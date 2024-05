THẾ GIỚI 24H: Giao tranh dữ dội qua biên giới Israel – Lebanon

TPO - Các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục được ghi nhận diễn ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Theo một số nguồn tin khu vực, các cuộc bắn phá qua lại giữa hai bên trong 24h qua được coi là dữ dội nhất trong tháng 5 này.

Theo truyền thông Israel, trong ngày hôm qua, lực lượng Hezbollah đã tiến hành nhiều đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào miền Bắc Israel. Trong đó, hai đợt tấn công tên lửa liên tiếp với tổng cộng 15 quả rocket được nhóm vũ trang lớn nhất Lebanon bắn về phía khu vực Tây Galilee. Hezbollah cũng bắn 10 quả tên lửa về phía thành phố Kiryat Shmola và một quả tên lửa chống tăng nhằm vào khu dân cư Avivim. Quân đội Israel khẳng định, các cuộc tấn công của Hezbollah chỉ làm hư hại nhẹ một số công trình dân sự, không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Mỹ gây áp lực buộc Argentina đóng trung tâm vệ tinh là "tai mắt" của Trung Quốc. Washington đặc biệt không hài lòng trước thực tế là ngoài việc mua vũ khí và thiết bị quân sự từ Trung Quốc, Buenos Aires đã cấp phép xây dựng một trung tâm vệ tinh của Trung Quốc ở Patagonia của Argentina. Mặc dù, Bắc Kinh tuyên bố rằng trung tâm này hoạt động hoàn toàn vì mục đích hòa bình, Mỹ vẫn nghi ngờ quân đội Trung Quốc có mối liên hệ trực tiếp.

Nội các Chiến tranh Israel họp về thỏa thuận trao đổi con tin. Nội các Chiến tranh Israel đã được triệu tập vào tối 26/5 để thảo luận về thỏa thuận trao đổi con tin, sau nhiều tuần đàm phán rơi vào bế tắc. Theo một quan chức cấp cao Israel, cuộc họp của Nội các Chiến tranh thảo luận về những đề xuất mới, được đưa ra tại các cuộc gặp tổ chức ở Paris (Pháp) vào cuối tuần trước, giữa Giám đốc Cơ quan tình báo Israel (Mossad) David Barnea, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Ngoài ra, các thành viên Nội các Chiến tranh Israel cũng sẽ thảo luận về việc tiếp tục cuộc xung đột ở Dải Gaza, trong đó tập trung vào thành phố Rafah.

Máy bay Qatar Airways gặp nhiễu động, 12 người bị thương. Ngày 26/5, một chiếc máy bay của Hãng hàng không Qatar Airways bất giờ gặp nhiễu động trên không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, khi đang di chuyển từ Doha đến Ireland, sự cố khiến 12 người bị thương, tuy nhiên chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Dublin theo đúng lịch trình vào 13h (giờ địa phương - tức 19h giờ Hà Nội).

Nga tấn công sân bay dành cho F-16 Ukraine. Sputnik dẫn nguồn tin riêng từ quân đội Nga cho biết, các cuộc tấn công của lực lượng Nga rạng sáng 26/5 đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng Ukraine tại thành phố Starokonstantinov, thuộc tỉnh Khmelnytskyi. Trong số đó có cả một sân bay dự kiến sẽ là nơi Kiev triển khai phi đội tiêm kích F-16.

Ai Cập kêu gọi quốc tế hỗ trợ trực tiếp ngân sách cho Chính quyền Palestine. Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 26/5 (giờ Cairo) đã kêu gọi các bên quốc tế hỗ trợ trực tiếp ngân sách cho Chính quyền Palestine, trước những hạn chế tài chính do Israel áp đặt. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng có sự tham gia của một số Ngoại trưởng từ các nước Arab và Liên minh châu Âu (EU), ông Shoukry nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Chính quyền Palestine tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Lở đất tại Papua New Guinea khiến hơn 670 người chết, 150 ngôi nhà bị chôn vùi. Vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra trong đêm tại làng Kaokalam ở Papua New Guinea khiến hơn 670 người thiệt mạng và ước tính hơn 150 ngôi nhà đã bị chôn vùi. Trước đó, giới chức Chính phủ Papua New Guinea thông báo thảm họa xảy ra tại làng Kaokalam thuộc thị trấn Porgera của tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby khoảng 600km về phía Tây Bắc. Thời điểm lở đất vào khoảng 3h sáng 24/5 khi nhiều dân làng đang ngủ.

Thủ tướng Anh công bố kế hoạch nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Theo đài truyền hình BBC, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 26/5 đã công bố kế hoạch tái áp dụng luật nghĩa vụ Quốc gia bắt buộc nếu đảng Bảo thủ tiếp tục nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 7. Theo ước tính, kế hoạch dự kiến mất khoảng 2,5 tỷ bảng Anh/năm. Luật quy định tất cả thanh niên từ 18 tuổi sẽ phải tham gia nghĩa vụ quân sự toàn thời gian hoặc tình nguyện một ngày cuối tuần một tháng hoặc 25 ngày/năm trong các tổ chức cộng đồng như cảnh sát hoặc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS).

Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí khởi động đối thoại ngoại giao và an ninh. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 26/5 cho biết, Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhất trí khởi động một cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh cũng như nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, theo hãng thông tấn Yonhap. Tại cuộc gặp, ông Yoon nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng hai nước nên hợp tác không chỉ để thúc đẩy lợi ích chung dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau mà còn về các vấn đề khu vực và toàn cầu để giải quyết các thách thức chung, trích dẫn cuộc xung đột ở Ukraine, xung đột Israel - Hamas và những bất ổn kinh tế toàn cầu.