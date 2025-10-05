Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Thái Lan không còn là 'cường quốc du lịch'

Hồng Nhung

TPO - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Artthakorn Sirilatthayakorn thừa nhận, Thái Lan không còn giữ vị thế “cường quốc du lịch” như trước, khi ngày càng nhiều đối thủ mới nổi lên trong khu vực. Tuy nhiên, ông đặt mục tiêu táo bạo: Thu hút thêm từ 2-3 triệu du khách Trung Quốc chỉ trong 4 tháng.

Phát biểu trong chuyến công tác đầu tiên đến Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) ngày 3/10, ông Artthakorn nhấn mạnh: “Thái Lan không còn là cường quốc du lịch nữa. Sự thay đổi của thị trường buộc chúng ta phải điều chỉnh tư duy. Đã đến lúc tập trung vào những thị trường thật sự có tiềm năng tăng trưởng”.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Artthakorn đã công bố chính sách điều hành mới mang tên “Big Impact, Act Fast” (tác động lớn - hành động nhanh), yêu cầu ngành du lịch Thái Lan chuyển hướng chiến lược để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu vực.

c1-3114834-251003051725-1200-11zon.jpg
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Artthakorn Sirilatthayakorn cho biết ông có kế hoạch thu hút thêm 2-3 triệu du khách Trung Quốc trong nhiệm kỳ 4 tháng của mình. Ảnh: Varuth Hirunyatheb.

Theo ông Artthakorn, dù lượng khách từ một số thị trường truyền thống đang giảm, Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm năng hàng đầu, và chính phủ đặt mục tiêu tăng thêm ít nhất 2-3 triệu khách Trung Quốc trong giai đoạn từ nay đến đầu năm sau.

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết, Thái Lan sẽ tăng cường quảng bá thế mạnh quốc gia, như ẩm thực đặc trưng, văn hóa hiếu khách và trải nghiệm du lịch độc đáo, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế.

Bộ Du lịch và TAT xác định 8 thị trường tăng trưởng cao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, UAE, Qatar và Jordan. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ duy trì đà tăng trưởng của các thị trường ổn định như Mỹ, châu Âu, Scandinavia, Nga và Ba Lan.

now-you-can-travel-thailand-for-half-the-pricejpeg-11zon.jpg
ông Artthakorn yêu cầu ngành du lịch làm việc quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm để vượt mục tiêu dự báo. Ảnh: Travel Weekly Asia.

Một trong những ưu tiên của chính phủ là phân bổ lại nguồn thu du lịch, khuyến khích du khách trong và ngoài nước ghé thăm các thành phố cấp hai - những điểm đến ít nổi tiếng nhưng có tiềm năng phát triển bền vững.

Theo TAT, năm 2025 Thái Lan dự kiến đón khoảng 33,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ so với 35,5 triệu lượt của năm 2024. Tuy nhiên, ông Artthakorn yêu cầu ngành du lịch làm việc quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm để vượt mục tiêu dự báo.

Song song với thu hút khách, Bộ Du lịch Thái Lan cũng đẩy mạnh nâng cấp hệ thống an toàn du lịch, thông qua ứng dụng “Thailand Tourist Police” và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hành vi bất thường, ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo du khách yên tâm khi đến Thái Lan.

Cuối cùng, Bộ trưởng Artthakorn khẳng định Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tổ chức thành công SEA Games lần thứ 33 vào quý IV năm nay. Ông Artthakorn cho rằng đây là cơ hội vàng để củng cố hình ảnh Thái Lan an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế.

“Nếu SEA Games diễn ra suôn sẻ, đó sẽ là thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới rằng Thái Lan đã sẵn sàng trở lại với diện mạo mới của một điểm đến an toàn và bền vững”, Bộ trưởng Artthakorn nhấn mạnh.

Hồng Nhung
Bangkok Post
#du lịch #du lịch Thái Lan #SEA Games lần thứ 33 #Thailand travel

Xem thêm

Cùng chuyên mục