Thanh Hóa bắt nhịp xu hướng 'bất động sản tận hưởng'

Lấy cảm hứng từ các đô thị quốc tế, xu hướng “sống trên cao để tận hưởng” đã chạm tới Thanh Hóa. Thành công vang dội của tòa A1 thuộc khu K-Park Avenue (Vinhomes Star City), với 100% giỏ hàng bán hết trong 2 giờ, là minh chứng rõ rệt cho điều này.

Thế hệ thành đạt mới chuộng trải nghiệm sống cao tầng chuẩn quốc tế

Năm 1853, tại Hội chợ Thế giới ở New York, đám đông vỡ òa khi chứng kiến Elisha Otis trình diễn phát minh thang máy an toàn. Từ đây, con người có thể vươn lên tầng cao mà không bị giới hạn bởi những bậc thang dốc dài. Đó cũng được xem là khởi đầu cho kỷ nguyên của những tòa căn hộ cao tầng thời thượng.

Căn hộ tầng cao mở ra tầm nhìn rộng lớn ấn tượng

Ngày nay, tại mỗi thành phố lớn khắp thế giới đều hiện diện những dự án cao tầng dành riêng cho giới tinh hoa. Các tòa tháp này không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, mà còn là “bất động sản tận hưởng” của người có gu. Điểm chung là các dự án được phát triển theo mô hình “thành phố thẳng đứng” với các tiện ích như sky garden, bể bơi vô cực, lounge thư giãn… Tất cả được thiết kế để biến mỗi ngày sống của cư dân thành một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Tâm lý học cũng chỉ ra rằng, con người luôn khao khát những không gian có tầm nhìn rộng mở bởi bản năng đề cao sự quan sát từ xa. Những căn hộ cao tầng với view toàn cảnh mang đến cảm giác kiểm soát và ưu thế vượt trội. Vì vậy, các căn penthouse - “dinh thự trên không” nhanh chóng trở thành tài sản yêu thích của giới thượng lưu. Căn penthouse tầng 66 tại New York của tỷ phú Donald Trump hay penthouse tầng 42 tại Los Angeles của nữ ca sĩ Rihanna đã ghi dấu như những biểu tượng xa hoa với công chúng.

Thế hệ thành đạt trẻ tuổi đang dành nhiều sự quan tâm cho những căn hộ cao tầng thời thượng

Tại Việt Nam, xu hướng bất động sản tận hưởng đang được định hình rõ nét, đặc biệt trong nhóm khách hàng tinh hoa thế hệ mới. Họ sẵn sàng đầu tư vào những không gian mang lại cảm giác thư thái, sạc đầy năng lượng tích cực sau giờ làm việc căng thẳng. Thanh Hóa cũng bắt kịp xu hướng này, khi giới đầu tư và cư dân thành đạt tìm kiếm trải nghiệm sống cao tầng chuẩn quốc tế.

Thành công của tòa A1 thuộc dự án K-Park Avenue (Vinhomes Star City) là minh chứng rõ rệt. 100% giỏ hàng mới đây của tòa căn hộ này đã “cháy sạch” chỉ sau 2 giờ ra mắt, phản ánh nhu cầu lớn của thị trường. A1 trở thành tâm điểm không chỉ với giới đầu tư xứ Thanh mà còn thu hút đông đảo khách hàng từ Hà Nội, TP.HCM và các địa phương lân cận.

Bất động sản tận hưởng nhưng vẫn sinh lợi

Với định vị Signature Heights (dấu ấn độc bản), tòa A1 đem đến chuẩn mực sống khác biệt, biểu tượng cho phong cách sống tận hưởng giữa tầng không. 100% căn hộ có ban công kính panorama - tầm nhìn 360 độ ôm trọn bức tranh thành phố rực rỡ ánh đèn, hồ điều hòa rộng lớn và công viên xanh mát. Ban công kính trải dài đồng thời cho phép chủ nhân tạo nên các vườn treo tầng không mang cảm hứng từ những sky garden của Seoul Forest.

Đặc biệt, tầng 25 của tòa A1 là các căn penthouse, thiết kế trần cao 4m cùng layout tối ưu, đón trọn ánh sáng và không khí trong lành. Đây là dòng sản phẩm “dinh thự trên không” hiếm hoi tại Thanh Hóa, nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật.

Ban công kính panorama kết hợp sân vườn riêng diện tích lớn mang đến trải nghiệm sống hòa mình cùng mây trời, trong khi không gian nội thất với trần cao 4m gợi cảm giác phóng khoáng, xa hoa. Sống tại penthouse A1 là tận hưởng trọn vẹn cảm giác thăng hoa giữa tầng không, nơi ánh sáng, thiên nhiên và hơi thở thành phố hòa quyện, kiến tạo một phong cách sống mà hiếm dự án nào tại Thanh Hóa có thể sánh kịp.

Ngay dưới chân tòa tháp A1 là vườn K-Garden Space phong cách nghỉ dưỡng Jeju, hồ bơi vô cực, khu lounge, sân thể thao và vườn thư giãn. Khi đêm xuống, cổng Seoul Light Gate rực sáng gợi nhớ sự sôi động của phố Hongdae xứ kim chi.

Vị trí kim cương của A1 cũng là một lợi thế nổi bật. Tòa tháp nằm chính diện Đại lộ Hùng Vương - tâm điểm giao thương, giải trí và hành chính sôi động bậc nhất Thanh Hóa. Nhờ vị trí này, cư dân chỉ mất vài phút để đến với trụ sở UBND, bệnh viện, trường học quốc tế và chỉ khoảng 15 phút, cư dân có thể đến biển Sầm Sơn để tận hưởng không gian biển xanh trong lành.

Chỉ vài bước chân từ tòa A1, cư dân đã có thể đến với hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế

Báo cáo của CBRE dự báo, thị trường căn hộ Thanh Hóa sẽ tăng trưởng mạnh nhờ đòn bẩy hạ tầng và công nghiệp, dẫn tới nhu cầu lớn từ giới chuyên gia, doanh nhân… Vì thế, dòng sản phẩm căn hộ sở hữu chuẩn sống quốc tế thời thượng như A1 sẽ không chỉ gia tăng giá trị theo thời gian, mà còn mang lại dòng tiền ổn định - đúng chuẩn một “bất động sản tận hưởng nhưng vẫn sinh lợi”.