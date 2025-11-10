Horoscope 10/11 - 16/11: Nhân Mã dễ bị phân tâm, Song Ngư tìm cảm giác bình yên

HHTO - Mỗi bước đi lớn trong cuộc sống của 12 chòm sao đều bắt đầu từ một bước nhỏ. Hãy chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản cùng nhau.

Nhân Mã

Tuần này, Nhân Mã tràn đầy động lực để mở rộng bản thân: học thêm kỹ năng mới, lên kế hoạch đi xa hoặc bắt đầu dự án cá nhân. Công việc diễn ra suôn sẻ, nhưng bạn dễ bị phân tán bởi quá nhiều ý tưởng. Lời khuyên là hãy chọn một hướng thật sự quan trọng và theo đuổi nó trọn vẹn.

Tài chính ổn định, nhưng bạn có xu hướng tiêu tiền cho trải nghiệm, điều này không xấu, miễn là bạn kiểm soát hợp lý. Tình cảm nhẹ nhàng và vui tươi; người độc thân có thể gặp người hợp tính trong một chuyến đi hoặc sự kiện ngoài trời. Sức khỏe tốt, chỉ cần chú ý ăn uống điều độ để giữ năng lượng ổn định.

Ma Kết

Công việc của Ma Kết diễn ra đúng kế hoạch, thậm chí vượt mong đợi nhờ sự tập trung cao độ. Đây là thời điểm bạn dễ thành công nhất trong 3 tuần gần đây. Tài chính vững vàng; bạn có thể nhận thưởng, hoa hồng hoặc khoản lợi nhuận từ đầu tư.

Tình cảm ổn định với người có đôi, dù đôi lúc hơi lạnh lùng. Người độc thân có thể gặp một người nghiêm túc, chín chắn và đúng gu của bạn. Sức khỏe tốt nhưng dễ căng cơ do ngồi làm việc quá lâu. Lời khuyên: Đừng quá ôm đồm. Hãy nghỉ ngơi đủ để giữ hiệu suất cao.

Bảo Bình

Công việc của Bảo Bình tiến lên nhờ các cách tiếp cận mới mẻ. Nếu đang bế tắc, chỉ cần thay đổi một góc nhìn, bạn sẽ tìm ra hướng đi hoàn hảo. Tài chính bắt đầu sáng dần, đặc biệt là nguồn thu phụ. Tình cảm có nhiều màu sắc và mang tính bất ngờ.

Sức khỏe ổn định, bạn nên tăng cường vận động hoặc tham gia hoạt động mang tính sáng tạo như vẽ, viết, chơi nhạc. Cuối tuần, bạn có xu hướng muốn ở một mình để tái tạo năng lượng, điều này hoàn toàn cần thiết.

Song Ngư

Năng lượng của Song Ngư trong tuần này dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Bạn trở nên thấu hiểu chính mình hơn, từ đó làm việc hiệu quả hơn và xử lý các vấn đề cũ một cách khéo léo. Tài chính ở mức ổn; bạn có thể nhận được món quà hoặc khoản hỗ trợ bất ngờ.

Tình cảm ấm áp: người độc thân dễ kết nối người có cùng tần số cảm xúc. Sức khỏe tốt, nhưng bạn nên tránh thức khuya và hạn chế mơ mộng quá nhiều khiến tâm trí mệt mỏi. Tuần này thích hợp để bạn bắt đầu một thói quen mới, như thiền hoặc viết nhật ký.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo