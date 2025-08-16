'Thành phố sống đầy' Vinhomes Green City - Nơi trẻ lớn lên giữa ngàn khoảnh khắc hạnh phúc

Sau nhiều tháng cân nhắc, gia đình anh Hoàng, chị Linh quyết định lên kế hoạch rời căn hộ trung tâm TP.HCM để chuyển đến Vinhomes Green City. Lý do cho sự chuyển dịch này thật giản dị. “Chỉ cần hình dung cảnh con có thể tự đi bộ đến trường giữa những hàng cây xanh mướt, rồi ngày ngày trưởng thành giữa một cộng đồng văn minh, giàu tri thức, tôi thấy lòng thật bình yên”, chị Linh chia sẻ.

Khi nhà gần trường trở thành tiêu chí an cư hàng đầu của các gia đình trẻ

Với các gia đình trẻ, nhà gần trường không chỉ là tiện ích, mà là đặc quyền, vừa giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực đưa đón và vừa gắn kết hành trình khôn lớn của con. Vinhomes Green City biến điều ấy thành hiện thực với việc quy hoạch trường học theo tiêu chuẩn quốc tế ngay nội khu. Đi cùng với đó là không gian xanh, tiện ích “all-in-life” để trẻ phát triển toàn diện.

Từ mong muốn giản dị đến quyết định đổi thay

Với chị Linh (32 tuổi, chuyên viên tài chính), mỗi buổi chiều tan sở đều là một cuộc chạy đua với thời gian để đón con từ ngôi trường cách nhà nửa tiếng lái xe.

“Những hôm trời mưa, đường kẹt cứng, tôi sốt ruột, lo lắng khi con phải đợi mẹ rất lâu ở trường. Lúc ấy, tôi ước con được học gần nhà, có thể đi bộ tới trường và tự về sớm, có thêm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi. Tôi cũng không phải tất bật vào cuối chiều, tập trung giải quyết việc công ty”, chị tâm sự.

Một môi trường sống mà trẻ có thể tự đi bộ đến trường không chỉ có ý nghĩa về sức khỏe thể chất mà còn giúp rèn luyện tính tự lập, trách nhiệm cũng như phát triển kỹ năng xã hội và quan sát ở trẻ. Với quan điểm đó, vợ chồng chị Linh quyết định nhà gần trường chất lượng là ưu tiên hàng đầu khi chọn nơi an cư mới.

Sau khi tìm hiểu, chị Linh quyết định lên kế hoạch để trở thành những cư dân tiên phong tại Vinhomes Green City, bởi từ tháng 3/2027, trường học Vinschool sẽ chính thức hoàn thiện – cùng thời điểm em nhỏ bước vào cấp THCS. Đại đô thị tại trung tâm mới phía Tây Bắc TP.HCM không chỉ là “all-in-one” mà còn là “all-in-life” - nơi cư dân được sống trọn, sống đầy, khi yếu tố giáo dục được quy hoạch bài bản ngay từ đầu.

Vinschool tại Vinhomes Green City dự kiến hoàn thiện tháng 3/2027 và chính thức khai giảng vào tháng 8/2027

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình trẻ xếp tiêu chí “gần trường chất lượng” ngang hàng với vị trí hay giá bán khi tìm nơi an cư. Xu hướng chọn trường gần nhà ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển.

Ở Anh, vị trí nhà nằm trong “vùng tuyển sinh” (catchment area) của các trường điểm có thể đẩy giá bất động sản cao hơn 15-20% so với khu vực lân cận. Tại Mỹ, báo cáo của Realtor.com cho thấy, các ngôi nhà trong khu vực các trường có điểm đánh giá cao (9-10 trên GreatSchools) được bán với giá cao hơn trung bình quốc gia khoảng 49%.

