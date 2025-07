Thái Nguyên thu ngân sách đạt gần 13.000 tỷ đồng

TPO - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 12.924 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, đạt 58% so với dự toán Chính phủ giao, đạt 54,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Sáng 30/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025). Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời, kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì sự phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,6%; các dự án trọng điểm tiếp tục được đẩy mạnh triển khai đúng tiến độ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa tiếp tục được duy trì và chú trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.

Theo thông tin tại kỳ họp, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trước sáp nhập) trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 12.924 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, đạt 58% so với dự toán Chính phủ giao, đạt 54,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 11.396 tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu ước đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt 11.437 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên ước đạt 6.417 tỷ đồng, chi trả nợ lãi chính quyền địa phương ước đạt 56 tỷ đồng, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, nhiệm vụ khác ước đạt 606 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra khá sôi động. Về xuất khẩu, giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2025 đạt 15,7 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ, bằng 51,3% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15,3 tỷ USD, các doanh nghiệp do địa phương quản lý đạt 352,8 triệu USD. Tỉnh Thái Nguyên là 1 trong 5 địa phương có quy mô xuất khẩu lớn nhất cả nước, chỉ xếp sau các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh và Bình Dương.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu 2025 đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng giá trị lớn nhất trong 6 tháng đầu năm là điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác đạt 15 tỷ USD (chiểm 95,3% tổng giá trị xuất khẩu); kim loại màu và tinh quặng đạt 127,4 triệu USD; sản phẩm may đạt 274,7 triệu USD; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 2,8 triệu USD.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), toàn tỉnh có 11 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 138,7 triệu USD, 15 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 134,2 triệu USD. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 228 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt 11,2 tỷ USD.