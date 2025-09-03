Tarot tuần này: Thiên Yết nhận được cảnh báo, Bảo Bình tăng hiệu suất bất ngờ

HHTO - Bài Tarot và bài trà tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào dễ bị quá tải và “bùng cháy” trong tuần này để thả lỏng tâm trí hơn.

Thiên Bình

Thiên Bình có thể đang gánh chịu một áp lực nào đó ở trong tuần này. Có thể là trách nhiệm trong công việc, áp lực từ gia đình, mối quan hệ hoặc áp lực về tài chính. Nếu cảm thấy quá sức, Thiên Bình nên học cách kêu gọi sự giúp đỡ và tin tưởng ở người khác để giảm bớt áp lực. Đừng cố gắng tự xoay sở hoặc giải quyết nó một mình.

Một kế hoạch nào đó của Thiên Bình có thể sẽ không được như dự kiến và cần thêm các phương án thay đổi để có thể “chữa cháy” cho tình huống này. Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để Thiên Bình có thể bắt tay vào hòa giải hoặc tháo gỡ một khúc mắc đã cũ.

Thiên Yết

Thiên Yết có thể có những cảm giác bùng cháy lửa giận hoặc bị cuốn vào những vấn đề rắc rối, mâu thuẫn trong tuần này. Đôi khi những lá bài ở đây cũng ám chỉ một khó khăn trong tài chính, liên quan tới việc thiếu hụt hoặc mất mát một khoản tiền lớn. Tuy nhiên Thiên Yết phải biết rằng vấn đề này chỉ là tạm thời và trong suy nghĩ cũng nên có kế hoạch để thay đổi, chuẩn bị cho tương lai.

Đặc biệt với những Thiên Yết nào đang có dấu hiệu về việc mất kết nối với bản thân, mất định hướng, cảm thấy lạc lõng không biết phấn đấu vì điều gì,... Đây là thời điểm Thiên Yết nhận được “cảnh báo” về việc cần phải sống có kế hoạch hơn. Có thể khi bắt đầu một kế hoạch mới, Thiên Yết sẽ có thứ cần tập trung và biết cách điều chỉnh lại cảm xúc.

Nhân Mã

Nhân Mã đã làm khá tốt trong giai đoạn trước và giờ đây là thời điểm công việc đi vào nề nếp. Mọi thứ có một sự ổn định và thậm chí Nhân Mã sẽ nhận được một món quà tặng từ ai đó. Đây có thể là một hình thức tri ân, công nhận,... Món quà này dù dưới hình thức tinh thần hay vật chất cũng đều đại diện cho tình cảm, sự quan tâm sâu sắc từ phía người tặng.

Đây cũng là những tín hiệu rất tốt trong câu chuyện tình cảm. Một số Nhân Mã sẽ nhận được quà từ người yêu. Ngoài ra Nhân Mã còn được nhắc nhở cần lưu ý nhiều hơn đến sức khỏe, chăm sóc tốt hơn cho bản thân.

Ma Kết

Ma Kết có thể cần phải giải quyết một số câu chuyện hoặc vướng mắc đã tồn tại từ lâu mà bây giờ mới xuất hiện trở lại. Vấn đề này có thể gây ra khó khăn nhưng đây cũng là tình huống tạm thời, thậm chí cũng có thể được giải quyết thông qua thời gian.

Ở đây có một lá bài đại diện cho việc Ma Kết sẽ có được thành công ở một số khía cạnh nào đó. Hãy cởi mở hơn để đón nhận thành công này đến từ bất kỳ khía cạnh nào. Một số Ma Kết có thể gặp lại một đối tượng cũ. Ai đó có mối quan hệ tốt theo năm tháng có thể sẽ trợ giúp cho Ma Kết nhưng cũng cần lưu ý thêm về việc ai đó có thể sẽ cố ý chia rẽ mối quan hệ hoặc tranh giành thứ mà Ma Kết muốn.

Bảo Bình

Bảo Bình dường như có thật nhiều năng lượng để thực hiện nhiều mục tiêu cùng một lúc trong tuần này. Tiến độ công việc cũng như những sự kiện trong tuần có thể sẽ nhanh và dày đặc đến một mức bất ngờ. Tuy nhiên điều này không khiến Bảo Bình trở nên mệt mỏi, thậm chí còn tạo dựng cho Bảo Bình thành công trong giai đoạn sắp tới.

Khó khăn cũng có thể được giải quyết, chướng ngại có thể cũng nhanh chóng được dẹp bỏ. Bảo Bình có thể sẽ hội ngộ và gặp gỡ với những người bạn bè thân thiết cũng như dành nhiều thời gian cho gia đình. Đây sẽ là một tuần năng suất của Bảo Bình.

Song Ngư

Tuần này Song Ngư có dư năng lượng để xử lý hết những vấn đề cần giải quyết, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh hoặc giúp đỡ họ. Song Ngư trở nên nhanh nhẹn, quyết đoán và lèo lái sự kiện trong tuần diễn ra mượt mà và nằm trong tầm kiểm soát. Trong tình huống nếu như Song Ngư còn chưa biết giải quyết ra sao thì dường như những bí mật cũng sẽ được “vén màn”, những “con đường mờ sương” cũng sẽ được hiện rõ, để Song Ngư có thể tiếp tục tiến lên về phía trước.

Những vấn đề về mối quan hệ, tình cảm lãng mạn cũng là một chủ đề mà Song Ngư quan tâm trong giai đoạn này. Song Ngư đã ở trong một mối quan hệ có thể sẽ có những buổi hẹn hò lãng mạn hoặc nhận được những tình cảm, sự quan tâm ấm áp từ phía đối phương. Những chú Cá độc thân khác có thể cũng bắt đầu tìm hiểu một ai đó.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo