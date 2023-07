Bắt được 2 nghi phạm bắn người lúc nửa đêm trên quốc lộ N2

TPO - Nghi phạm dùng súng đe dọa, cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7 trên tuyến Quốc lộ N2, thuộc xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vừa bị Công an huyện Tân Thạnh bắt khẩn cấp.

Ngày 19/7, Công an huyện Tân Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã điều tra khám phá thành công chuyên án cướp tài sản, xảy ra ngày 1/7/2023 trên tuyến Quốc lộ N2 thuộc ấp Kênh Tè, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Trần Phú (tên thường gọi: Phú Chó), sinh năm 1994, HKTT: Khóm 3. thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và Nguyễn Minh Thuận (tên thường gọi: Thuận Ken), sinh năm 2002, HKTT: ấp 4, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Quá trình điều tra, cả 2 đối tượng khai nhận đã dùng súng (loại súng bắn đạn chì) thực hiện hành vi cướp tài sản của hai vợ chồng anh N.C.L và chị P.T.N.Q khi họ chạy xe máy từ An Giang đến tỉnh Bình Dương để làm việc.

Trong đó, qua khai nhận Phú là người đã trực tiếp dùng súng bắn trúng chân chị Q. gây thương tích.

Trong 2 ngày 18 và 19/7, Công an huyện Tân Thạnh đã phối hợp các đơn vị có liên quan bắt khẩn cấp các đối tượng gây án trên Quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh (Long An) và huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) làm trong sạch địa bàn mà nhân dân bức xúc trong thời gian gần đây.

Qua đây, tiếp tục khuyến cáo người dân không nên mang tài sản có giá trị, nữ trang,… khi di chuyển trên những đoạn đường vắng, lúc đêm khuya.

Công an huyện Tân Thạnh khuyến cáo người dân tiếp tục nắm tình hình, cung cấp các đối tượng có nghi vấn cho Công an địa phương nơi gần nhất và số điện thoại trực ban Công an huyện Tân Thạnh để được tiếp nhận, xử lý kịp thời qua các số điện thoại: + Trực ban Công An huyện Tân Thạnh: 0272 3844 121 + CAX Tân Thành - Tân Thạnh: 02723 815 756 + CAX Tân Ninh - Tân Thạnh: 02723 815 197 + CAX Nhơn Ninh - Tân Thạnh: 02723 939 462 Bên cạnh đó, người dân không nên đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai sự thật nhằm tránh gây hoang mang trong xã hội.