Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn ở Rạch Giá

TPO - Chiều 10/3, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin vụ án chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 22/8/2022 tại TP. Rạch Giá.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2021, trên địa bàn TP. Rạch Giá và một số huyện lân cận của tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều đối tượng dùng các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội...

Với những chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Kiên Giang nhận định, đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng đặc biệt lớn này có liên quan đến nhiều đối tượng, nhóm tội phạm ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh. Do đó, Công an tỉnh Kiên Giang đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng làm rõ phương thức, thủ đoạn để xử lý các đối tượng trong đường dây này.

Ngày 22/8/2022, Ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), tổ chức bắt, khám xét nơi của các đối tượng có liên quan.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố đối với 17 bị can, thu giữ 12 khẩu súng chế tạo thủ công, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc danh mục vũ khí quân dụng; 46 khẩu súng là công cụ hỗ trợ; 302 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm; 51 viên đạn quân dụng; 249 viên đạn là công cụ hỗ trợ; 81 viên đạn thể thao và nhiều linh kiện khác.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, từ năm 2022 đến nay, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh đã khởi tố 15 vụ - 30 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; 1 vụ - 3 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”

Tại buổi họp báo, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm là những vũ khí có tầm sát thương cao và là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ án làm thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người dân, gây thiệt hại lớn về kinh tế, nhiều vụ việc, vụ án để lại hậu quả rất thương tâm.

Hiện nay, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để quản lý, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn ngoài xã hội.

Sau khi phá án, trên địa bàn tỉnh cũng đã giảm cơ bản các vụ việc, vụ án đối tượng sử dụng vũ khí tự chế, vũ khí quân dụng, súng mua bán trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, hạn chế các vụ việc thanh toán lẫn nhau gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là địa bàn Phú Quốc, Rạch Giá.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, khi có thông tin về tội phạm và vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất

Công an tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị các cơ quan chức năng, báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công tác đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng; thuê bao sim số điện thoại di động.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyển phát nhanh cần thực hiện đúng các quy định về việc ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người gửi, người nhận và phải kiểm tra hàng hóa hoặc trang bị phương tiện, thiết bị soi chiếu hàng hóa tại nơi nhận, các sân bay, bến tàu, xe nhằm kịp thời phát hiện trong hành lý, bưu phẩm của hành khách, khách hàng có vật cấm để thu giữ, xử lý theo quy định...