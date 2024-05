Thảm kịch hàng không nào kinh hoàng nhất lịch sử?

icon 522 người

Câu trả lời đúng là đáp án A: Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không xảy ra do một loạt các sự kiện không may, bắt đầu bằng một vụ nổ tại sân bay Gran Canaria ở Tây Ban Nha. Điều này dẫn đến một số chuyến bay bị chuyển hướng đến Sân bay Tenerife, bao gồm cả chuyến bay KLM xấu số 4805 và chuyến bay Pan Am 1736. Do sương mù dày đặc, không có radar mặt đất và thông tin sai lệch, hai chiếc Boeing 747 đã va chạm với nhau. Vụ tai nạn đã gây ra tổn thất lớn với 583 hành khách trên cả 2 chuyến bay nhưng chỉ có 61 hành khách trong chuyến bay Pan Am còn sống sót.