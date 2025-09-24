Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ bỏ đi hay làm gì?

Hương Chi
TPO - Thành phố mới Bình Dương với điểm nhấn là tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ). Sau khi Bình Dương sáp nhập với TPHCM, khu vực này trở nên ảm đạm, do đơn vị hành chính dời đi. Để nơi đây sôi động trở lại, TPHCM dự kiến chuyển công năng tòa tháp thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo.

Ngày 24/9, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị này đã đề xuất UBND TPHCM phương án bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ).

Theo đó, tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương gồm 2 tháp A, B, có tầng hầm và mái chung, cao 22 tầng. Trong đó, mỗi tháp có 20 tầng bố trí trụ sở làm việc, còn 2 tầng kỹ thuật.

Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM, chỉ một số ít cơ quan, đơn vị còn giữ lại ít nhân sự làm việc tại tòa tháp này, nhưng rải rác, phân tán, gây kém hiệu quả trong sử dụng tài sản công, lãng phí chi phí vận hành tòa nhà.

tp-tru-so-4.jpg
tp-tru-so-3.jpg
Tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ)

Sau khi khảo sát, tổng hợp, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất UBND TPHCM chuyển các cơ quan, đơn vị đang còn bố trí người làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương về bên tháp A để dành toàn bộ tháp B chuyển công năng sử dụng vào mục đích khác.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc chuyển công năng sử dụng của tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ), trước đây Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Dương cũ, nay là UBND TPHCM) đã đề xuất chuyển đổi tòa tháp thành Trung tâm khoa học TPHCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ. UBND TPHCM đã giao các sở, ngành nghiên cứu về đề xuất chuyển đổi công năng tòa nhà này.

Đối với chi phí quản lý vận hành tòa nhà, Sở Xây dựng đề xuất giao Văn phòng UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với ban quản lý tòa nhà và Sở Tài chính nghiên cứu mô hình quản lý trước đây để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014. Vị trí trụ sở này đặt tại Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ của tỉnh Bình Dương rộng hơn 4.100 ha, thuộc địa phận giáp ranh của các thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát (cũ).

bd-1.png
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) dự kiến chuyển đổi công năng, trở thành trung công khoa học công nghệ của TPHCM

Trong khu liên hợp này, Bình Dương (cũ) bố trí hơn 1.000 ha để hình thành đô thị trung tâm, còn gọi là Thành phố mới Bình Dương. Khu vực này được đầu tư bài bản, phát triển nhanh, trở thành nơi sôi động của Bình Dương, nhất là khi hơn 60 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dời về tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) và trụ sở riêng lẻ lân cận.

Tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương do Tập đoàn Becamex xây dựng, sau đó bàn giao cho UBND tỉnh Bình Dương theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Hương Chi
