Horoscope 10/11 - 16/11: Sư Tử tìm lại sự tự tin, Xử Nữ chú ý lịch trình cá nhân

HHTO - Mỗi bước đi lớn trong cuộc sống của 12 chòm sao đều bắt đầu từ một bước nhỏ. Hãy chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản cùng nhau.

Sư Tử

Sư Tử tìm lại được sự tự tin mạnh mẽ, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi sự chủ động và lãnh đạo. Công việc mở ra cơ hội trình bày ý tưởng, dẫn dắt nhóm hoặc đảm nhận vai trò mới. Tài chính được cải thiện nhờ nguồn thu từ dự án cũ hoặc kế hoạch đầu tư trước đây. Tuy nhiên, bạn cũng có xu hướng chi mạnh tay để thưởng cho bản thân và hãy cân nhắc kỹ.

Về tình cảm, năng lượng của bạn vô cùng cuốn hút, khiến người khác khó rời mắt. Người độc thân dễ gặp người hợp gu. Sức khỏe nhìn chung tốt, nhưng cẩn thận với việc thức khuya hoặc hoạt động quá sức. Lời khuyên: Hãy kiềm chế cái tôi, bạn sẽ đạt được nhiều hơn là chỉ chứng tỏ bản thân.

Xử Nữ

Xử Nữ trở nên tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Trong công việc, bạn muốn mọi thứ hoàn hảo và điều đó mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, đừng quá khắt khe với mình; đôi khi sự linh hoạt mới giúp bạn tiến xa. Tài chính ổn định, nhưng đây không phải lúc tiêu tiền cho các món đồ xa xỉ. Tình cảm có phần trầm lắng: người độc thân bận rộn đến mức quên để ý đến xung quanh, các cặp đôi cần trò chuyện nhiều hơn để tránh hiểu lầm.

Sức khỏe ổn, nhưng hệ tiêu hóa hoặc giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng nếu bạn làm việc quá căng thẳng. Tuần này cũng là thời điểm thích hợp để học một kỹ năng mới hoặc sắp xếp lại không gian sống. Dọn dẹp, đổi vị trí đồ đạc, hoặc trang trí nhẹ nhàng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu bất ngờ.

Thiên Bình

Công việc của Thiên Bình tiến triển tốt hơn dự đoán nhờ khả năng ngoại giao xuất sắc. Bạn kết nối được với những người phù hợp, từ đó mở ra các cơ hội hợp tác hoặc phát triển nghề nghiệp. Tài chính tương đối sáng, nhưng bạn bước vào giai đoạn cần sắp xếp lại nguồn thu – chi để tránh thất thoát không đáng.

Về tình cảm, người độc thân có duyên gặp người khiến trái tim rung động, trong khi các cặp đôi cần tránh lặp lại những tranh cãi cũ. Sức khỏe cải thiện rõ rệt, đặc biệt nếu bạn đang chăm tập luyện. Về cuối tuần, bạn có xu hướng muốn đi chơi, đổi gió hoặc tham gia sự kiện xã hội; đây là lựa chọn tốt để tái tạo năng lượng.

Bọ Cạp

Công việc của Bọ Cạp trong tuần này có phần thăng trầm nhưng mỗi giai đoạn đều đem lại bài học quý. Bạn trở nên sắc sảo hơn trong việc đánh giá người khác và đưa ra quyết định. Tài chính có cơ hội tăng mạnh, đặc biệt liên quan đến đầu tư hoặc kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, bạn cần thận trọng trước lời mời hợp tác quá hấp dẫn.

Tình cảm có chiều hướng sâu sắc, người độc thân có thể gặp đối tượng khiến bạn bị thu hút. Sức khỏe ổn, nhưng bạn dễ mất ngủ do suy nghĩ nhiều. Hãy dành thời gian thiền, đọc sách hoặc đi bộ nhẹ để giải tỏa năng lượng nặng nề.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo