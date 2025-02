Taylor Swift thảm bại

Tối 2/2 (giờ địa phương), mặc dù bị lu mờ bởi trò lố trên thảm đỏ của vợ chồng Kanye West, Lễ trao giải Grammy lần thứ 67 cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ trao hết các giải thưởng cho những nghệ sĩ mà ban tổ chức thấy xứng đáng.

Mang về nhà nhiều kèn vàng nhất là Kendrick Lamar. Anh giành được tổng cộng 5 giải thưởng, hai trong số đó thuộc Top 4 hạng mục quan trọng nhất. Đó là Bài hát của năm và Bản thu âm của năm cho Not Like Us, ca khúc diss (công kích) Drake. Những chiến thằng còn lại bao gồm Video ca nhạc hay nhất, Trình diễn rap xuất sắc nhất và Bản rap hay nhất.

Giải thưởng lớn nhất là Album của năm thuộc về Cowboy Carter của Beyoncé. Dù sở hữu nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại, với 32 kèn vàng (tính đến năm 2024), đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1981 được vinh danh ở hạng mục Album của năm. Beyoncé là nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên trong thế kỷ 21, đồng thời là nghệ sĩ da màu đầu tiên từng đạt thành tựu này, sau Lauryn Hill, Natalie Cole và Whitney Houston.

Thành tích này gợi nhớ đến bài phát biểu gây tranh cãi của Jay-Z, chồng Beyoncé, tại lễ trao giải 2024. Thời điểm đó, khi lên sân khấu nhận giải Dr. Dre Global Impact Award vì những đóng góp cho ngành công nghiệp âm nhạc, nam rapper bày tỏ sự bất bình vì vợ mình chưa bao giờ chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất, Album của năm, dù có nhiều giải Grammy hơn bất kỳ ai. Hành động này khiến anh bị chỉ trích thiếu tinh tế với Taylor khi cô là chủ nhân giải thưởng vào năm đó.

Năm nay, giọng ca Halo không chỉ hoàn thành ước nguyện, mà còn củng cố vị thế số một của mình tại sự kiện âm nhạc uy tín bậc nhất thế giới khi bổ sung thêm 3 kèn vàng (có thêm Album nhạc đồng quê hay nhất và Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất).

Phát biểu sau khi nhận giải Album của năm, Beyoncé bắt đầu bằng việc tôn vinh những người lính cứu hỏa giữ cho mọi người được an toàn sau thảm họa cháy rừng ở Los Angeles.

“Tôi chỉ cảm thấy trọn vẹn và vinh dự. Đã nhiều, rất nhiều năm trôi qua, tôi chỉ muốn cảm ơn Grammy, các nhạc sĩ, cộng tác viên, nhà sản xuất và tất cả nỗ lực. Tôi muốn dành tặng điều này cho cô Martell (người tiên phong trong dòng nhạc đồng quê da đen tên là Linda Martell). Hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước và mở những cánh cửa. Chúa phù hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn”, Beyoncé nói.

Giải thưởng lớn cuối cùng, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, gọi tên Chappell Roan. Kết quả này không khó đoán khi giọng ca sinh năm 1998 từng vượt mặt cả Beyoncé và Taylor Swift trong nhiều bảng xếp hạng Ca khúc của năm do các tờ báo Âu - Mỹ bình chọn vào cuối năm 2024.

Gây bất ngờ nhất phải kể đến Taylor Swift. Dù có đến 6 đề cử lẫn album bán chạy nhất năm 2024, The Tortured Poets Department, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn trắng tay.

Ngoài các giải thưởng mất vào tay Kendrick Lamar (Bài hát của năm, Bản thu âm của năm và Video ca nhạc hay nhất) và Beyoncé (Album của năm), Taylor còn thất bại trước người em thân thiết Sabrina Carpenter ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc nhất và Lady Gaga - Bruno với Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất.

Không có giải thưởng mang về, Taylor không tỏ ra khó chịu hay hằn học. Thay vào đó, cô được thấy nâng ly chúc mừng Jay-Z khi vợ anh được xướng tên ở hạng mục Album của năm. Cô cũng tươi cười rạng rỡ khi lên sân khấu trao giải Album nhạc đồng quê hay nhất cho Beyoncé.

Thái độ này nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Họ nhận xét nữ ca sĩ sinh năm 1989 thể hiện được tinh thần "fair-play" trong cuộc đua âm nhạc, khác hẳn với Jay-Z vào năm 2024.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bất bình thay Taylor Swift vì bị ban tổ chức Grammy 2025 phớt lờ dù có album lập kỷ lục doanh thu.

Danh sách người chiến thắng giải thưởng quan trọng tại Grammy 2025

Album của năm: Beyoncé - Cowboy Carter

Thu âm của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bài hát của năm: Kendrick Lamar - Not Like Us

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Chappell Roan

Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất: Sabrina Carpenter - Espresso

Album nhạc Pop hay nhất: Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

Bản thu âm nhạc Pop Dance hay nhất: Charli xcx - Von Dutch

Album nhạc Dance/Electronic hay nhất: Charli xcx - Brat

Trình diễn nhạc Rock hay nhất: The Beatles – Now and Then

Video ca nhạc hay nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Trình diễn Rap xuất sắc nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Bài hát rap hay nhất: Kendrick Lamar - Not Like Us

Album Rap hay nhất: Doechii - Alligator Bites Never Heal

Album nhạc đồng quê hay nhất: Beyonce - Cowboy Carter

Trình diễn đơn ca nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Chris Stapleton - It Takes A Woman

Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Beyonce hợp tác với Miley Cyrus - II Most Wanted

Bài hát đồng quê hay nhất: Kacey Musgraves - The Architect

Album nhạc Pop Latin hay nhất: Shakira - Las Soones Ya No Lloran

Nhà sản xuất của năm, phi cổ điển: Dan Nigro