Taylor Swift nói bí mật trên sân khấu Grammy khiến mạng xã hội tê liệt

Tối 4/2 (giờ địa phương), tại Crypto.com Arena ở Los Angeles, các hạng mục của Giải Grammy thường niên lần thứ 66 lần lượt tìm thấy chủ nhân.

Taylor Swift giành được tượng vàng Grammy lần thứ 13 và 14 trong sự nghiệp với giải Album giọng Pop xuất sắc nhất và Album của Năm cho Midnights. Cô đánh bại các đối thủ nặng ký khác là Ed Sheeran - (Subtract), Kelly Clarkson - Chemistry, Miley Cyrus - Endless Summer Vacation, và Olivia Rodrigo - Guts. Taylor Swift làm nên lịch sử khi giành được giải Album của năm lần thứ 4 - thành tích mà chưa nữ ca sĩ nào đạt được.

Xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy trắng như trang phục cô dâu của Schiaparelli Couture để nhận tượng vàng thứ 13, Taylor phát biểu: “Được rồi, đây là giải Grammy thứ 13 của tôi. Đó là con số may mắn của tôi. Tôi không biết tôi từng nói với các bạn điều đó chưa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia vì đã bỏ phiếu cho tôi, nhưng tôi biết cách mà Viện bình chọn là phản ánh trực tiếp niềm đam mê của người hâm mộ”.

Nhân dịp đặc biệt này, “Công chúa nhạc đồng quê” bày tỏ sự cảm ơn đến fan thông qua việc tiết lộ bí mật giấu kín suốt 2 năm qua. Người đẹp sinh năm 1989 tuyên bố phát hành album mới vào 19/4, có tên gọi là The Tortured Poets Department.

Vài phút sau bài phát biểu, Taylor chia sẻ bức ảnh bìa của album lên Instagram. Bức ảnh đen - trắng cho thấy nữ ca sĩ mặc nội y đen gợi cảm nằm trên giường, kèm theo chú thích: “Tất cả đều công bằng trong tình yêu và thơ ca... Album mới The Tortured Poets Department. Ra mắt ngày 19/4”.

Tiết lộ này lớn đến mức người hâm mộ đồng loạt đổ xô vào tài khoản cá nhân của Taylor Swift khiến nó bị tê liệt tạm thời. Theo Daily Mail, bài đăng đạt 2,2 triệu lượt Thích chỉ sau 5 phút. Con số này lên tới 7,5 triệu sau một giờ đăng tải.

Miley Cyrus cũng gây sốc khi đánh bại Taylor Swift để trở thành nghệ sĩ được xướng tên đầu tiên trong lễ trao giải Grammy 2024. Giọng ca sinh năm 1992 chiến thắng ở hạng mục Màn trình diễn solo Pop xuất sắc nhất với bản hit “cà khịa” chồng cũ - Flowers.

Trên sân khấu, Miley cho biết không chỉ hạnh phúc vì có giải mang về, mà còn bởi người trao tượng vàng cho cô là diva Mariah Carey.

Chưa dừng lại ở đó, Flowers tiếp tục mang về cho Miley giải thưởng quan trọng thứ hai là Thu âm của năm.

Một trong hạng mục quan trọng nhất sự kiện là Bài hát của năm thuộc về Billie Eilish và anh trai Finneas. Ca khúc nhạc phim của bom tấn điện ảnh Barbie, What Was I Made For?, mang về cho họ vinh dự này.

Trong khi đó, SZA là nghệ sĩ thắng đậm nhất với 3 giải Grammy, gồm: Bài hát R&B xuất sắc nhất (Snooze), Album R&B đương đại xuất sắc nhất (SOS) và Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất (hát Ghost in the Machine cùng Phoebe Bridgers)… Tuy nhiên, người giành được nhiều giải thưởng nhất lễ trao giải không phải SZA mà là bạn đồng diễn của cô với 4 cúp, trong đó 3 cúp có được cùng nhóm nhạc Boygenius, cái còn lại nhận cùng SZA.

Ngay từ khi công bố đề cử đến khi trao giải, Grammy 2024 được đánh giá đêm nhạc do các nữ ca sĩ thống trị.

Danh sách những người chiến thắng giải thưởng quan trọng tại Grammy 2024

Album của năm

Boygenius - The Record

Janelle Monáe - The Age of Pleasure

Jon Batiste - World Music Radio

Lana Del Rey - Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo - Guts

SZA - SOS

Taylor Swift - Midnights

Thu âm của năm

Billie Eilish - What Was I Made For? (From the Motion Picture “Barbie”)

Boygenius - Not Strong Enough

Jon Batiste - Worship

Miley Cyrus - Flowers - WINNER

Olivia Rodrigo - Vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Victoria Monét - On My Mama

Bài hát của năm

Billie Eilish - What Was I Made For? (nhạc phim Barbie) - WINNER

Dua Lipa - Dance the Night (From Barbie the Album)

Jon Batiste - Butterfly

Lana Del Rey - A&W

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - Vampire

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét - WINNER

The War and Treaty

Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất

Billie Eilish - What Was I Made For?

