Tháng 6 mua Veloz Cross được giảm lên đến 66 triệu đồng tiền mặt

TP - Veloz Cross tiếp tục là lựa chọn đáng giá trong phân khúc MPV nhờ thiết kế 7 chỗ gầm cao, vận hành ổn định và giá bán hợp lý. Đặc biệt, khi mua xe trong tháng 6, khách hàng sẽ được giảm 100% lệ phí trước bạ, lên đến 66 triệu đồng và lãi suất vay ưu đãi.

Khuyến mại lớn cho khách mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 6/2025

Từ ngày 01/6/2025 đến hết ngày 30/6/2025, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách mua Veloz Cross (các phiên bản). Cụ thể, khách hàng mua, hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian trên, sẽ được ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ – với giá trị lên tới 66 triệu đồng. Bên cạnh đó là mức lãi suất vay siêu ưu đãi chỉ từ 1,99%/năm, tạo điều kiện để người mua dễ dàng tiếp cận xe mà không bị áp lực tài chính quá lớn.

Hãng cũng đưa ra chính sách “Thu cũ - Đổi mới” cho khách bán xe cũ thuộc bất kỳ thương hiệu nào và lên đời xe với Veloz Cross và Avanza Premio sẽ được áp dụng lãi suất chỉ từ 0%/năm. Chính sách này giúp cả khách hàng cá nhân và dịch vụ dễ dàng lên đời bạn đồng hành với mẫu MPV 7 chỗ gầm cao nhưng không bị gánh nặng trả góp hàng tháng, rút ngắn thời gian hoàn vốn và cải thiện thu nhập.

Từ ngày 1/5/2025 đến hết ngày 31/12/2025, tài xế công nghệ (Grab, Be,…) và các tài xế xe dịch vụ đang sở hữu xe biển vàng (không giới hạn mẫu xe) sẽ nhận ngay 2 triệu đồng tiền mặt khi giới thiệu thành công khách hàng mua xe Toyota Veloz Cross hoặc Avanza Premio để kinh doanh vận tải (biển vàng).

Chương trình khuyến mại lớn cùng các chính sách ưu đãi lãi suất trong tháng 6 cũng sẽ áp dụng đồng thời với khách hàng mua xe Avanza Premio (tất cả các phiên bản).

Tối ưu chi phí, tối đa giá trị – Veloz Cross chinh phục khách hàng thực tế

Hơn 3 năm có mặt tại Việt Nam, Veloz Cross đã có gần 33.000 xe được giao tới tay khách hàng, thường xuyên góp mặt trong top 2 doanh số phân khúc B-MPV và top 10 xe bán chạy toàn thị trường.

Sức hút của mẫu xe này đến từ thiết kế 7 chỗ gầm cao linh hoạt, vận hành bền bỉ và đặc biệt là trang bị an toàn vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước – sau, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí. Phiên bản cao cấp Veloz Cross TOP được tích hợp thêm gói an toàn Toyota Safety Sense với cảnh báo va chạm và lệch làn – những tính năng hiếm có trong tầm giá.

Khả năng vận hành bền bỉ đã được minh chứng qua hàng ngàn xe dịch vụ. Nhiều tài xế ghi nhận xe vận hành ổn định sau hơn 100.000 km. Chủ xe Ngọc Linh – người đã chạy Veloz Cross hơn 120.000 km chia sẻ: “Trung bình mỗi tháng tôi đi 5.000 km, đến giờ chỉ phải thay lốp, má phanh và bugi – chủ yếu do tôi kỹ tính chứ xe vẫn hoạt động rất tốt, chưa hỏng hóc gì”.

Tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm cộng lớn. Theo nhà sản xuất, mức tiêu hao chỉ 5,1 lít/100 km. Nhiều chủ xe thực tế xác nhận xe chỉ “ăn” khoảng 1.200 – 1.500 đồng/km – thấp hơn đáng kể so với các dòng MPV khác.

Với loạt ưu điểm nổi bật, Veloz Cross không chỉ là lựa chọn đáng tin cậy cho gia đình mà còn là “bạn đồng hành” lý tưởng với người làm dịch vụ vận tải. Các ưu đãi hấp dẫn trong tháng 6 càng khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn khó bỏ qua với người tiêu dùng thực tế và tính toán kỹ về hiệu quả đầu tư.