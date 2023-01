Tết nhân ái, gắn kết yêu thương của người lính Quân khu 1

TPO - Trong những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu tổ chức nhiều hoạt động hướng về người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, khu vực khó khăn với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Chăm lo hàng nghìn gia đình chính sách

Đại tá Đỗ Huy Khải - Trưởng phòng Dân vận Quân khu 1 cho biết, trong dịp Tết Quý Mão năm nay, cơ quan đã tham mưu xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức Tết quân dân mang ý nghĩa thiết thực.

Từ các nguồn quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ vốn tăng gia, sản xuất… các đơn vị đã huy động hơn 25 tỷ đồng tổ chức nhiều đoàn công tác thăm, tặng quà cho 2.521 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn thuộc 61 xã, thị trấn biên giới; tặng quà Tết cho gần 1 nghìn hộ nghèo đặc biệt khó khăn; 39 gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ khu vực Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công, 24 Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ cũng như các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng.

Theo chân đoàn công tác của Trung tướng Nguyễn Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Dương Đình Thông - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Kạn đúng vào dịp đầu xuân mới, chúng tôi càng thấu hiểu những khó khăn của đồng bào nơi đây.

Ông Trần Hồng Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng cho biết: Là địa phương có vinh dự được đón Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Cao Bằng hôm nay đã “thay da đổi thịt”, giàu hơn, đẹp hơn trước rất nhiều nhưng bà con nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn còn rất nhiều khó khăn.

“Việc Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu 1 hướng chủ trương tặng quà Tết đồng bào nghèo, khó khăn đã giúp bà con có được cái Tết đủ đầy hương vị cổ truyền dân tộc. Chúng tôi luôn trân quý tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 dành cho Cao Bằng”, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ.

Theo bà Đặng Thị Kiều Vân - Chủ tịch HĐND huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, những hoạt động thiết thực hướng về đồng bào nghèo, khó khăn nơi biên giới mà Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo LLVT thực hiện trong những năm qua đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con các dân tộc nơi đây.

Tết nhân ái gắn kết yêu thương

Tết quân dân trên địa bàn Quân khu 1 năm nay ngoài các hoạt động như gói bánh chưng, tặng quà, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, kết nghĩa, đốt lửa trại... Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo tổ chức “Tết nhân ái, bữa cơm 0 đồng, túi quà gắn kết yêu thương” để mang Tết ấm, Xuân vui đến với các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 91 và Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần Quân khu).

Bà Trần Thị An (70 tuổi, ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cũng như nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện quân y 110 không thể về nhà vì căn bệnh suy hô hấp, tràn dịch màng phổi 2 bên và suy tim độ 3. Nhận gói quà Tết do lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trao tặng, bà An xúc động nói: “Tôi bị bệnh không thể về ăn Tết cùng gia đình. Được cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện quan tâm, chăm lo vừa chữa bệnh, vừa tổ chức ăn Tết cho các bệnh nhân và người thân, tôi cảm động lắm”.

Trực tiếp chỉ đạo tổ chức “Tết nhân ái, bữa cơm 0 đồng” cho các bệnh nhân, Đại tá Trần Minh Toản - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 1 cho biết: Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị bằng nguồn tăng gia, sản xuất tại chỗ cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm sạch (gồm thịt lợn, thịt gà, giò, chả, bánh chưng xanh cùng các loại rau, củ, quả) cho Bệnh viện Quân y 110 và Bệnh viện Quân y 91 tổ chức ăn trong 3 ngày Tết cho hơn 200 bệnh nhân đang điều trị và hơn 150 người nhà bệnh nhân với định lượng mỗi suất ăn 180 nghìn đồng/người/ngày.

Để động viên bệnh nhân và người thân vượt qua khó khăn, sớm bình phục trở về với gia đình, các đơn vị còn tổ chức trang trí khuôn viên, hội trường với nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng xuân cho bệnh nhân và người thân vui xuân, đón giao thừa vui tươi, lành mạnh, thắm tình quân dân.

Với tinh thần lương y như từ mẫu, ngoài việc khám, chăm lo sức khoẻ cho người bệnh, các thầy thuốc áo trắng lại vào vai các chiến sĩ nuôi quân thực thụ. Việc nấu nướng, bày biện được thực hiện bằng cả tấm lòng nhiệt huyết với mong muốn chăm lo để bữa ăn quân dân trong những ngày tết được đủ đầy hương vị cổ truyền của dân tộc. Với những bệnh nhân nặng không thể rời giường bệnh, các thầy thuốc quân y mang khẩu phần ăn đến tận nơi để người bệnh ăn Tết.

Ở lại bệnh viện chăm lo người thân trong dịp Tết, ông Bàn Tiến Huyện (quê huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bày tỏ cảm xúc: “Được cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 tổ chức Tết nhân ái và bữa cơm 0 đồng, tôi thấy rất vui và ấm cúng như ở nhà. Chúng tôi rất biết ơn các anh bộ đội”.