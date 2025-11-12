Tarot tuần này: Song Tử đảm nhận chức danh mới, Cự Giải không nên vội vàng

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới. Cùng tìm hiểu xem cung nào có một tuần nhiều chông gai thử thách, cung nào sẽ có một tuần thuận lợi với những sự kiện mới nhé!

Bạch Dương

Trong tuần này Bạch Dương có một số chuyện, việc đi đến hồi kết và sớm đi sang giai đoạn chuyển giao tiếp theo. Nếu hiện tại bạn đang ra sao thì có thể hình dung là tình trạng này sẽ sớm thay đổi và khác đi ở nhiều khía cạnh. Ví dụ công việc, tiền bạc, tình cảm, bạn bè, gia đình,…

Một vài dự án có thể kết thúc không trọn vẹn hoặc không như mong muốn. Hoặc thậm chí là “bể kế hoạch” trước khi bắt đầu. Đây có thể là kết quả của cả quá trình trước đó và bạn sẽ khó đổ lỗi được cũng như không nên hy vọng mình sẽ “ăn gian” hoặc tiểu xảo để khiến kết quả thay đổi. Điều này sẽ bị phanh phui và bạn sẽ phải gánh lấy hậu quả nếu thực hiện chúng.

Kim Ngưu

Tuần này không phải là thời điểm Kim Ngưu xông pha xông xáo làm điều gì đó mới. Kim Ngưu nên dành thời gian chăm chút tỉ mỉ hơn cho kế hoạch mình sẽ dự định làm trong tương lai, cũng như cho phép bản thân được nghỉ ngơi hồi phục năng lượng. Kim Ngưu cũng không nên tiết lộ những gì mình mong muốn, và cẩn thận việc ai đó có thể đang mong muốn bạn sơ sẩy để hạ bệ.

Khi bạn cho phép mình mài giũa trong sự im lặng và lấy lại năng lượng, sức lực, niềm đam mê, nhiệt huyết cũng từ đó mà trở nên rõ ràng hơn. Ngoài ra, thời điểm này Kim Ngưu có thể nhận được một vài sự lãng mạn, hoặc nhận được lời khen ngợi, đánh giá cao. Đôi khi là một ai đó đang thầm thích Kim Ngưu chẳng hạn.

Song Tử

Song Tử có thể đối diện với những sự kiện lúc lên lúc xuống trong tuần này với sự kiểm soát khá tốt về phương diện cảm xúc. Hoặc ít ra là bạn muốn biểu hiện ra bên ngoài là như vậy.

Một vài Song Tử có khả năng đảm nhận một vị trí mới. Bao gồm vị trí công việc mới hoặc vị trí trong gia đình. Có thể Song Tử sẽ cảm thấy khá lo lắng, sợ người khác không hài lòng, không phục, nhưng có thể sau giai đoạn này Song Tử sẽ nhận ra nhiều điều mới, có những cách nhìn nhận khác đi. Một vài Song Tử sẽ có một sự di chuyển, ví dụ như đi công tác, đi chơi, đi du lịch.

Cự Giải

Một vài điều đã không còn ở lại trong hiện tại của Cự Giải nên Cự Giải có thể buồn bã hoặc luyến tiếc. Đây có thể là một ai đó, một mối quan hệ, hoặc đôi khi đơn giản là chuyến đi du lịch đã kết thúc, bộ phim hay đã xem xong tập cuối.

Thời điểm này Cự Giải cũng không nên có những hành động vội vàng, mạo hiểm, những quyết định đột ngột. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tốt nhất là hãy có kế hoạch trước khi hành động. Những chuyện buộc phải làm mà không thể né tránh, Cự Giải cũng nên có những kế hoạch xử lý hoặc đối diện thật khôn khéo trong giai đoạn này.

Sư Tử

Một tuần mới của Sư Tử có thể sẽ hơi kém nhiệt huyết và năng lượng như mọi khi. Nếu cảm thấy mọi thứ chậm chạp và trì trệ, hãy biết rằng đây là thời điểm Sư Tử nên học cách kiên trì, nhẫn nại và thay đổi góc nhìn so với trước đây.

Sư Tử có thể có một cuộc gặp, hẹn quan trọng trong tuần này với một người chưa quen biết trước đây. Đây có thể là đối tác công việc, làm ăn hoặc một đối tượng được giới thiệu, mai mối làm quen. Ngoài ra trong giai đoạn này đôi khi Sư Tử có thể cãi vã hoặc bất đồng quan điểm với bạn bè, người thân hoặc người yêu. Điều này có thể khiến Sư Tử cảm thấy thất vọng nhưng đừng quên rằng góc nhìn của họ cũng không hẳn sai. Sư Tử nên cởi mở hơn để có thể học cách nhìn nhận những lời góp ý.

Xử Nữ

Tuần này Xử Nữ có thể khá buồn vì một nỗi niềm cá nhân nào đó. Đôi khi vấn đề này không hề mới, nó là những chuyện từ trước đó mà Xử Nữ chưa xử lý dứt điểm. Đây là giai đoạn Xử Nữ phải nhìn nhận nó một lần nữa. Cùng với giai đoạn Thủy nghịch hành, Xử Nữ có thể cảm thấy bị xáo trộn khá nhiều về mặt cảm xúc.

Xử Nữ được khuyên nhìn nhận mọi chuyện theo hướng thật tỉnh táo. Đôi khi Xử Nữ không quá nhạy bén trong cách giao tiếp sẽ làm tình huống tệ đi. Hãy cân nhắc khi giao tiếp với những mối quan hệ thân quen, và đừng quên cẩn thận những đối tượng đang rình rập và dòm ngó việc chơi xấu bạn.

