Thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 2.339 cán bộ, chiến sỹ công an Thanh Hóa

TPO - Chiều 30/5/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn.

Theo đó, tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025 cho 2.339 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và lao động hợp đồng.

Trong đó, có 9 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm (thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với 7 đồng chí và 2 đồng chí được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn 1 năm); Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăng cấp, nâng lương theo thẩm quyền đối với 2.330 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng công an nhân dân; sự ghi nhận xứng đáng của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đối với những đóng góp và sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian vừa qua. Các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương cần tiếp tục nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.