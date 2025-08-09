Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.
Tối 8/8, chương trình Tổng duyệt đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm – mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.