THẾ GIỚI 24H: Nga phản ứng gắt gói viện trợ vũ khí thứ 5 của Mỹ cho Ukraine

TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov có phản ứng mạnh sau khi Mỹ thông báo gói viện trợ vũ khí trị giá 275 triệu USD cho Ukraine.

Ngày 25/5, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích gói viện trợ vũ khí thứ 5 mà Mỹ mới công bố cho Ukraine, nói rằng Washington không quan tâm việc theo đuổi hòa bình ở châu Âu, theo đài RT. Theo ông Antonov, Washington ám chỉ rằng họ có thể bật đèn xanh cho Ukraine “tấn công tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga”, đồng thời kêu gọi Mỹ thừa nhận tình hình “trên thực địa” và “ngưng cố gắng kéo dài nỗi thống khổ của chế độ Ukraine".

Đánh bom xe ô tô gần Đại sứ quán Iran. Ngày 25/5, hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA) đưa tin một thiết bị nổ gắn dưới gầm một xe ô tô đã phát nổ ở thủ đô Damascus, khiến 1 người thiệt mạng. Nạn nhân là chủ xe nhưng chưa được xác định danh tính. SANA dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết 1 người đã thiệt mạng khi thiết bị phát nổ trong xe của người này ở quận Mazzeh, phía Tây Damascus nhưng nguồn tin không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở ở Anh, vụ việc cũng khiến 3 phương tiện gần đó bốc cháy.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Campuchia. Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến công du tới Singapore, Campuchia và Pháp trong tuần tới. Bộ trưởng Austin sẽ thăm chính thức Campuchia ngày 4/6 sau khi tham dự Đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La ở Singapore. Đây sẽ là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Bộ trưởng Austin kể từ khi Thủ tướng Hun Manet nhậm chức năm ngoái.

G7 chưa thể thống nhất cách thức sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Sau hội nghị kéo dài 3 ngày tại thành phố Stresa, miền Bắc Italy, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 ra thông cáo chung đánh giá nền kinh tế toàn cầu chứng tỏ “khả năng phục hồi cao hơn dự kiến” trong bối cảnh có nhiều thách thức. Thông cáo xác nhận G7 đã đạt được những bước tiến về việc tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng từ số tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu để hỗ trợ Ukraine, song chưa hoàn thiện do các vấn đề kỹ thuật và pháp lý.

Chính quyền quân sự Burkina Faso kéo dài giai đoạn chuyển tiếp thêm 5 năm. Chính quyền quân sự Burkina Faso ngày 25/5 tuyên bố sẽ kéo dài thời gian chuyển tiếp thêm 5 năm theo hiệp định được thông qua trong cuộc đối thoại quốc gia vừa qua. Đại tá Moussa Diallo, Chủ tịch Ban Tổ chức quá trình đối thoại quốc gia - ra tuyên bố sau cuộc đối thoại nêu rõ: “Thời gian của quá trình chuyển tiếp được ấn định là 60 tháng kể từ ngày 2/7/2024.”

Trực thăng chở Thủ tướng Armenia hạ cánh khẩn cấp. Chiếc trực thăng chở Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã hạ cánh khẩn cấp ở miền bắc nước này, theo bài đăng trên trang mạng xã hội của ông Pashinyan ngày 25/5. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Pashinyan cho biết chiếc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp vì "thời tiết xấu". Ông cam đoan rằng "mọi thứ đều ổn", ông và đoàn tùy tùng sẽ "tiếp tục chuyến đi bằng xe hơi". (Xem Chi Tiết...)

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 25/5 tuyên bố rằng ông không hoan nghênh ý tưởng về một quân đội duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) vì đó sẽ là sự "sao chép" của khối quân sự này.

Houthi hoãn thả 100 tù nhân của lực lượng chính phủ Yemen. Lực lượng Houthi ở Yemen thông báo đã hoãn việc trả tự do cho khoảng 100 tù nhân thuộc lực lượng chính phủ, dự kiến diễn ra vào ngày 25/5. Một quan chức Houthi cho biết sự chậm trễ này là do "lý do kỹ thuật" và việc trả tự do sẽ được thực hiện vào một thời điểm khác.

Điện Kremlin bác bỏ thông tin Nga tiếp tục huy động quân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã tuyển dụng dụng tình nguyện viên phục vụ hợp đồng và không cần huy động thêm quân, bác bỏ thông tin của Financial Times cho rằng Nga đang lên kế hoạch cho điều này.

Israel tiếp tục không kích Rafah. Israel tiếp tục không kích các khu vực ở Dải Gaza, trong đó có thành phố Rafah. Động thái này diễn ra ít giờ sau khi Tòa án Công lý quốc tế ra phán quyết yêu cầu Israel ngay lập tức dừng chiến dịch quân sự ở Rafah, cũng như bất kỳ hành động nào có thể gây thương vong cho dân thường Palestine ở Dải Gaza.

Cựu Tổng thống Colombia Uribe bị buộc tội mua chuộc nhân chứng. Ngày 25/5, cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe đã bị buộc tội mua chuộc nhân chứng và hối lộ, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên phải đối mặt với phiên tòa hình sự ở quốc gia Mỹ Latinh này. Ông Uribe, người giữ chức Tổng thống từ năm 2002 đến năm 2010, phải đối mặt với án tù 12 năm vì tội mua chuộc nhân chứng và hối lộ.