Khẳng định lợi thế độc tôn của hệ sinh thái Vingroup, ngay từ khi khởi công Vinhomes Green City, chủ đầu tư đã có lộ trình xây dựng và thời gian cụ thể vận hành trường học, coi giáo dục là một phần cốt lõi của quy hoạch. Theo đó, Trường liên cấp Vinschool sẽ khởi công vào tháng 3/2026, hoàn thiện vào tháng 3/2027 và chính thức khai giảng vào tháng 8/2027.

Đây là cơ sở Vinschool đầu tiên tại khu vực Tây Bắc TP.HCM, mang đến cho trẻ môi trường học tập theo tiêu chuẩn quốc tế, phương pháp giáo dục hiện đại và lợi thế vô giá - trường học ngay gần nhà.

“Chỉ mất vài phút đi bộ trên vỉa hè rộng rãi, dưới những hàng cây mát rượi, hai con của tôi sẽ đến trường trong sự an toàn tuyệt đối”, chị Linh mường tượng.

Vinschool là nơi ươm mầm một thế hệ người Việt Nam mới - những công dân toàn cầu

Khi môi trường sống là “người thầy thứ hai”

Không chỉ mang đến môi trường giáo dục chất lượng kế bên nhà, Vinhomes Green City còn sở hữu không gian xanh, chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí, thể thao đa dạng, để trẻ được phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Trên quy mô gần 200ha, Vinhomes Green City dành gần 40ha cho cây xanh và mặt nước. Trong đó, công viên hồ trung tâm 8ha như lá phổi xanh điều hòa nhịp sống; công viên vui chơi nước Aqua Adventure rộng 9.000m² mang lại những ngày hè bất tận rộn rã tiếng cười; công viên vườn cổ tích Fairy Land 8.500m² mở ra thế giới tưởng tượng đầy thú vị cho trẻ nhỏ; công viên thể thao Gym Park 4.500m² tiếp thêm năng lượng vận động và công viên dưỡng sinh Zen Park 5.900m² đem đến không gian tĩnh tại cho từng hơi thở…

Vinhomes Green City mang đến cuộc sống trọn vẹn nhờ không gian xanh và tiện ích đủ đầy

Hệ tiện ích ngoài trường học Vinschool còn có trung tâm thương mại Vincom quy mô 4ha, các tuyến phố thương mại sầm uất, các sân thể thao đa dạng bộ môn như bóng đá, bóng rổ, pickleball, gym; kidzone, BBQ… Cư dân sẽ không cần đi đâu xa, bởi mọi nhu cầu đều được đáp ứng trong bán kính đi bộ.

Chị Hồng, một kiến trúc sư và cũng là một cư dân tương lai gọi Vinhomes Green City chính là “liều thuốc cân bằng cảm xúc”. “Ở đây, sự tiện nghi và thanh bình sẽ khiến mọi lo toan, áp lực đều tan biến khi trở về nhà. Gia đình sẽ có cơ hội gia tăng gắn kết. Trẻ sẽ học được nhiều hơn từ việc tiếp xúc với thiên nhiên và cộng đồng văn minh xung quanh”.

Tại Vinhomes Green City, cảnh quan, tiện ích cũng là những “người thầy”. Trong sắc xanh của lá, tiếng rì rào của gió hay nhịp chảy róc rách của dòng nước, trẻ học được cách quan sát, lắng nghe và thấu hiểu thế giới xung quanh. Bản tính tò mò, khám phá, trí tưởng tượng và sự sáng tạo được khơi gợi, vun bồi. Những trải nghiệm thú vị đều diễn ra trong không gian an toàn, nơi niềm vui và sự trưởng thành đơm hoa mỗi ngày.

Hơn cả “all-in-one”, Vinhomes Green City còn là một không gian “all-in-life”, một “Thành phố sống đầy” - nơi mỗi cư dân đều được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc sống. Và khi tiếng trống khai giảng vang lên tại Vinschool vào tháng 8/2027, âm thanh rộn rã ấy là hiện thân cho giá trị an cư bền vững, cho một cộng đồng văn minh, hội tủ đủ đầy các yếu tố sống - học tập - phát triển và gắn kết.