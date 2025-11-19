Tarot tuần này: Sư Tử cảm nhận sự yêu thương, Song Tử vượt qua thử thách

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cung nào có một tuần nhiều chông gai thử thách, cung nào sẽ có một tuần thuận lợi với những sự kiện mới nhé!

Bạch Dương

Tuần này là thời điểm Bạch Dương nên đi ra ngoài, dạo chơi, khám phá, cũng như tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Bạch Dương đang làm khá tốt và có thể tự thưởng cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng này.

Ngoài ra đây cũng là thời điểm phù hợp để Bạch Dương bắt đầu thiết lập những kế hoạch cho tương lai xa hơn. Đây sẽ là giai đoạn nền tảng hết sức quan trọng, vì vậy hãy đầu tư cho giai đoạn này và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Hãy biết rằng mọi thành công trong tương lai đều bắt đầu từ những nỗ lực nhỏ bé, và bạn đang đặt những viên gạch nền móng cho tương lai.

Kim Ngưu

Kim Ngưu sẽ có những thay đổi khá lớn bắt đầu từ tuần này. Một vài câu chuyện sẽ đi đến hồi kết thúc và có thể sẽ khép lại tại đó. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề nếu trước đây bế tắc thì bây giờ là thời điểm mọi cánh cửa mới được mở ra.

Kim Ngưu có khả năng quen biết nhiều người mới hoặc liên lạc, kết nối với nhiều người trong giai đoạn này. Đây có thể là giai đoạn chuyển đổi công việc, chuyển đổi nơi ở,.... Với một số Kim Ngưu có thể là việc ra nước ngoài du học. Những mối quan hệ xuất hiện trong khoảng thời gian này đôi khi cũng cần thời gian để có thể làm quen thích nghi. Kim Ngưu hãy cho mình thêm thời gian, không cần phải quá nóng vội hoặc sớm chán nản, bỏ cuộc.

Song Tử

Một số vấn đề của Song Tử trong tuần này có thể trở nên tắc nghẽn. Song Tử có thể cảm thấy hơi mỏi mệt và không sẵn sàng giải quyết vấn đề cũng như đối mặt với những khó khăn trước mắt. Những chướng ngại này cũng không thể dẹp bỏ ngay trong ngày một, ngày hai.

Song Tử có thể dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, cho phép bản thân có đủ không gian tĩnh lặng để lập kế hoạch, phương án,… để đối diện khi bản thân đã sẵn sàng hơn; thay vì cố gồng gánh, gắng gượng giải quyết vấn đề trong khi bản thân không có đủ sức lực và khả năng. Tuần này Song Tử cũng có thể tâm sự giãi bày với vài người bạn. Song Tử có thể nhận được những lời khuyên từ đó.

Cự Giải

Cự Giải trong tuần này nên dựa dẫm vào chính mình nhiều hơn và “bật chế độ” phòng thủ để có thể bảo vệ bản thân mình. Đôi khi có những thị phi đến từ những người "gió chiều nào theo chiều nấy" hoặc những điều không đáng có. Cự Giải phải học cách bảo vệ mình trước tiên hoặc ít nhất là chống đỡ khỏi những năng lượng "độc hại" trong giai đoạn này.

Đồng thời, đây cũng có thể là thời điểm Cự Giải thể hiện sự quan tâm của mình đối với nhiều người xung quanh và các mối quan hệ hiện có. Về mặt tài chính, đang có những tín hiệu ổn định. Cự Giải có thể cảm thấy khá dư dả, rủng rỉnh hoặc đang nhận được nhiều cơ hội, tiềm năng mở ra trước mắt.

Sư Tử

Nhìn chung trong tuần này Sư Tử sẽ cư xử thận trọng, bình tĩnh và khôn ngoan. Vì vậy, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát hoặc ít nhất Sư Tử sẽ im lặng đánh giá tình huống, sau đó mới đưa ra những hành động phù hợp nhất. Ai đó có thể sẽ không còn nằm trong vòng bạn bè hoặc mối quan hệ xã hội của Sư Tử nữa. Đây có thể là một người đồng nghiệp không còn làm việc chung, một người hàng xóm chuyển chỗ ở,...

Sư Tử đang có những tín hiệu tốt cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Sư Tử sẽ đón nhận những cơ hội mới trong thời gian sắp tới đến từ việc bản thân đã rất nỗ lực và đây là thời điểm thu hoạch. Đồng thời, Sư Tử cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, khiến trái tim Sư Tử nồng nhiệt và ấm áp hơn bao giờ hết.

Xử Nữ

Tuần này Xử Nữ không nên vội đưa ra những quyết định mà nên ngẫm nghĩ thật kỹ những vấn đề đằng sau đó. Đặc biệt không nên "chốt đơn" vì lợi ích trước mắt hoặc lòng tham. Xử Nữ có thể nhận được tin buồn nào đó khiến Xử Nữ nhận thức được rõ hơn về việc có một tổ ấm hạnh phúc là quan trọng với mình cỡ nào.

Nếu cảm thấy mệt mỏi vì sự quan tâm quá mức, Xử Nữ nên học cách biểu đạt thay vì âm thầm chịu đựng mà bất mãn. Đồng thời, cũng không nên tranh cãi và xung đột. Hành động mới có thể chứng minh việc bạn đã trưởng thành và hoàn toàn có thể tự do, tự lo được cho bản thân mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo