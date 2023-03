THẾ GIỚI 24H: Công chúa Thái Lan được bổ nhiệm làm thiếu tướng lục quân

TPO - Vua Maha Vajiralongkorn quyết định bổ nhiệm người con gái thứ 2 giữ quân hàm thiếu tướng trong lực lượng lục quân Thái Lan, Bloomberg đưa tin.

Vua Maha Vajiralongkorn hôm 10/3 đã công bố quyết định bổ nhiệm con gái 36 tuổi của mình - công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya trong đợt thăng quân hàm cho các thành viên lực lượng vũ trang Thái Lan. Quyết định của Vua Vajiralongkorn sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/4. Công chúa được bổ nhiệm vào vị trí chuyên gia trong lực lượng lục quân nước này với cấp bậc thiếu tướng.

Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ngày 11/3 tuyên bố lực lượng này đã tiến xa hơn về phía thành phố Bakhmut. Ông cũng đăng một video đứng cách trung tâm hành chính của thành phố khoảng 1,2km. Ông cho biết thêm, đây là nơi các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cuộc phản công từ phía Bắc. “Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải bảo vệ cả hai bên sườn. Nếu hai bên sườn được bảo vệ thì mọi thứ sẽ ổn, nếu không lực lượng Wagner sẽ bị bao vây”.

Đánh bom gây thương vong ở Afghanistan. Tại Afghanistan, một vụ nổ đã xảy ra tại trung tâm văn hóa trong một sự kiện dành cho các nhà báo ở khu vực miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ vài ngày khi tỉnh trưởng tỉnh này cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ mà tổ chức khủng bố IS tuyên bố thực hiện.

IS thừa nhận sát hại hơn 35 "tín đồ Thiên chúa giáo" tại Congo. Tuyên bố của IS được hãng tin Aamaq của tổ chức này đăng tải hôm 10/3. Nhóm khủng bố thừa nhận đã sát hại những "tín đồ Thiên chúa giáo" ở làng Mukondi của tỉnh North Kivu bằng súng và dao. Bên cạnh đó, tài sản của những người này cũng bị phá hủy.

Italy giải cứu an toàn khoảng 1.000 người di cư trôi dạt trên Địa Trung Hải. Ngày 11/3, truyền thông Italy đưa tin khoảng 1.000 người di cư đã được đưa an toàn tới hai cảng biển của nước này sau khi các con thuyền chở họ trôi dạt trên Địa Trung Hải trong điều kiện sóng to gió lớn. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể là nạn nhân thứ 74 trong vụ đắm tàu cách đây gần 2 tuần. Nạn nhân là một bé gái khoảng 5-6 tuổi.

Lầu Năm Góc cần thêm 300 tỷ USD mua sắm vũ khí mới. Tờ Bloomberg, ngày 11/3, dẫn một tài liệu bí mật cho biết Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch đề xuất bổ sung thêm 300 tỷ USD trong năm tài khóa mới, ngân sách này sẽ được dành cho các hợp đồng mua sắm vũ khí và phát triển. Cũng theo Bloomberg, phần lớn ngân sách này được sử dụng để bổ sung lại các kho vũ khí bị thiếu hụt sau khi Mỹ chuyển giao cho Ukraine.

Hungary phản đối việc Liên minh châu Âu cắt đứt hợp tác với Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary kiên quyết phản đối việc “cắt đứt” sự hợp tác kinh tế của Liên minh châu Âu với Trung Quốc trong một động thái nhằm bỏ qua thực tế kinh tế bằng những cân nhắc chính trị, và thay vào đó kêu gọi định hình các mối quan hệ cùng có lợi. Bộ trưởng Szijjarto cho rằng, châu Âu đã trở thành một trong những bên thua cuộc trong xu hướng kinh tế của những năm qua, cũng như vào thời điểm “một kỷ nguyên mới sắp hình thành”.

Cựu Tổng thống Trump ra sách về những bức thư với người nổi tiếng. Theo tờ The Guardian, vào tháng tới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xuất bản cuốn sách thứ hai sau khi rời Nhà Trắng, hé lộ hơn 150 bức thư được viết trong hơn 40 năm qua, trao đổi giữa cựu tổng thống - tỷ phú này với nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, các cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Ronald Reagan và Bill Clinton, cố Công nương Diana hay người dẫn chương trình Oprah Winfrey… Cuốn sách có tiêu đề “Letters to Trump” do nhà xuất bản Winning Team in ấn và phát hành dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25/4.

Núi lửa Merapi "thức giấc", cột tro bụi cao tới 7 km. Ngày 11/3, núi lửa Merapi ở Indonesia đã hoạt động trở lại, phun ra những cột khói và tro bụi cao tới 7 km lên bầu trời. Thông báo của Cơ quan Quản lý thảm họa của Indonesia cho biết nham thạch từ núi lửa đã tạo thành dòng chảy dài 1,5 km. Cư dân sống gần núi đã được cảnh báo ngừng mọi hoạt động trong phạm vi bán kính 3-7 km từ miệng núi lửa. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp.

Triều Tiên quyết định triển khai các biện pháp răn đe chiến tranh. Hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII với sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Bình Nhưỡng đã quyết định triển khai những biện pháp răn đe chiến tranh quan trọng và thực chất.

Thảm họa lở đất ở Indonesia. Giới chức Indonesia xác nhận số nạn nhân thiệt mạng vì lở đất ở đảo Serasan, huyện Natuna, tỉnh miền Tây Riau tính đến ngày 11/3 đã lên đến 44 người, giữa lúc lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân khác còn mất tích.