngày 16/9, Đức sẽ mở rộng kiểm soát biên giới đối với tất cả 9 quốc gia láng giềng nhằm ngăn chặn dòng người di cư, bất chấp sự phản đối từ các thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU). Quyết định được Berlin đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công của các phần tử cực đoan thời gian qua.

Armenia và EU khởi động quá trình tự do hóa thị thực. Theo trang tin Eurasianet.org ngày 15/9, EU đã bắt đầu "đối thoại" với Armenia về việc cho phép công dân Armenia đi lại miễn thị thực vào EU. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo về những khó khăn ngày càng tăng hiện nay đối với người Armenia trong việc xin thị thực và nhập cảnh vào các quốc gia thuộc Khu vực Schengen. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ mất nhiều năm để hoàn tất và sẽ yêu cầu Armenia thực hiện các cải cách tự do hóa sâu rộng để đáp ứng các tiêu chí của EU.

Bạo lực tại Papua New Guinea khiến hàng chục người chết. Ngày 16/9, Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 20-50 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực giữa những lao động khai khoáng bất hợp pháp ở Papua New Guinea. Theo Chính phủ Papua New Guinea, bạo lực bùng phát vài ngày trước và tiếp tục diễn ra tại Thung lũng Porgera - gần địa điểm xảy ra vụ lở đất hồi tháng 5 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Tàu chiến Nga và Trung Quốc tập bắn tên lửa trên biển Nhật Bản. Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Hải quân Trung Quốc đã diễn tập bắn tên lửa trên Biển Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc tập trận Ocean 2024. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 16/9 đưa tin, hơn 15 tàu chiến phía Nga tham gia cuộc tập trận, bao gồm cả tàu chiến chủ lực của Hạm đội Thái Bình Dương, tàu tuần dương tên lửa Varyag.

Israel không kích vùng lãnh thổ của Palestine, ít nhất 18 người thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế ở Dải Gaza cho biết Israel đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm 15/9 và sáng 16/9 ở vùng lãnh thổ của Palestine khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Theo các nhân viên y tế ở Dải Gaza, 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ không kích trúng 1 ngôi nhà ở trại tị nạn Nuseirat, miền Trung Dải Gaza vào sáng 16/9.

Lật tàu cá ở Hàn Quốc, 3 ngư dân Việt Nam sống sót. Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/9, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thông báo đã cứu được cả 8 người có mặt trên tàu cá. Tuy nhiên, 3 người gồm thuyền trưởng người Hàn Quốc, kỹ sư trưởng người Hàn Quốc, và 1 thủy thủ người Indonesia đã được tuyên bố tử vong sau khi họ được chuyển đến bệnh viện. May mắn, 5 người còn lại gồm 3 ngư dân người Việt, và 2 người Indonesia được an toàn.

Lực lượng Houthi bắn hạ máy bay không người lái đa nhiệm của Mỹ. Ngày 16/9, người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ tại tỉnh Dhamar. Máy bay không người lái của Mỹ thường được triển khai ở Yemen để không kích các khu vực nghi là nơi ẩn náu của phiến quân.