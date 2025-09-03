Tarot tuần này: Kim Ngưu gấp đôi may mắn, Sư Tử cần kế hoạch để đi đường dài

HHTO - Khám phá xem các lá bài Tarot và bài trà tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào cần suy nghĩ lại trước khi vội từ bỏ, cung nào tránh tự tin thái quá nhé!

Bạch Dương

Tuần này Bạch Dương cần lưu ý đề phòng và bảo vệ năng lượng, giá trị của bản thân. Bạch Dương nên biết cách giữ giới hạn hoặc đặt ra những ranh giới, tạo ra những chiếc khiên để bảo vệ bản thân mình trước những sự công kích cá nhân hoặc vụ lợi.

Bên cạnh đó nếu Bạch Dương đang có những sự không hài lòng nhất định, thất vọng hoặc muốn từ bỏ trong tuần này thì cũng cần thêm thời gian để suy xét. Có một lời nhắc về việc nên trân trọng những gì đang có hiện tại.

Kim Ngưu

Kim Ngưu đang nhận được gấp đôi may mắn trong tuần này, với cả hai lá bài trà đều nói về sự may mắn và vận mệnh tốt đang đứng về phía bạn. Cả lá bài tarot cũng đem lại thông điệp về niềm tin, hy vọng và tương lai lạc quan trong giai đoạn mới. Ngoài ra tín hiệu cũng đại biểu trong câu chuyện tiền bạc, tình cảm, cũng có nhiều thông tin tốt lành đến với Kim Ngưu.

Song Tử

Năng lượng “chiến thần giao tiếp” đứng về phía Song tử trong tuần này. Bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu tốt bao gồm cả vật chất, sự tín nhiệm, ủng hộ và lấy được lòng người khác.

Tuy nhiên điều này cũng không kéo dài mãi mãi. Những sự thay đổi luôn có thể xảy ra. Vì vậy trong giai đoạn tới cũng có thể Song Tử sẽ đối mặt với những thử thách khó khăn hơn, nhằm mục đích làm nên một địa vị hoặc xây dựng cho Song Tử một phiên bản có giá trị cao hơn.

Cự Giải

Tuần này là thời điểm Cự Giải được nhắc nhở về việc cần phải chăm chỉ làm việc hơn, chú tâm đến những vấn đề còn dang dở và đưa ra quyết định cuối cùng cho vấn đề mà Cự Giải đã phân vân và cân nhắc cũng như phí hoài thời gian trong bấy lâu nay.

Một điều khác nữa cần lưu ý là về việc ai đó đang ngấm ngầm quan sát cũng như chực chờ bạn sẽ làm sai điều gì đó để có thể gây ảnh hưởng không tốt dành cho bạn. Ngoài ra, một kỳ nghỉ lễ hoặc một cuộc hội họp bạn bè đang rất đáng mong chờ đang chờ đợi Cự Giải. Có thể rơi vào vào khoảng thời gian cuối tháng. Đây có thể là thời điểm để Cự Giải xả hơi và nạp năng lượng.

Sư Tử

Sư Tử dường như đang rất tập trung cho bản thân: phát triển sự nghiệp hoặc phát triển những mục tiêu cá nhân, xây dựng những thành tựu,... Một cánh cửa mới, hành trình mới, một khởi đầu mới cũng như những sự sáng tạo và ý tưởng mới đang chờ đợi Sư Tử thực hiện hóa. Tuy nhiên, có thể Sư Tử cũng đang hơi bỏ bê sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của bản thân.

Việc nỗ lực và xây dựng cho mình những thành tựu, bắt đầu tập trung từ nền móng trước là một điều tốt. Tuy nhiên điều này đòi hỏi kế hoạch để có thể đi đường dài. Sư Tử không nên đi theo hướng làm việc hết sức trong thời gian ngắn để rồi cũng mất thời gian để hồi phục năng lượng.

Xử Nữ

Xử Nữ đang ấp ủ nhiều kế hoạch cũng như dự định để có thể thực hiện hóa những ý tưởng trong đầu và lên kế hoạch cho bản thân trong giai đoạn mới. Điều này khiến Xử Nữ hết sức hào hứng và phấn khích để có thể bắt tay vào phát triển tương lai của bản thân. Xử Nữ cũng biết rằng mình đang leo lên những nấc thang để có thể đi tới một nơi cao hơn, nơi đỉnh vinh quang mà mình mong muốn.

Tuy nhiên Xử Nữ cần cẩn thận, không nên quá chủ quan cũng như quá tự tin vào bản thân để tránh trường hợp thiếu sáng suốt hoặc gây tổn hại đến mối quan hệ. Ngoài ra, lá bài này cũng có thể ám chỉ việc nên cẩn thận với một ai đó đang cư xử quá tự mãn trong giai đoạn này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo