Tecco Benhill tiếp tục giúp nhà đầu tư 'thu lời' nhờ chính sách tốt

Tecco miền Bắc là một thương hiệu uy tín với hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản. Theo đó, doanh nghiệp này đã phát triển các dự án trải dài từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Nguyên… tạo nên chuỗi dự án uy tín tại miền Bắc. Cùng với đó là đông đảo các cư dân và nhà đầu tư thân thiết, đã và đang “theo dấu” các sản phẩm của Chủ đầu tư này trong suốt thời gian qua.

Những dự án “sinh lời thật” mang thương hiệu Tecco Hà Nội

Công ty CP Tổng công ty Tecco Hà Nội - thành viên thuộc Tecco Group, đã phát triển hàng loạt các dự án thành công tại miền Bắc như: KĐT Tecco Vinh Tân, KĐT Tecco Quang Trung (Nghệ An), Tecco Center Point (Thanh Hóa), Tecco Skyville, Tecco Diamond, Tecco Garden (Hà Nội), Tecco Elite City (Thái Nguyên), ... Theo đó, các sản phẩm của Chủ đầu tư Tecco Hà Nội đều có một định hướng chung: Bán giá trị thật, mang tới tay khách hàng những sản phẩm tỉ mỉ về chất lượng nhưng giá thành luôn “mềm” hơn so với khu vực.

Như vậy, đối với các khách hàng mua để ở, họ được sở hữu những tài sản tăng giá bền vững. Còn đối với các khách hàng đầu tư, ngoài tiềm năng tăng giá, họ còn có thể cho thuê căn hàng tháng với dòng tiền rất tốt và ổn định. Từ đó đã tạo nên một hệ thống khách hàng thân thiết, gắn bó với thương hiệu và các sản phẩm của chủ đầu tư Tecco tại miền Bắc.

Cụ thể, năm 2009 Chủ đầu tư bén duyên với Nghệ An triển khai thành công dự án KĐT Tecco Vinh Tân và sau đó là hàng loạt dự án tại địa phương này như Tecco Quang Trung, Tecco Green View…Tiếp theo đó, dự án Tecco Center Point Thanh Hóa ghi nhận mức giá từ khoảng 23 triệu/m2 nay đã lên 35-36 triệu/m2. Tại Hà Nội, Tecco Garden (Thanh Trì, Hà Nội) được chào bán với mức giá chỉ từ 23 triệu đồng/m², nhưng chỉ sau gần 2 năm đã tăng trưởng lên 45 - 50 triệu đồng/m². Hay như Tecco Elite City – tổ hợp căn hộ cao cấp bậc nhất tại Thái Nguyên, 100% khách hàng mua căn hộ tại đây đều có lãi, từ việc cho thuê căn hộ mức 9-12 triệu/căn/tháng và mức giá khởi điểm rất tốt nên biên độ tăng giá còn nhiều.

Nhiều cư dân, khách hàng đồng hành và đầu tư thắng lợi với sản phẩm của Tecco miền Bắc

Thực tế cho thấy, các dự án này đều có giá trị đầu tư bền vững và mức sinh lời ấn tượng. Nhiều khách hàng mua ở giai đoạn đầu đã thu được lợi nhuận từ cho thuê và tăng giá trị từ 40% – 100% vốn đầu tư chỉ sau vài năm, nhờ khả năng chọn vị trí chiến lược, nắm bắt đúng thời điểm đầu tư và nhu cầu thị trường.

Đồng hành chiến lược cùng chủ đầu tư là Đất Xanh Miền Bắc, đơn vị luôn đưa ra những chính sách bán hàng hấp dẫn như: Chính sách cam kết thuê lại, cam kết mua lại căn hộ, hỗ trợ lãi suất… giúp khách hàng sở hữu dễ dàng hơn những sản phẩm mang “giá trị thực chất” của chủ đầu tư Tecco Hà Nội.

Chị Thanh Thảo - Nhà đầu tư đã đi cùng Đất Xanh Miền Bắc tại 2 dự án của thương hiệu Tecco chia sẻ: “Phải tự tin vào uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, nền giá và tiềm năng dự án như thế nào thì 1 đơn vị phát triển kinh doanh như Đất Xanh Miền Bắc mới dám đưa ra những chính sách cam kết mà rất ít đơn vị làm được. Với Tecco Elite City Thái Nguyên, tôi được cam kết thuê lại căn hộ trong 2 năm và thậm chí là mua lại nguyên giá, bao phí chuyển nhượng sau 2 năm. Với Tecco Garden Hà Nội, tôi cũng thắng lớn bởi giá trị hiện tại đã gấp đôi so với thời điểm tôi mua.”

Từ những minh chứng đầu tư chắc thắng đó, Tecco Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn tại thị trường phía Nam với Tecco Benhill. Dự án hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “điểm neo” dòng tiền của giới đầu tư, đặc biệt các cư dân, các khách hàng đã từng đầu tư thành công sản phẩm của Tecco.

Tecco Benhill - “điểm neo” dòng tiền tiếp theo của khách hàng Miền Bắc

Tecco Benhill tọa lạc tại đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao - vị trí trung tâm vùng kinh tế và thủ phủ công nghiệp phía Đông Bắc TP.HCM. Trong vòng bán kính 3km quanh dự án là Aeon Mall, bệnh viện Columbia, bệnh viện Đa khoa An Phú, và các khu công nghiệp VSIP, VSIP 1, Việt Hương, Sóng Thần… với hàng chục nghìn chuyên gia, quản lý cấp cao và nhân lực chất lượng. Bởi thế, Tecco Benhill không chỉ thu hút khách hàng bởi nhu cầu mua ở thực mà còn đầu tư sinh lời từ cho thuê và gia tăng giá trị.

Tiến độ thực tế dự án Tecco Benhill

Hiện tại, dự án đã xây xong phần thô và đang triển khai hoàn thiện các bước cuối cùng để về đích bàn giao nhà vào cuối năm. Đây cũng là dự án hiếm hoi được bàn giao vào cuối năm nay tại khu Đông TP. HCM. Nhiều khách hàng sau khi “mục sở thị” căn hộ thực tế đều đánh giá cao chất lượng bàn giao vượt mong đợi: thiết kế thông thoáng, tối ưu diện tích sử dụng, hệ thống vật liệu và thiết bị đạt chuẩn.

Tecco Benhill đang sở hữu nền giá “mềm” nhất thị trường bất động sản phía Đông TP HCM. Hiện nay, dự án có mức giá khoảng 2 tỷ/căn 2PN. Với chính sách bán hàng hấp dẫn, khách hàng chỉ cần bỏ vốn tự có 20% (tương đương 400 triệu/căn 2 phòng ngủ) và được nhận chính sách cam kết thuê lại trong vòng 2 năm, cũng như được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Như vậy, với chính sách này, đến khi nhận nhà, khách hàng không cần phải bỏ thêm đồng vốn nào.

Phối cảnh dự án Tecco Benhill

Hiện nay, thị trường bất động sản TP.HCM đang rất sôi động và thu hút rất nhiều nhà đầu tư miền Bắc dành sự quan tâm. Trong khi tại Hà Nội, mức giá trung bình của chung cư đang được neo cao ở mức 80 triệu/m2 thì với mức đơn giá từ 35,5 triệu/m2 như Tecco Benhill tại TP. Hồ Chí Minh được coi là tuyệt chủng.

Như vậy, mức giá này hiện tại rất hấp dẫn và được dự đoán tiềm năng tăng trưởng giá còn nhiều. Đặc biệt, các dự án có pháp lý đầy đủ minh bạch, nằm giữa lõi dân cư và công nghiệp có thể khai thác tạo dòng tiền cho thuê sinh lời ngay như Tecco Benhill sẽ là bảo chứng lợi nhuận cho các nhà đầu tư.