Teen TP.HCM sôi nổi tham gia Ngày hội Học sinh Trung học Phổ thông

HHTO - Ngày 2/11 vừa qua, tại trường THPT Phú Nhuận (Phường Đức Nhuận, TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội Học sinh Trung học Phổ thông với nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích. Ngày hội đã thu hút hơn 3.000 người tham gia.

Không khí Ngày hội Học sinh Trung học Phổ thông đã diễn ra vô cùng sôi động với hàng loạt hoạt động hấp dẫn. Tại lễ khai mạc, các teen được thưởng thức những tiết mục nhảy hiện đại bùng nổ năng lượng, cùng lễ trao tặng 47 suất học bổng cho các học sinh giỏi, vượt khó trên địa bàn TP.HCM.

Điểm nhấn được mong chờ nhất ngày hội chính là khu vực trải nghiệm. Có ba khu vực chính là: Học sinh 3 tốt - Học đúng đam mê, Học sinh 3 tốt - Rèn luyện đạo đức, và Học sinh 3 tốt - Nâng cao thể lực. Mỗi khu vực sẽ có nhiều gian hàng và hoạt động trải nghiệm đa dạng cho teen tha hồ khám phá.

Ngày hội còn quy tụ nhiều CLB đến từ các trường THCS-THPT trên toàn TP.HCM, mang đến các sản phẩm, mô hình và hoạt động trải nghiệm cực kỳ sáng tạo. Từ các chủ đề đa dạng như vật lý, hóa học, giải trí,... mỗi CLB đều mang đến cho teen những trải nghiệm bổ ích và độc đáo có 1-0-2.

CLB Cuộn Len Mềm (THPT Bà Điểm) gây ấn tượng với những sản phẩm móc len thân thiện môi trường và mô hình chủ đề “Đại dương”. Gian hàng còn có vòng xoay may mắn để teen thử vận may và rinh quà về.

Bạn Phan Hoàng Hương Giang (lớp 12A3 - Trường THPT Bà Điểm) hào hứng chia sẻ: “Là CLB duy nhất đại diện trường tham dự, mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đến sự kiện hôm nay CLB chúng mình mong muốn truyền tải những thông điệp về bảo vệ môi trường tới các bạn khác”.

Trong khi đó, CLB Nghiên cứu Khoa học của THPT Phú Nhuận khiến nhiều teen trầm trồ với mô hình “Tim phổi” sinh động, chi tiết. Và độc đáo nhất là hoạt động “Bàn tay lửa” - nơi người tham gia được hướng dẫn tạo hiệu ứng bốc lửa trên chính đôi tay mình. Nhiều bạn sau khi thử cho tay mình "bốc cháy" đã cho biết có cảm giác như trở thành nhân vật chính trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Với những teen mê vẽ, khu vực sáng tạo nghệ thuật tại ngày hội chính là “thiên đường”. Ở khu vực này, các bạn được vẽ tự do với màu nước, hay vẽ chân dung chính mình lên tấm mica trong suốt. Sau khi hoàn thành, bạn có thể mang tác phẩm về làm khung tranh hoặc móc treo siêu xinh.

Teen đam mê công nghệ lắp ráp cũng được trực tiếp trải nghiệm hoạt động lắp ráp mô hình do Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng mang đến. Bạn Thùy Vân (12B9 - Trường Nguyễn Công Trứ) chia sẻ: “Trong số các hoạt động tại sự kiện mình thích nhất hoạt động này bởi mình được tự tay tiếp xúc, trải nghiệm để hiểu thêm về cơ chế của lắp ráp”.

Bên cạnh đó, khu gian hàng thư pháp cũng “đắt hàng” không kém khi thu hút đông đảo teen ghé thăm. Tại đây, các "thầy đồ" - không phải ai xa lạ, chính là các thầy cô - không chỉ tặng chữ và gửi gắm lời chúc ý nghĩa đến các bạn học sinh mà chính teen còn được tự tay thử viết thư pháp nữa đó.

Gian hàng từ các trường đại học cũng cực kỳ sôi nổi với những trò bốc thăm trúng thưởng hay vòng quay may mắn, cho teen tha hồ thử vận may và rinh về hàng loạt món quà xinh xắn làm kỷ niệm.

Khép lại ngày hội là phần thi Vũ Điệu Thanh Xuân, nơi các đội thể hiện tài năng văn nghệ qua những tiết mục nhảy hiện đại, dân gian, truyền thống. Các tiết mục hấp dẫn, sôi động, tràn đầy năng lượng khiến các teen dưới khán đài liên tục hò reo.

Ngày hội Học sinh Trung học Phổ thông không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn là dịp để teen học hỏi, giao lưu cùng bạn bè từ nhiều trường, nhiều CLB khác nhau. Từ đó, mỗi học sinh có thêm động lực rèn luyện để trở thành “Học sinh 3 tốt” - học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt; để phát triển toàn diện và tự tin hơn trên hành trình của mình.