Liên tiếp xảy ra cướp có vũ khí, Long An lập 3 chốt phòng trên Quốc lộ N2

TPO - Sau khi xảy ra liên tiếp 2 vụ cướp dùng súng khống chế, cướp tài sản của người đi đường trên Quốc lộ N2 (đoạn giáp ranh hai tỉnh Long An và Đồng Tháp), công an huyện Tân Thạnh (Long An) đã lập 3 chốt phòng, chống tội phạm trên tuyến đường này.