Doja Cat - Paint the Town Red

Miley Cyrus - Flowers - WINNER

Olivia Rodrigo - Vampire

Taylor Swift - Anti-Hero

Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất

Labrinth Featuring Billie Eilish - Never Felt So Alone

Lana Del Rey Featuring Jon Batiste - Candy Necklace

Miley Cyrus Featuring Brandi Carlile - Thousand Miles

SZA Featuring Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine - WINNER

Taylor Swift Featuring Ice Spice - Karma

Album giọng Pop truyền thống xuất sắc nhất

Bruce Springsteen - Only the Strong Survive

Laufey - Bewitched - WINNER

Liz Callaway - To Steve With Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim

Pentatonix - Holidays Around the World

Rickie Lee Jones - Pieces of Treasure

Various - Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3

Album giọng Pop xuất sắc nhất

Ed Sheeran - - (Subtract)

Kelly Clarkson - Chemistry

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo - Guts

Taylor Swift - Midnights - WINNER

Thu âm nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất

Aphex Twin - Blackbox Life Recorder 21f

Disclosure - Higher Than Ever Before

James Blake - Loading

Romy & Fred Again.. - Strong

Skrillex, Fred Again.. & Flowdan - Rumble - WINNER

Thu âm nhạc Pop Dance xuất sắc nhất

Bebe Rexha & David Guetta - One in a Million

Calvin Harris Featuring Ellie Goulding - Miracle

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray - Baby Don’t Hurt Me

Kylie Minogue - Padam Padam - WINNER

Troye Sivan - Rush

Album nhạc Dance/điện tử xuất sắc nhất

James Blake - Playing Robots Into Heaven

The Chemical Brothers - For That Beautiful Feeling

Fred Again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022) - WINNER

Kx5 - Kx5

Skrillex - Quest for Fire

Trình diễn Rock xuất sắc nhất

Arctic Monkeys - Sculptures of Anything Goes

Black Pumas - More Than a Love Song

Boygenius - Not Strong Enough - WINNER

Foo Fighters - Rescued

Metallica - Lux Æterna

Bài hát Rock xuất sắc nhất

Boygenius - Not Strong Enough - WINNER

Foo Fighters - Rescued

Olivia Rodrigo - Ballad of a Homeschooled Girl

Queens of the Stone Age - Emotion Sickness

The Rolling Stones - Angry

Album Rock xuất sắc nhất

Foo Fighters - But Here We Are

Greta Van Fleet - Starcatcher

Metallica - 72 Seasons

Paramore - This Is Why - WINNER

Queens of the Stone Age - In Times New Roman…

Trình diễn R&B xuất sắc nhất

Chris Brown - Summer Too Hot

Coco Jones - ICU - WINNER

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley - Back to Love

SZA - Kill Bill

Victoria Monét - How Does It Make You Feel

Bài hát R&B xuất sắc nhất

Coco Jones - ICU

Halle - Angel

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley - Back to Love

SZA - Snooze - WINNER

Victoria Monét - On My Mama

Album R&B xuất sắc nhất

Babyface - Girls Night Out

Coco Jones - What I Didn’t Tell You (Deluxe)

Emily King - Special Occasion

Summer Walker - Clear 2: Soft Life EP

Victoria Monét - Jaguar II - WINNER

Trình diễn Rap xuất sắc nhất

Baby Keem Featuring Kendrick Lamar - The Hillbillies

Black Thought - Love Letter

Coi Leray - Players

Drake & 21 Savage - Rich Flex

Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers - WINNER

Bài hát Rap xuất sắc nhất

Doja Cat - Attention

Drake & 21 Savage - Rich Flex

Killer Mike Featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers - WINNER

Lil Uzi Vert - Just Wanna Rock

Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua - Barbie World [From Barbie the Album]

Album Rap xuất sắc nhất

Drake & 21 Savage - Her Loss

Killer Mike - Michael - WINNER

Metro Boomin - Heroes & Villains

Nas - King’s Disease III

Travis Scott - Utopia

Trình diễn solo đồng quê xuất sắc

Brandy Clark - Buried

Chris Stapleton - White Horse - WINNER

Dolly Parton - The Last Thing on My Mind

Luke Combs - Fast Car

Tyler Childers - In Your Love

Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc nhất

Brothers Osborne - Nobody’s Nobody

Carly Pearce Featuring Chris Stapleton - We Don’t Fight Anymore

Dierks Bentley Furingeat Billy Strings - High Note

Jelly Roll With Lainey Wilson - Save Me

Vince Gill & Paul Franklin - Kissing Your Picture (Is So Cold)

Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves - I Remember Everything - WINNER

Bài hát đồng quê xuất sắc nhất

Brandy Clark - Buried

Chris Stapleton - White Horse - WINNER

Morgan Wallen - Last Night

Tyler Childers - In Your Love

Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves - I Remember Everything

Album đồng quê xuất sắc nhất

Brothers Osborne - Brothers Osborne

Kelsea Ballerini - Rolling Up the Welcome Mat

Lainey Wilson - Bell Bottom Country - WINNER

Tyler Childers - Rustin’ in the Rain

Zach Bryan - Zach Bryan

Trình diễn Jazz xuất sắc nhất

Adam Blackstone Featuring The Baylor Project & Russell Ferranté - Vulnerable (Live)

Fred Hersch & Esperanza Spalding - But Not for Me

Jon Batiste - Movement 18’ (Heroes)

Lakecia Benjamin - Basquiat

Samara Joy - Tight - WINNER

Album giọng Jazz xuất sắc nhất

Cécile McLorin Salvant - Mélusine

Fred Hersch & Esperanza Spalding - Alive at the Village Vanguard

Gretchen Parlato & Lionel Loueke - Lean In

Nicole Zuraitis - How Love Begins - WINNER

Patti Austin Featuring Gordon Goodwin’s Big Phat Band - For Ella 2

Video âm nhạc xuất sắc nhất

The Beatles - I’m Only Sleeping - WINNER

Billie Eilish - What Was I Made For [From the Motion Picture “Barbie”]

Kendrick Lamar - Count Me Out

Troye Sivan - Rush

Tyler Childers - In Your Love

Nhạc phim xuất sắc nhất

David Bowie - Moonage Daydream - WINNER

Kendrick Lamar - Live From Paris, the Big Steppers Tour

Lewis Capaldi - How I’m Feeling Now

Little Richard - I Am Everything

Tupac Shakur - Dear Mama