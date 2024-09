THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

TPO - Ngày 12/9, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn này được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào lúc 7h10 phút sáng 12/9 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nêu rõ thông tin có bao nhiêu quả tên lửa được phóng đi và tên lửa của Triều Tiên bay được bao xa. Trong khi đó, phía Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống biển. Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho rằng tên lửa của Triều Tiên nhiều khả năng đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Mỹ công bố gói viện trợ kinh tế trị giá 717 triệu USD cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/9 đã công bố khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo mới trị giá 717 triệu USD cho Ukraine, bao gồm số tiền hỗ trợ ngành năng lượng của nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Blinken tuyên bố, trong gói viện trợ trên, 325 triệu USD nhằm hỗ trợ Ukraine tạo ra các nguồn năng lượng mới, 290 triệu USD viện trợ nhân đạo, trong đó một phần sử dụng để cung cấp nước uống an toàn cho người dân, và 102 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn.

Ba Lan phản ứng gay gắt trước thông báo kiểm soát biên giới của Đức. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh: "Động thái này là không thể chấp nhận được", và việc thực hiện bước đi này là do tình hình chính trị nội bộ ở Đức chứ không phải do chính sách chung đối với tình trạng di cư bất hợp pháp qua đường bộ.

Israel thông báo mở “lối thoát an toàn” cho lãnh đạo Hamas ra khỏi Dải Gaza. Ngày 11/9, Times of Israel dẫn lời ông Gal Hirsch - quan chức Israel phụ trách nỗ lực giải cứu con tin ở Dải Gaza, khẳng định sẵn sàng cung cấp một “lối thoát an toàn” cho lãnh đạo phong trào Hamas Yahya Sinwar rời khỏi Dải Gaza an toàn. Theo đó, Israel sẽ thực hiện điều kiện trên nếu như lãnh đạo Hamas từ bỏ quyền kiểm soát dải đất và thả tất cả con tin đang bị giam giữ. Ông Hirsch cho hay, “lối thoát an toàn” này cũng dành cho “gia đình và bất cứ ai muốn đoàn tụ cùng” ông Sinwar.

Cảnh sát Malaysia giải cứu trên 400 trẻ em bị lạm dụng tại cơ sở từ thiện. Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thanh tra cảnh sát Razarudin Husain nêu rõ lực lượng gồm 1.000 cảnh sát và nhân lực từ các cơ quan liên quan đã tiến hành cuộc đột kích quy mô lớn vào sáng cùng ngày tại khoảng 20 cơ sở từ thiện ở bang Selangor và Negri Sembilan, giải cứu được 402 trẻ em, trong độ tuổi từ 1 đến 17. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ khoảng 170 người, bao gồm nhiều giáo viên và nhân viên làm việc tại các cơ sở nói trên, để phục vụ công tác thẩm vấn và điều tra. Theo những thông tin mà cảnh sát nhận được, các nạn nhân đã bị bỏ bê, lạm dụng, quấy rối và xâm hại tình dục.

Israel không kích vào khu lều trại ở Gaza. Tên lửa của Israel đã đốt cháy khu lều trại dành cho người Palestine tản cư ở phía Nam Gaza, khiến ít nhất 100 người thương vong. Khu lều trại bị không kích nằm gần thành phố Khan Younis - nơi Israel đã chỉ định là vùng an toàn nhân đạo cho người Palestine sơ tán, bị ít nhất 4 tên lửa tấn công.

Ngoại trưởng Kamikawa tham vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Ngày 11/9, nữ Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko đã tổ chức cuộc họp báo để tuyên bố tham gia tranh cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP). Nếu giành chiến thắng, bà Kamikawa, 71 tuổi, sẽ có cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước Mặt trời mọc.

Trực thăng Israel rơi tại Dải Gaza, 2 binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/9 thông báo một trực thăng quân sự của nước này đã rơi ở Dải Gaza khi đang sơ tán một binh sĩ bị thương, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương. IDF cho biết chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Mỹ: Ukraine gia nhập NATO là điều không thể tránh khỏi. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/9 cho biết các nước thành viên NATO đã nói rõ rằng việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh quân sự này là điều không thể tránh khỏi. Ông Blinken đưa ra phát ngôn trên khi ông đang ở thăm Kiev. Ông Blinken cũng lưu ý rằng để gia nhập NATO, Ukraine sẽ phải thực hiện một số cải cách.

150.000 người sơ tán khỏi tỉnh Kursk của Nga do tình hình ngày càng trầm trọng. Thống đốc tỉnh biên giới Kursk của Nga Alexey Smirnov ngày 11/9 cho biết số người phải sơ tán ở tỉnh Kursk do tình hình ngày càng trầm trọng ở khu vực biên giới với Ukraine đã vượt quá con số 150.000. Người dân đã được sơ tán đến những khu vực an toàn hơn do mối đe dọa về tính mạng và tài sản vì giao tranh đang diễn ra gần biên giới với Ukraine. Theo quan chức trên, những người tị nạn được đưa vào 203 trung tâm lưu trú tạm thời ở 30 khu vực của Nga. Hiện có hơn 10.000 người đang ở các trung tâm này, trong đó có 2.700 trẻ em.

Ông Trump chỉ trích 2 MC của đài ABC News thiên vị bà Harris trong cuộc tranh luận. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt hai MC của đài ABC News, cho rằng họ có cách tiếp cận hiếu chiến nhằm vào ông khi điều phối cuộc tranh luận với bà Kamala Harris đêm 10/9. Theo tờ The Hill, ông Trump đã mô tả bản thân rơi vào cuộc chiến "3 đấu 1", ám chỉ việc 2 MC của đài ABC News David Muir và Linsey Davis liên tục đưa ra những câu hỏi có phần công kích ông trong khi có thái độ khác hẳn đối với bà Harris.