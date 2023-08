Thanh niên mua máy in 3D để chế tạo súng

TPO - Sáng 19/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn (23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.