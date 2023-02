Tháng Thanh niên: Khởi công xây nhà cho người nghèo vùng cao

TPO - Khởi động Tháng Thanh niên 2023, trong 2 ngày 24 và 25/3, tuổi trẻ Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức chuỗi các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, trao tặng nhà cho những hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.

Tham gia hoạt động có chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, và đại diện các đơn vị trực thuộc Khối doanh nghiệp T.Ư.

Tại tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác đã khởi công xây dựng "Ngôi nhà yêu thương" trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Lục Văn Chuyền (61 tuổi) tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang.

Đoàn công tác cũng trao tặng 20 suất quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lý Quốc; trao tặng 15.000 cây quế, lát, keo cho địa phương. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khoảng 140 triệu đồng.

Tại tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác đã khởi công xây dựng "Ngôi nhà yêu thương" cho gia đình anh Sằm Văn Sơn (27 tuổi), người dân tộc H'Mông tại thôn Vằng Quan, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể.

Tại lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước, anh Sằm Văn Sơn xúc động cho biết, gia đình anh sinh sống ở đây hơn 20 năm nhưng do kinh tế khó khăn nên đến nay vẫn chưa có ngôi nhà để ở. "Ngôi nhà yêu thương" do Đoàn Khối Doanh nghiệp trao tặng là ngôi nhà trong mơ của anh và gia đình. Đây sẽ là tổ ấm để anh và gia đình an cư làm ăn, sinh sống xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chương trình “Ngôi nhà yêu thương” được Ban thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư triển khai từ ngày 21/3/2022. Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, sau gần 1 năm triển khai, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đã hỗ trợ xây dựng được 400 ngôi nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách. Dự kiến, trong Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư sẽ trao tặng người dân 40 "Ngôi nhà yêu thương".

“Đây là hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc, phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên Khối doanh nghiệp T.Ư đến những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp họ ổn định cuộc sống”, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư Hoàng Thị Minh Thu cho hay.