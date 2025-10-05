Thái Lan không còn là 'cường quốc du lịch'

TPO - Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Artthakorn Sirilatthayakorn thừa nhận, Thái Lan không còn giữ vị thế “cường quốc du lịch” như trước, khi ngày càng nhiều đối thủ mới nổi lên trong khu vực. Tuy nhiên, ông đặt mục tiêu táo bạo: Thu hút thêm từ 2-3 triệu du khách Trung Quốc chỉ trong 4 tháng.

Phát biểu trong chuyến công tác đầu tiên đến Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) ngày 3/10, ông Artthakorn nhấn mạnh: “Thái Lan không còn là cường quốc du lịch nữa. Sự thay đổi của thị trường buộc chúng ta phải điều chỉnh tư duy. Đã đến lúc tập trung vào những thị trường thật sự có tiềm năng tăng trưởng”.

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Artthakorn đã công bố chính sách điều hành mới mang tên “Big Impact, Act Fast” (tác động lớn - hành động nhanh), yêu cầu ngành du lịch Thái Lan chuyển hướng chiến lược để thích ứng với bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong khu vực.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Artthakorn Sirilatthayakorn cho biết ông có kế hoạch thu hút thêm 2-3 triệu du khách Trung Quốc trong nhiệm kỳ 4 tháng của mình. Ảnh: Varuth Hirunyatheb.

Theo ông Artthakorn, dù lượng khách từ một số thị trường truyền thống đang giảm, Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm năng hàng đầu, và chính phủ đặt mục tiêu tăng thêm ít nhất 2-3 triệu khách Trung Quốc trong giai đoạn từ nay đến đầu năm sau.

Lãnh đạo ngành du lịch cho biết, Thái Lan sẽ tăng cường quảng bá thế mạnh quốc gia, như ẩm thực đặc trưng, văn hóa hiếu khách và trải nghiệm du lịch độc đáo, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và đối tác quốc tế.

Bộ Du lịch và TAT xác định 8 thị trường tăng trưởng cao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, UAE, Qatar và Jordan. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ duy trì đà tăng trưởng của các thị trường ổn định như Mỹ, châu Âu, Scandinavia, Nga và Ba Lan.

ông Artthakorn yêu cầu ngành du lịch làm việc quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm để vượt mục tiêu dự báo. Ảnh: Travel Weekly Asia.

Một trong những ưu tiên của chính phủ là phân bổ lại nguồn thu du lịch, khuyến khích du khách trong và ngoài nước ghé thăm các thành phố cấp hai - những điểm đến ít nổi tiếng nhưng có tiềm năng phát triển bền vững.

Theo TAT, năm 2025 Thái Lan dự kiến đón khoảng 33,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ so với 35,5 triệu lượt của năm 2024. Tuy nhiên, ông Artthakorn yêu cầu ngành du lịch làm việc quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm để vượt mục tiêu dự báo.

Song song với thu hút khách, Bộ Du lịch Thái Lan cũng đẩy mạnh nâng cấp hệ thống an toàn du lịch, thông qua ứng dụng “Thailand Tourist Police” và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hành vi bất thường, ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo du khách yên tâm khi đến Thái Lan.

Cuối cùng, Bộ trưởng Artthakorn khẳng định Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tổ chức thành công SEA Games lần thứ 33 vào quý IV năm nay. Ông Artthakorn cho rằng đây là cơ hội vàng để củng cố hình ảnh Thái Lan an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế.

“Nếu SEA Games diễn ra suôn sẻ, đó sẽ là thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới rằng Thái Lan đã sẵn sàng trở lại với diện mạo mới của một điểm đến an toàn và bền vững”, Bộ trưởng Artthakorn nhấn mạnh.