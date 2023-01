Tết vui 'bung nóc' với game Hội Du Xuân trên App HDBank

Khai xuân đón lộc “khủng” với game du xuân có 1-0 -2 của HDBank. Lì xì to hay nhỏ không chỉ do may mắn, mà còn phụ thuộc kỹ năng của người chơi.

Tăng niềm vui, thêm tài lộc cho khách hàng đầu Xuân Quý Mão, HDBank đã triển khai game Hội Du Xuân trên App HDBank. Tổng lì xì gần 2,3 tỷ đồng. Không đơn thuần là một trò chơi may rủi, người chơi có thể quyết định thắng thua bằng kỹ năng. Nhiều trò chơi dân gian như Nhảy bao bố, Đập niêu, Đi cầu Kiều được mô phỏng sống động, cùng giao diện game vô cùng đáng yêu chắc chắn sẽ làm siêu lòng người chơi ngay lần đầu tiên. Đi theo hành trình của 2 nhân vật Di và mèo Quý Mão, người chơi sẽ tham gia Nhảy bao bố, Đập niêu, Đi cầu Kiệu để tích luỹ điểm thưởng (Xu) và đổi các phần quà hấp dẫn. Khi đạt đủ lượng xu theo quy định, khách hàng sẽ nhận liền tay bao lì xì Lộc Phát, Thần Tài hoặc Ngũ Quý có giá trị từ 6.868 đến 99.999 đồng. Đây là những con số cầu chúc tài lộc, sung túc, thịnh vượng mà người Việt Nam yêu thích. Chơi càng nhiều, thưởng càng “đậm”, người chơi có cơ hội nhận thêm nhiều bao lì xì siêu “dày” từ 2 triệu đến 100 triệu đồng khi chiến thắng Top Tuần và Top Tháng. Khách hàng thắng Top Tuần sẽ nhận 3 mức thưởng Nhất, Nhì, Ba tương đương 10 triệu, 5 triệu và 2 triệu đồng. Các khách hàng vào “bảng phong thần” Top Tháng sẽ rinh ngay các bao lì xì 100 triệu, 50 triệu và 20 triệu theo xếp hạng Nhất, Nhì, Ba. Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào App HDBank lần đầu tiên trong ngày hoặc giao dịch nạp tiền điện thoại từ 100.000 đồng sẽ nhận 1 lượt chơi. Các giao dịch khác sẽ nhận được 2 lượt chơi, bao gồm: Mở thành công tài khoản eSkyone HDBank; Giao dịch thanh toán hóa đơn từ 200.000 đồng; Giao dịch đặt vé (vé tàu /vé xe/máy bay/khách sạn/xem phim); Giao dịch đặt hoa; Giao dịch thanh toán vé máy bay Vietjet Air, Giao dịch thanh toán QR từ 200.000 đồng. Với tinh thần “All in App HDBank”, đến nay, HDBank đã cung cấp dịch vụ ngân hàng số với hơn 100 tính năng và kết nối hơn 200 nhà cung cấp dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng chỉ trên một ứng dụng duy nhất. App HDBank được kiến tạo trở thành không gian giao dịch tài chính tiện lợi, thư giãn và mang đến sự thịnh vượng cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhân dịp đầu năm mới, HDBank đã triển khai chương trình tiết kiệm "Tết đến xuân sang - Lộc ngập tràn" từ tháng 12/2022 đến hết tháng 02/2023 với tổng giá trị giải thưởng gần 10 tỷ đồng. Chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiền trên Internet Banking, App HDBank và tại quầy. Điều kiện là khách hàng gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng. Sau mỗi lần gửi tiền, khách hàng sẽ được nhận 1 mã số để tham gia quay may mắn trúng thưởng vào cuối kỳ. Giải thưởng gồm 01 Giải Đặc biệt là Sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng; 01 Giải Nhất là Sổ tiết kiệm 300 triệu; 3 Giải Nhì là Sổ tiết kiệm 100 triệu; 05 Giải Ba là Sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng tiện dụng là Máy ép chậm, Máy hút bụi cầm tay, Bộ kềm Nghĩa VIP mạ vàng, Nón bảo hiểm thiếu nhi. Xem thêm thông tin chi tiết game HDBank Hội du xuân tại: https://hdbank.onelink.me/wxE4/rw81v9jz P.V