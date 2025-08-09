Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

Tối 8/8, chương trình Tổng duyệt đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm – mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.