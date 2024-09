THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Comoros bị tấn công bằng dao

TPO - Chính phủ Comoros ngày 13/9 xác nhận Tổng thống Azali Assoumani đã bị thương trong một vụ tấn công, trong khi 3 nguồn tin khác thân cận với nhà lãnh đạo này cho biết ông bị đâm nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Người phát ngôn Chính phủ Comoros Fatima Ahamadael thông báo Tổng thống Azali bị tấn công ở Salimani-Itsandra, khu vực ngoại ô thủ đô Moroni, nhưng “tính mạng của ông không gặp nguy hiểm”. Mặc dù bà Fatima từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ việc, song một nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo đảo quốc châu Phi khẳng định Tổng thống Azali chỉ “bị thương nhẹ do dao đâm khi đang tham dự một đám tang”. Theo nguồn tin, đối tượng tấn công là một hiến binh tại ngũ và đã bị bắt.

Nhà Trắng chính thức lên tiếng về vấn đề Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby đã lên tiếng về vấn đề Ukraine dùng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga. Ông John Kirby cho biết Mỹ không có kế hoạch công bố bất kỳ chính sách mới nào về Ukraine và việc sử dụng tên lửa tầm xa. Ông Kirby khẳng định: “Không có thay đổi nào đối với quan điểm của chúng tôi về việc cung cấp khả năng tấn công tầm xa để Ukraine sử dụng (tấn công vào) bên trong nước Nga".

Quân đội Hàn Quốc tháo dỡ hàng nghìn camera do Trung Quốc sản xuất. Quân đội Hàn Quốc gần đây đã tháo dỡ khoảng 1.300 camera giám sát do Trung Quốc sản xuất được lắp đặt tại các căn cứ của mình, do lo ngại về các rủi ro an ninh tiềm ẩn, hãng thông tấn Yonhap đưa tin vào ngày 13/ 9, trích dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên.

Liên minh châu Âu nêu phương án xử lý tài sản bị phong tỏa của Nga. Ngày 13/9, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết Ủy ban châu Âu đã trình bày với đại sứ các nước EU ba phương án mới để kéo dài thời hạn áp đặt lệnh trừng phạt đối với tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga, động thái rất quan trọng để đảm bảo khoản vay G7 trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine. Hiện tại, các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga sẽ được gia hạn sau mỗi 6 tháng.

Hai phi công thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Bulgaria. Thủ tướng Bulgaria Dimitar Glavchev xác nhận 2 phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay huấn luyện quân sự ngày 13/9. Phát biểu với báo giới, ông Glavchev cho biết vụ tai nạn xảy ra tại Căn cứ Không quân Graf Ignatievo gần Plovdiv, thành phố lớn thứ hai của Bulgaria, trong chuyến bay huấn luyện chuẩn bị cho một buổi trình diễn hàng không dự kiến được tổ chức vào ngày 14/9.

Mỹ ra quyết định cuối cùng về tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Chính phủ Mỹ ngày 13/9 đã ra quyết định cuối cùng về tăng thuế đối với các hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc, với mức thuế 100% đối với xe điện (EV) và 25% đối với pin EV sẽ có hiệu lực sau hai tuần. Việc tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá khoảng 18 tỷ USD được thực hiện sau khi xem xét các khoản thuế được thực thi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ảnh hưởng đến khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đức và Litva ký thỏa thuận đồn trú binh sĩ. Ngày 13/9, Đức và Litva đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng, cho phép triển khai binh sĩ Đức tại quốc gia Baltic này. Thỏa thuận được đánh giá nhằm củng cố sự hiện diện quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực sườn phía Đông.

Triều Tiên lần đầu công khai cơ sở làm giàu Uranium. Động thái bất ngờ này được đưa ra không lâu sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này cần duy trì năng lực quân sự mạnh mẽ để đối phó với hàng loạt nguy cơ từ Mỹ và các đồng minh. Ngay lập tức, Hàn Quốc đã có phản ứng trước động thái mới nhất của Triều Tiên.

Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh với cáo buộc gián điệp. Cơ quan an ninh FSB của Nga ngày 13/9 thông báo đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow với cáo buộc gián điệp và phá hoại. Nga đưa ra tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao Anh chỉ vài giờ trước cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington.

Ông Trump được bác bỏ 2 cáo buộc hình sự. Thẩm phán tại bang Georgia, Mỹ đã bác bỏ thêm 2 cáo buộc hình sự nhằm vào ông trong vụ kiện liên quan đến can thiệp cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời bác một cáo buộc khác nhằm vào các đồng minh của ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa này. Thẩm phán Tòa Thượng thẩm hạt Fulton Scott McAfee nhận định rằng, các công tố viên bang Georgia không có thẩm quyền để đưa ra những cáo buộc liên quan đến việc nộp tài liệu sai sự thật về phiếu đại cử tri tại tòa án liên bang.